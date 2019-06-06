夫粗線條妻貼標語提醒「請長眼」 婆婆小叔回應笑翻網友

2019-06-06 12:40 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友抱怨另一半粗線條，常常將集乳器放到消毒鍋，讓她很無奈。 圖／翻攝自「爆廢公社」 分享 facebook 一名女網友在臉書上抱怨另一半總是粗線條，常常誤用寶寶用的沐浴乳，甚至還將集乳器放到消毒鍋裡，讓她忍不住只好寫紙條到處貼，隨時提醒老公別再犯。而老公回家看到紙條也忍不住碎念「有必要出現那麼多標語嗎？」沒想到婆婆和小叔都站在原PO這一邊，網友們看了也忍不住大笑。

原PO生完小孩後買了集乳器和寶寶專用的洗髮沐浴乳，但因為集乳器材質是是矽膠，不能照紫外線，老公卻常常將集乳器放到消毒鍋裡，還拿寶寶的沐浴乳來用，讓原PO很無奈，只好用紙條提醒「宋先生注意！集乳器市值800元，不可以放進消毒鍋！」，而且還在寶寶的沐浴乳瓶身寫上「宋先生請長眼」等字樣，並且PO到臉書「爆廢公社」上。

原PO說老公回家後看到這些紙條，小抱怨的說「有必要一從月中（月子中心）回來家裡就出現那麼多標語嗎？」讓她回嘴表示當然「有必要」，而且連婆婆和小叔都站在她這邊。小叔也搭腔表示「絕對有這個需要…」婆婆也說「唉！誰叫我生出你這個不長眼的！」讓網友看了大笑「老宋整個被排擠啊」。

網友們紛紛留言虧說「婆婆還補大刀」、「婆婆真好相處」、「老宋的地位越來越低」、「我以後會對我的另一半比照辦理」、「豬隊友，笑死」、「老宋習以為常的心理陰影面積應該越來越大了」。還有女網友也感同身受的出賣另一半，「這是一定要的，男人腦袋都不會記得這些，有時候真的會氣死」、「這個真的需要，不然有的老公們都亂用」、「我覺得我老公也蠻需要生活標語的」。