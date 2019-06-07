親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

喀土木強暴濫殺：蘇丹軍隊持續暴力鎮壓，至少108死

「政治老手謀略深」 他看王金平退初選有三大盤算

詭異婆婆愛偷聽！夫妻辦事完還撂話「不要懷孕」

2019-06-07 12:11聯合新聞網 綜合報導

母子、婆媳示意圖。ingimage授權
母子、婆媳示意圖。ingimage授權
分享

婆媳關係永遠難解！一名網友表示，她的婆婆很喜歡靠在房門外偷聽房內動靜，甚至在她與老公辦事完後出房門喝水時，會跟她說「不要懷孕喔」，婆婆還會擅自翻動她的物品，某次還不講自拿5000元，讓她忍無可忍。網友表示「不尊重人」、「根本變態」，也有人建議她快點搬出去。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，她表示婆婆很喜歡在房門外偷聽，某次與老公辦事後，走出房門想喝水，婆婆竟對她說「不要不小心懷孕喔」，她直說「連辦事都被她聽到，真的很不舒服」。

此外，該網友表示，某次與老公說她將薪水放在抽屜內，不要去動到，然而在她要繳錢時，竟發現薪水袋內少了5000元，老公也不知情，之後才知道是婆婆「自認」跟她借了5000元，所以才擅自拿走，她痛罵「怎麼沒經過我同意亂動我東西？要不是親戚朋友在場，我就當場飆婆婆了」。

其他網友說「這習慣不是很好」、「飆啊，根本不尊重人，為老不尊」、「不搬出去會瘋吧」，還有人說，愛盯著兒子與媳婦的婆婆很多，會偷聽辦事的婆婆也不少，政府要不要考慮辦理一些心理課程，讓婆婆們接觸。

還有網友說，「我婆婆也會偷聽，平常都一副耳朵不好，自己想聽的時候再小聲她也聽的到，拿錢也是，結婚前我老公都是把錢放抽屜給她拿，結婚後居然還進來拿，而且拿就算了，房間的東西很很愛偷翻，明明那個東西我盒子的字向內，不去翻的話根本不知道那是什麼，結果她都會無意間說出我有買那個東西，不是偷翻不然是有透視眼？」

婆婆婆媳紛爭夫妻
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

【子女心情】鄭玉華／愛不蒙塵

2019-06-07 06:00

【端午點滴】王景新／外婆的粽子

2019-06-07 06:00

【我愛一個人煮-67】太陽臉／客家粿粽

2019-06-07 06:00

結婚，不是跟最愛的人 而是跟可以愛得最久的人結...

