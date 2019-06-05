她一天喝兩杯全糖飲料男友要求只能喝水 網：逼這麼緊誰受得了？

2019-06-05 10:35 聯合新聞網 綜合報導



網友要求女友戒含糖飲料，沒想到女友竟一天才喝兩杯水，令原po相當無奈。圖／ingimage 分享 facebook

含糖飲料是減肥的殺手！一位網友發文求助要「如何才能讓女友習慣喝水？」，原來女友一天要喝到兩杯全糖飲料，卻一直抱怨自己很胖，於是原po為了女友的健康就開始要求她戒含糖飲料，沒想到女友竟一天才喝兩杯水，令原po相當無奈。

一名男網友在「批踢踢實業坊」男女版求助，女友是個極度不愛喝水的人，且非常愛喝飲料，每天要喝兩杯全糖飲料，但又不停地說自己胖，原po心想，「你這樣喝不胖才怪」，於是他為了女友的健康，開始洗腦女友喝水的好處，並要求她戒掉含糖飲料只喝水，喝咖啡也只能喝黑咖啡。

經過第一天後，原po關心女友的成果如何，她表示自己沒喝飲料，但只喝了兩杯馬克杯容量的水，原po提醒她可以用手機設鬧鐘每小時喝一杯，沒想到女友卻認為一天要喝八杯水太多了，氣得原po直呼，「喝水到底哪裡要你的命？」，結果女友現在完全不理他，於是上網詢問網友有什麼建議。

網友紛紛表示，「這一定沒在運動，運動完沒人想喝全糖飲」、「腎結石的網路照片給她看一下」、「她幾歲啊？到老自動會喝水，放心」、「這種不用逼，等糖尿病或腎結石自然會怕了」、「還是尊重一下對方的選擇，都成年人了後果自己單就好」。

不過也有網友認為原po逼太緊會有反效果，「戒糖是要漸進式地少糖，要不會爬的人跑步也太瞎，喝水也是慢慢變多，哪有人一下子就差很多，還用強迫的」、「可以先半糖、微糖、無糖，再少喝飲料，一下子要戒掉很痛苦」、「你要不要先從微糖跟三杯水開始，一下逼這麼緊誰受得了」、「他今天沒喝飲料已經進步了，但你一句讚美都沒有還罵她」、「你幫她準備一個水壺，放發泡錠，先從有味道開始」。

看過留言後原po認為自己確實太心急，反省過後也跟女友道歉了，表示以後會偶爾口頭提醒她就好。