詭異婆婆愛偷聽！夫妻辦事完還撂話「不要懷孕」

2019-06-07 12:11 聯合新聞網 綜合報導



母子、婆媳示意圖。ingimage授權 分享 facebook

婆媳關係永遠難解！一名網友表示，她的婆婆很喜歡靠在房門外偷聽房內動靜，甚至在她與老公辦事完後出房門喝水時，會跟她說「不要懷孕喔」，婆婆還會擅自翻動她的物品，某次還不講自拿5000元，讓她忍無可忍。網友表示「不尊重人」、「根本變態」，也有人建議她快點搬出去。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，她表示婆婆很喜歡在房門外偷聽，某次與老公辦事後，走出房門想喝水，婆婆竟對她說「不要不小心懷孕喔」，她直說「連辦事都被她聽到，真的很不舒服」。

此外，該網友表示，某次與老公說她將薪水放在抽屜內，不要去動到，然而在她要繳錢時，竟發現薪水袋內少了5000元，老公也不知情，之後才知道是婆婆「自認」跟她借了5000元，所以才擅自拿走，她痛罵「怎麼沒經過我同意亂動我東西？要不是親戚朋友在場，我就當場飆婆婆了」。

其他網友說「這習慣不是很好」、「飆啊，根本不尊重人，為老不尊」、「不搬出去會瘋吧」，還有人說，愛盯著兒子與媳婦的婆婆很多，會偷聽辦事的婆婆也不少，政府要不要考慮辦理一些心理課程，讓婆婆們接觸。

還有網友說，「我婆婆也會偷聽，平常都一副耳朵不好，自己想聽的時候再小聲她也聽的到，拿錢也是，結婚前我老公都是把錢放抽屜給她拿，結婚後居然還進來拿，而且拿就算了，房間的東西很很愛偷翻，明明那個東西我盒子的字向內，不去翻的話根本不知道那是什麼，結果她都會無意間說出我有買那個東西，不是偷翻不然是有透視眼？」