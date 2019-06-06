親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

諾曼第大發財？「D-Day二戰記憶」的娛樂化爭議

內幕／王金平不參加黨內初選 竟與韓國瑜有關

夫粗線條妻貼標語提醒「請長眼」 婆婆小叔回應笑翻網友

2019-06-06 12:40聯合新聞網 綜合報導

一名女網友抱怨另一半粗線條，常常將集乳器放到消毒鍋，讓她很無奈。 圖／翻攝自「爆...
一名女網友抱怨另一半粗線條，常常將集乳器放到消毒鍋，讓她很無奈。 圖／翻攝自「爆廢公社」
分享
一名女網友在臉書上抱怨另一半總是粗線條，常常誤用寶寶用的沐浴乳，甚至還將集乳器放到消毒鍋裡，讓她忍不住只好寫紙條到處貼，隨時提醒老公別再犯。而老公回家看到紙條也忍不住碎念「有必要出現那麼多標語嗎？」沒想到婆婆和小叔都站在原PO這一邊，網友們看了也忍不住大笑。

原PO生完小孩後買了集乳器和寶寶專用的洗髮沐浴乳，但因為集乳器材質是是矽膠，不能照紫外線，老公卻常常將集乳器放到消毒鍋裡，還拿寶寶的沐浴乳來用，讓原PO很無奈，只好用紙條提醒「宋先生注意！集乳器市值800元，不可以放進消毒鍋！」，而且還在寶寶的沐浴乳瓶身寫上「宋先生請長眼」等字樣，並且PO到臉書「爆廢公社」上。

原PO說老公回家後看到這些紙條，小抱怨的說「有必要一從月中（月子中心）回來家裡就出現那麼多標語嗎？」讓她回嘴表示當然「有必要」，而且連婆婆和小叔都站在她這邊。小叔也搭腔表示「絕對有這個需要…」婆婆也說「唉！誰叫我生出你這個不長眼的！」讓網友看了大笑「老宋整個被排擠啊」。

網友們紛紛留言虧說「婆婆還補大刀」、「婆婆真好相處」、「老宋的地位越來越低」、「我以後會對我的另一半比照辦理」、「豬隊友，笑死」、「老宋習以為常的心理陰影面積應該越來越大了」。還有女網友也感同身受的出賣另一半，「這是一定要的，男人腦袋都不會記得這些，有時候真的會氣死」、「這個真的需要，不然有的老公們都亂用」、「我覺得我老公也蠻需要生活標語的」。

