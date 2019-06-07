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南、北粽子大戰！網友投票竟一面倒 超過7成喜歡這口味

旅行與陌生女生同團激到分手 台女列男友7宗罪：出國看清一個人

2019-06-07 13:31聯合新聞網 香港01／卡洛兒

一到6月，不少學生哥都會利用淡季優惠，相約朋友去旅行，盡情玩樂一番，但台灣一名女生卻在討論區吐糟，指日前跟男友和他的朋友到曼谷旅行，發生多件離譜的事，令她完全看清這個人！

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台女在Dcard討論區發文，指前幾天跟男友和他的朋友一起到曼谷旅行，其間和幾位不認識的女生組成一團，到達當地後男友主動找那群女生搭訕，「雖然知道他就是愛交朋友的個性，但是還發生了其他事情導致我不太能夠接受」。

台女續列出7件令她非常失望的事件，包括男友原本在她旁邊，當看到那群女生在拍照就衝過去加入，「把我晾在旁邊」；晚上那群女生和朋友相約喝酒，男友見其中一名女生沒有回應，竟直接打電話給她，又叫樓主留在房間不要去管他喝酒。

旅行期間，男友亦很少關注台女的感受，由於樓主穿涼鞋走路比較慢，一直被掉在後面，連朋友都提醒他「怎麼沒有照顧你女朋友」，又很投入地跟女生嘻嘻哈哈說笑，但對着樓主就瞬間變得面無表情。另外男友一直對未能參加當地成人騷而耿耿於懷，甚至回到台灣仍怪台女不讓自己參加，「說後悔帶我出國」。而台女亦留意到，男友從機場開始已關注那些女生，「連女生脱個外套也要跟我說，那幾天發的限時很多都發那些女生」，令她相當無奈。

樓主表示，她有向男友反映不滿，但得到的答案就是「好不容易出國玩，他想玩到瘋而我卻生氣吃醋讓他不爽」，而他跟女生們只是朋友，又沒有做出什麼親密動作，甚至反過來怪責女友「如果可以跟那些女生一樣開朗活潑的話，這趟旅程就會很開心」。回台灣後，男友稱台女愛生氣和吃醋，因無法忍受而提出分手，將所有問題全指向她，還一直在那個群組聊得很開心。她更發現某個女生在群組設了公告，寫道「隨便你叫我bitch，你男友把我當女神」，令台女不禁懷疑是與自己有關。

貼文引起網友熱議，不到一天已逾1500個反應，300多則留言，有人贊同台女沒有做錯，「分得好！男的自己沒分寸還怪到女友身上」，又指這情況根本是「綠茶婊遇着脂粉客，樓主不要傷心，趁早認清就好」。但另有網民認為，「怎麼看都是你（女友）自己融入不了」，又指她自己怎樣都要吃醋，「到底是對自己多沒自信多沒安全感」。

台女前幾天跟男友和他的朋友一起到曼谷旅行，其間和幾位不認識的女生組成一團，到達當...
台女前幾天跟男友和他的朋友一起到曼谷旅行，其間和幾位不認識的女生組成一團，到達當地後男友主動找那群女生搭話。（《救妻同學會》劇照）
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文章授權轉載自《香港01》

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