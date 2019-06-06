親戚質疑她育嬰過太爽 婆婆護媳：什麼都不會的是我兒子

2019-06-06 11:40 聯合新聞網 綜合報導



示意圖與當事人無關。圖／ingimage 分享 facebook 婆媳關係始終是討論度居高不下的話題！近日有一名女網友分享她與婆婆相處過程，體貼媳婦照顧孩子辛勞，不理會親戚朋友閒言閒語，站在女網友的立場，並處處維護她的舉動，令網友大嘆「別人的婆婆總是不會讓人失望」，讓女網友自身也感嘆「我上輩子再度拯救了宇宙」。

臉書專頁《爆廢公社》上，有一位女網友發文描述自家婆婆與阿姨的對話，過程中，婆婆選擇與她站在同一邊，讓人十分感動。她舉例，婆婆會幫忙餵孩子喝奶，結果阿姨心疼婆婆表示，「我們以前也是這樣來的，你讓她自己弄不要幫忙」，婆婆不僅不理會，還出言維護她，「讓她休息，帶孩子不容易！」。

女網友表示，在幫孩子洗澡時，婆婆會主動幫忙，心疼她剖腹生產完，傷口會痛；晚上睡覺時，為了讓媳婦有時間跟自己老公相處，婆婆會讓孫子與自己同房，這些舉動，讓聽到的阿姨覺得「她這樣什麼都不會！」，沒想到婆婆竟回答「什麼都不會的是我兒子，我媳婦已經做很好了！」。

這段婆媳關係被分享後，收到萬名網友案讚，紛紛留言表示，「除了羨慕你，還有忌妒你」、「果然上輩子有燒好香，我大概上輩子燒蚊香」、「遇到神隊友了！」、「婆媳問題真的都來自於左鄰右舍親朋好友的過度關心， 如果少了那些嘴巴，我想大家都會有天使婆婆」，還有網友關心文中的阿姨表示，「重點是這阿姨有沒有兒子啊！當她媳婦會很歹命啦！」