女網友的老公也常常拿寶寶用的洗髮沐浴乳來用。 圖／翻攝自「爆廢公社」
女網友的老公也常常拿寶寶用的洗髮沐浴乳來用。 圖／翻攝自「爆廢公社」
分享

月子中心爆廢公社
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

親戚質疑她育嬰過太爽 婆婆護媳：什麼都不會的是我兒子

2019-06-06 11:40

【心情點滴】漉樚／母親的那些珠子

2019-06-06 06:00

【夫妻之間】逩地龍／他心中有個小男孩

2019-06-06 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／如果你還記得校長

2019-06-06 06:00

吃頓飯就能看出人品好壞 餐桌上有這4種行為的人不能當朋友

2019-06-05 19:35

女兒畢業她請假送花被酸浪費錢 母霸氣回應

2019-06-05 13:08

她一天喝兩杯全糖飲料男友要求只能喝水 網：逼這麼緊誰受得了？

2019-06-05 10:35

異性戀的同性婚姻，你可以想像嗎？

2019-06-05 09:46

天暖易得男，天冷易生女？婦產科醫師：胎兒性別與天氣無關

2019-06-05 08:51

【婚變心情】台灣阿信／再度牽起的手

2019-06-05 06:00

【女性心聲】蓮子／親自操「粽」

2019-06-05 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／出門在外可能遇到的18套劇本

2019-06-05 06:00

【女性心聲】蕭彩珍／隱形的書桌

2019-06-05 06:00

說好不用幫她買飲料 一口有糖紅茶曝小男友甜蜜心機

2019-06-04 15:29

如何避免孩子誤食危機？預防孩子誤食8方法

2019-06-04 12:54

夫把「蜜月出水芙蓉照」拍成哥吉拉 妻嘆：老公很滿意

2019-06-04 12:00

【童言童語】茱麗江／我現在還不是人

2019-06-04 06:00

【家人關係】李明珠／梳理家譜有感

2019-06-04 06:00

【閱讀生活】厭世姬／我們是不完美的媽媽、不完美的女兒？

2019-06-04 06:00

心意被糟蹋…小女孩省吃儉用買禮物送媽媽 卻被反罵：買垃圾！

2019-06-03 12:00

白髮夫婦麥當勞約會 老伯深情趴望感動萬千網民：50年後也要這樣

2019-06-03 10:08

【她們的世界】陳姵穎／姚以清，「花時間」感受當下的美好

2019-06-03 06:00

【親子之間】潘洛克／月亮來嘛

2019-06-02 06:00

【女性臉譜】風茹草／海的女兒

2019-06-02 06:00

【心情點滴】尼雅／縮時人生的男孩

2019-06-02 06:00

【晨光幫幫忙】劉昭儀、林國明／家長總動員

2019-06-01 06:00

一張照片掀婆媳戰爭！ 到底是鴨還是鵝？網友吵翻了

2019-05-31 20:00

男想公證結婚她盼有完美婚禮 多數網友這麼建議

2019-05-31 15:11

幼稚園一個月1萬2太嚇人？ 家長曝：這還算便宜的

2019-05-31 10:14

小孩不專心？專家分享提升專注力的小技巧

2019-05-31 08:56

2019全台免費及百元夏令營 名額有限家長快搶！

2019-05-31 08:50

【祖孫之情】烏瞳貓／洋裝

2019-05-31 06:00

【生活點滴】優果媽／當小朋友遇見大孩子

2019-05-31 06:00

【我愛一個人煮-66】太陽臉／簡單涼拌菜

2019-05-31 06:00

媽媽爸爸有求不必應 兩個方法教孩子不胡鬧

2019-05-30 15:40

婆婆嫌一天500元餐費太貴 她求救：該怎麼省？

2019-05-30 14:52

桌球魔鬼訓練！5歲女童含淚揮拍激似小福原愛 網：她快樂嗎？

2019-05-30 11:23

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／一下生了28個孩子

2019-05-30 06:40

【手足之情】怡人／大姊豐富我的人生

2019-05-30 06:00
看更多

熱門文章

吃頓飯就能看出人品好壞 餐桌上有這4種行為的人不能當朋友

2019-06-05 19:35

加速汰換舊機車 四行程也有補助了

2019-06-06 00:38

旅客注意！雙北公車7月1日起上下車都要刷卡

2019-06-06 11:27

吳德榮：梅雨季影響最久的鋒面下周二要來 可能較多雨

2019-06-06 07:35

大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

2019-06-05 16:41

公車族注意！ 雙北7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-06 11:40

四行程換購電動、七期燃油機車 明年最高補助五千元

2019-06-05 21:42

收納狂無法忍受的3大時刻！「阿嬤的冰箱」嚇壞孫

2019-06-05 16:00

好市多超強轉運美食 他吃完豬腳大樂透爽中2000

2019-06-06 10:22

親戚質疑她育嬰過太爽 婆婆護媳：什麼都不會的是我兒子

2019-06-06 11:40

國慶煙火確定落腳屏東 舊鐵橋河濱公園雀屏中選

2019-06-05 16:40

公車族注意了！ 雙北市公車7月起實施上下車刷卡

2019-06-06 11:29

大樂透端午加碼百萬 94%為一注獨得

2019-06-05 16:30

日本必吃厚切牛排IKINARI STEAK今天起吃得到！台灣一號店試營運牛排320元起

2019-06-06 10:00

天母人私藏愛店 老牌西點麵包「全統」巷子內吃貨才知

2019-06-05 19:16

注意了！ 下周鋒面影響 恐出現局部大雨或豪雨

2019-06-06 12:20

每日星座運勢／處女太依賴易感壓力 競爭得財費心

2019-06-06 00:00

杉林溪20萬朵繡球花同時綻放 夏夜可看璀燦銀河星光

2019-06-06 08:28

花草茶別當水喝 飲用有禁忌

2019-06-05 23:54

辭工作回家接事業 收入暴增10倍他卻很後悔

2019-06-06 10:04

迷你包可愛到忍不住尖叫！愛馬仕秋冬新品超生火

2019-06-05 17:26

夫粗線條妻貼標語提醒「請長眼」 婆婆小叔回應笑翻網友

2019-06-06 12:40

火車網路訂票要原住民身分證字號？族人：搞什麼鬼

2019-06-06 10:05

高鐵延伸到宜蘭？ 賀陳旦：不如發展轉乘

2019-06-06 00:38

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

2019-06-05 16:02

孩子發燒要臨時請假 主管為難不放行讓她爆氣

2019-06-05 14:48

舒淇飛上海現身Chloé早春大秀 放暑假窩在家當剷屎官

2019-06-06 00:58

這家餐廳只開3個月 「無雷餐廳」前進信義區！

2019-06-05 16:28

減肥全靠不吃早餐？ 國健署：真的只會越減越肥

2019-06-05 16:05

花蓮近海凌晨規模4.5地震 最大震度4級

2019-06-06 04:29

端午連假相揪出遊！ 五大樂園祭優惠

2019-06-05 17:48

韓國「新村」6月5日首賣第1餐 200份牛肉秒完售

2019-06-05 18:02

交部明公告Uber條款 王國材約見自救會明早痴痴等

2019-06-05 16:53

想跟費爸、喬帥穿同款？球星的法網行頭在台開賣

2019-06-05 15:33

影／紅色瀕危物種 大潭藻礁區發現台灣白海豚群

2019-06-06 10:46

【夫妻之間】逩地龍／他心中有個小男孩

2019-06-06 06:00

經濟解析／高鐵要延伸到宜蘭 有這麼簡單嗎？

2019-06-05 20:17

【心情點滴】漉樚／母親的那些珠子

2019-06-06 06:00

醫：吃粽前半小時可先吃鳳梨 吃完一定要走動

2019-06-06 11:47

台南芒果豐收上市 南化芒果市集下周一開市

2019-06-06 07:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top