人品好壞吃頓飯就能看出來！餐桌上出現4種行為，這種人不能當朋友

2019-06-05 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



當我們進入社會之後，不管是工作上、社交上，認識的人一天比一天更多，飯局也一場接著一場，上司、朋友、同事，在這些場合，又會不斷地開拓新的交友圈，但交朋友可不是寧缺勿濫，這不單看緣分，其實一頓飯吃下來，也略知大家的人品、品行，如果飯桌上出現了這4種人，就說明了，我們不適合當朋友！

一、亞洲人在禮儀上講究禮尚往來

這次你請客，下次我請客，甚至考慮同等價值，就像送禮也相同。但其實許多人不懂得這個道理，結帳時總悶不吭聲，照單全收，絲毫也沒有想要禮尚往來的感覺，會讓人當下感受有些不舒服，更過分的會逃避結帳時間，假裝掏錢、突然尿急等等各種藉口，裝裝樣子罷了！這樣的朋友，你還想繼續深交嗎？

二、對服務生態度惡劣的人

在吃飯時會有許多需求，需要麻煩到服務生，人品好、素質好的人會在麻煩別人時，多些禮貌用語，最後還會道謝。但有些人就是會直接大喊服務生之後，就指手畫腳，最好服務生沒有一點差錯，若是給這樣的人抓到把柄，那可不會隨意的善罷甘休，甚至要找出負責人來處理，把整個氣氛搞到了冰點。

這樣瞧不起服務生的人，拜高踩低，如果有你天成為朋友，落魄的時候，他真的會願意陪你一起度過？

三、喜歡在飯局說八卦的人

總是背地裡說一套，表面上做一套的人，像這樣的牆頭草，在飯桌上絕對不會放過，他身邊的任何一個人，都會成為他茶餘飯後的笑話，雖然說的不是認識的人，但老實說聽見別人的事情，總有一天，我也可能成為這個人口中的風雲人物吧！這樣真的是值得當朋友的人嗎？

四、餐桌上勸酒的人