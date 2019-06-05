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女兒畢業她請假送花被酸浪費錢 母霸氣回應

2019-06-05 13:08聯合新聞網 綜合報導

女網友為了女兒的畢業典禮請了假還訂了一束1200元的花，想為女兒製造一個美好的回...
女網友為了女兒的畢業典禮請了假還訂了一束1200元的花，想為女兒製造一個美好的回憶，沒想到卻被酸浪費錢、很閒，令她相當傻眼。圖截自爆怨公社
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畢業典禮對於孩子來說是很重要的時刻。一位女網友為了女兒的畢業典禮請了假還訂了一束1200元的花，想為女兒製造一個美好的回憶，沒想到卻被酸浪費錢、很閒，令她相當傻眼。

一名網友在「爆怨公社」發文，她請了假去參加女兒的畢業典禮，並買了一束花，選了女兒最喜歡的顏色，想在她重要的時刻製造美好的回憶，沒想到卻被說浪費錢，「買一束花不如帶去吃好吃的、很閒還請假去參加」，令她相當無奈。

原po表示，女兒從幼稚園起每個重要場合她都會親自參加，她認為工作雖然重要，但孩子更重要，或許別人認為花錢買一束花很浪費錢，但這是一個美好的回憶，或許別人認為高中畢業而已，不去參加畢業典禮，但對她來說每次的畢業就是一次的驕傲。

她也擔心幾年後女兒大學畢業出社會後，會慢慢和孩子的距離越來越遠，「現在不陪孩子，難道未來等著孩子回來陪？」，也表示，不管是畢業典禮、任何比賽還是親師座談會，都一定會參加，最後也霸氣回應，「請假是扣我的薪水，買花是花我的錢，關你們Ｘ事，不用你們來些有的沒的」

網友紛紛稱讚原po，「很棒，孩子的童年真的過了就沒了」、「好美的花，羨慕有這種家長！」、「收到花跟吃頓飯的感覺不一樣，妳很棒」、「女兒一定很開心，媽媽做自己喔！無需在意她人想法，因為她們做不到才會有如此的說法喔！加油」、「媽媽好棒，已經很少見到會參與小孩生長過程的家長了。我要向您看齊」。

最後原po表示，這束花是和老闆娘討論兩個星期才決定的款式，做成乾燥花也會很好看，至於價錢方面，認為三年一次，平均一年存四百元，只要把喝咖啡的錢存起來就能買一束花，也希望每個孩子都有美好的成長回憶。

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