2019-06-06 16:30

夫粗線條妻貼標語提醒「請長眼」 婆婆小叔回應笑翻網友

2019-06-06 12:40

親戚質疑她育嬰過太爽 婆婆護媳：什麼都不會的是我兒子

2019-06-06 11:40

【心情點滴】漉樚／母親的那些珠子

2019-06-06 06:00

【夫妻之間】逩地龍／他心中有個小男孩

2019-06-06 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／如果你還記得校長

2019-06-06 06:00

吃頓飯就能看出人品好壞 餐桌上有這4種行為的人不能當朋友

2019-06-05 19:35

女兒畢業她請假送花被酸浪費錢 母霸氣回應

2019-06-05 13:08

她一天喝兩杯全糖飲料男友要求只能喝水 網：逼這麼緊誰受得了？

2019-06-05 10:35

異性戀的同性婚姻，你可以想像嗎？

2019-06-05 09:46

天暖易得男，天冷易生女？婦產科醫師：胎兒性別與天氣無關

2019-06-05 08:51

【婚變心情】台灣阿信／再度牽起的手

2019-06-05 06:00

【女性心聲】蓮子／親自操「粽」

2019-06-05 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／出門在外可能遇到的18套劇本

2019-06-05 06:00

【女性心聲】蕭彩珍／隱形的書桌

2019-06-05 06:00

說好不用幫她買飲料 一口有糖紅茶曝小男友甜蜜心機

2019-06-04 15:29

如何避免孩子誤食危機？預防孩子誤食8方法

2019-06-04 12:54

夫把「蜜月出水芙蓉照」拍成哥吉拉 妻嘆：老公很滿意

2019-06-04 12:00

【童言童語】茱麗江／我現在還不是人

2019-06-04 06:00

【家人關係】李明珠／梳理家譜有感

2019-06-04 06:00

【閱讀生活】厭世姬／我們是不完美的媽媽、不完美的女兒？

2019-06-04 06:00

心意被糟蹋…小女孩省吃儉用買禮物送媽媽 卻被反罵：買垃圾！

2019-06-03 12:00

白髮夫婦麥當勞約會 老伯深情趴望感動萬千網民：50年後也要這樣

2019-06-03 10:08

【她們的世界】陳姵穎／姚以清，「花時間」感受當下的美好

2019-06-03 06:00

【親子之間】潘洛克／月亮來嘛

2019-06-02 06:00

【女性臉譜】風茹草／海的女兒

2019-06-02 06:00

【心情點滴】尼雅／縮時人生的男孩

2019-06-02 06:00

【晨光幫幫忙】劉昭儀、林國明／家長總動員

2019-06-01 06:00

一張照片掀婆媳戰爭！ 到底是鴨還是鵝？網友吵翻了

2019-05-31 20:00

男想公證結婚她盼有完美婚禮 多數網友這麼建議

2019-05-31 15:11

幼稚園一個月1萬2太嚇人？ 家長曝：這還算便宜的

2019-05-31 10:14

小孩不專心？專家分享提升專注力的小技巧

2019-05-31 08:56

2019全台免費及百元夏令營 名額有限家長快搶！

2019-05-31 08:50

【祖孫之情】烏瞳貓／洋裝

2019-05-31 06:00

【生活點滴】優果媽／當小朋友遇見大孩子

2019-05-31 06:00

【我愛一個人煮-66】太陽臉／簡單涼拌菜

2019-05-31 06:00
看更多

熱門文章

志玲姐姐出嫁了！全台歡呼 名醫鄭丞傑卻提出警訊

2019-06-06 20:02

別錯過端午最強改運日！命理師傳授7招秘笈讓你華麗轉身

2019-06-06 14:56

下周梅雨季鋒面逼近 吳德榮：有致災性大量降水潛勢

2019-06-07 07:11

13縣市大雨特報！ 南投大雷雨注意冰雹

2019-06-06 14:54

端午連假首日開幕！宜蘭人氣景點「斑比山丘」地址曝光

2019-06-06 20:15

蛋炒飯290元卻用「格子籠雞蛋」挨批！鼎泰豐急聲明：符合政府法令

2019-06-06 18:19

傳說志玲姐姐曾在台大凍卵 醫師這麼說

2019-06-06 22:15

小孟塔羅：捧在手上？測另一半對我寵愛指數

2019-06-06 16:00

面試「咖啡杯測試法」 求職少一動作恐被刷掉

2019-06-07 10:01

夫粗線條妻貼標語提醒「請長眼」 婆婆小叔回應笑翻網友

2019-06-06 12:40

癌症新藥再突破 有望延緩腫瘤生長速度5到9成

2019-06-06 18:21

木村拓哉曬敗家戰利品 網友歪樓推文：帥哥，褲拉鍊有拉好嗎？

2019-06-03 12:55

「大腸癌」發生率第1名 注意自己是否為高危險群

2019-06-06 14:00

端午假期後，下半年運勢會越來越好 走向轉運的5大星座

2019-06-07 10:03

耍孤僻、老油條⋯別小看這4種人 有一天他們可能成為你的「貴人」

2019-06-06 23:25

收到繳稅單已過期 來台10年陸女怨政府跟不上時代

2019-06-06 14:20

為生態轉彎！田寮洋鐵橋計畫 台鐵拍板研究取消脊背橋

2019-06-06 19:56

威力彩槓龜 下期頭獎上看5.1億元

2019-06-06 22:21

最強改運日就在「端午」！台彩買氣強強滾

2019-06-06 16:56

注意財神爺給暗示 端午節買刮刮樂拚改運

2019-06-06 13:55

端午節連假首日 國道一早就塞

2019-06-07 07:47

李晶晶第一次火辣「露半球」 邀Akemi秀比基尼

2019-06-06 18:11

端午節禮金領多少？ 有人怨沒錢卻只給這東西

2019-06-06 19:52

每日星座運勢／天秤運勢頗旺的一天 今日利於改革

2019-06-07 00:00

房客反映熱水器壞了 房東5個字回應讓她很傻眼

2019-06-06 17:33

痛到像被電擊！工程師熬夜工作壓力大遭「皮蛇」纏身

2019-06-06 18:56

「好熱啊！」 醫師提醒3要點防熱中暑

2019-06-06 17:04

端午連假「寫信給屈原」！連鎖咖啡 拿鐵加鹽大杯75折

2019-06-06 15:53

大雷雨訊息！中彰投雲嘉南高注意雷雨

2019-06-06 15:56

等紅綠燈的人遇上芒果哥！竹北浮誇冰品「尋庄」好吃逗趣IG熱拍

2019-06-06 17:36

結婚，不是跟最愛的人 而是跟可以愛得最久的人結...

2019-06-06 16:30

台南著名正興街特色店不敵夾娃娃店 一家家熄燈

2019-06-06 12:14

古人的「防蚊貼片」真管用 屈原時代民眾就配戴香包

2019-06-07 08:59

因應端午假期 新店警配合實施高承載管制

2019-06-06 13:39

帶環保杯逛街好麻煩？她們想到解方

2019-06-06 19:08

北宜公路傳土石滑落 已恢復單向通車

2019-06-06 18:08

端午節就要吃粽子 醫師建議三招聰明吃

2019-06-07 07:04

台人為什麼愛去夏威夷 消費高又玩得久

2019-06-07 07:21

「喝」與「不喝」？12個解答給愛喝咖啡又擔心很多的你！

2019-06-07 10:16

天氣熱小心中暑 三要訣預防熱傷害

2019-06-06 13:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top