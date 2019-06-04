親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

六四30／面對天安門慘案，美國反應為何溫和？

全台超級富豪1,781人 平均擁房數全球第二名

說好不用幫她買飲料 一口有糖紅茶曝小男友甜蜜心機

2019-06-04 15:29聯合新聞網 綜合報導

一名女網友PO表示，男友在生活小細節上委屈自己遷就，令她十分感動。示意圖／ing...
一名女網友PO表示，男友在生活小細節上委屈自己遷就，令她十分感動。示意圖／ingimage授權
分享

常有人想喝飲料又怕胖，會趁著家人或朋友喝飲料時，要求分享一口解饞。一名女網友想喝飲料又怕喝不完，要男友只買自己的就好，但仍忍不住誘惑，搶了男友的飲料喝了一口，「微甜」的口感瞬時讓她感到傻眼又感動，理由閃瞎眾網友，直說「這是個好男友，要好好愛護」、「可以嫁了」。

一名女網友在《Dcard》發文表示，男友要去買晚餐時，詢問是否要幫買飲料，女網友請他買自己的就好，雖然非常想喝，但擔心喝不完就作罷。飽餐後，仍忍不住搶了男友的紅茶飲料喝了一口，但心裡卻充滿了問號。

女網友問男友「這紅茶有甜欸，你不是都喝無糖？」男友回應「妳都喝微糖啊」，女網友繼續問「我不是叫你買自己的，幹嘛買微糖」男友回應一句「怕妳想喝」。瞬間，這四個字衝擊著女網友的心，感動男友為了讓她解饞，委屈自己喝整杯的有糖飲料，「爆擊X1000！對，我是來放閃的。」

原PO男友的貼心小細節，引來多位網友同聲放閃「我男友也是～」、「他如果買飲料也都是以為我主」，紛紛恭喜原PO「男友太了解你一定要喝」、「這是好男友，要好好愛護」、「可以嫁了」，原PO也回應，指男友「是個好男友沒錯，小兩歲但都是他在照顧我」，濃情蜜意閃到網友搞笑說「我恨你，害我現在上課眼睛睜不開」。

肥胖手搖飲料情侶
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

如何避免孩子誤食危機？預防孩子誤食8方法

2019-06-04 12:54

夫把「蜜月出水芙蓉照」拍成哥吉拉 妻嘆：老公很滿意

2019-06-04 12:00

【童言童語】茱麗江／我現在還不是人

2019-06-04 06:00

【家人關係】李明珠／梳理家譜有感

2019-06-04 06:00

【閱讀生活】厭世姬／我們是不完美的媽媽、不完美的女兒？

2019-06-04 06:00

心意被糟蹋…小女孩省吃儉用買禮物送媽媽 卻被反罵：買垃圾！

2019-06-03 12:00

白髮夫婦麥當勞約會 老伯深情趴望感動萬千網民：50年後也要這樣

2019-06-03 10:08

【她們的世界】陳姵穎／姚以清，「花時間」感受當下的美好

2019-06-03 06:00

【親子之間】潘洛克／月亮來嘛

2019-06-02 06:00

【女性臉譜】風茹草／海的女兒

2019-06-02 06:00

【心情點滴】尼雅／縮時人生的男孩

2019-06-02 06:00

【晨光幫幫忙】劉昭儀、林國明／家長總動員

2019-06-01 06:00

一張照片掀婆媳戰爭！ 到底是鴨還是鵝？網友吵翻了

2019-05-31 20:00

男想公證結婚她盼有完美婚禮 多數網友這麼建議

2019-05-31 15:11

幼稚園一個月1萬2太嚇人？ 家長曝：這還算便宜的

2019-05-31 10:14

小孩不專心？專家分享提升專注力的小技巧

2019-05-31 08:56

2019全台免費及百元夏令營 名額有限家長快搶！

2019-05-31 08:50

【祖孫之情】烏瞳貓／洋裝

2019-05-31 06:00

【生活點滴】優果媽／當小朋友遇見大孩子

2019-05-31 06:00

【我愛一個人煮-66】太陽臉／簡單涼拌菜

2019-05-31 06:00

媽媽爸爸有求不必應 兩個方法教孩子不胡鬧

2019-05-30 15:40

婆婆嫌一天500元餐費太貴 她求救：該怎麼省？

2019-05-30 14:52

桌球魔鬼訓練！5歲女童含淚揮拍激似小福原愛 網：她快樂嗎？

2019-05-30 11:23

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／一下生了28個孩子

2019-05-30 06:40

【手足之情】怡人／大姊豐富我的人生

2019-05-30 06:00

【師長心情】灰面鵟鷹／秘密

2019-05-30 06:00

讓人無法理解的夫妻關係：我們彼此厭恨又會替對方著想

2019-05-29 15:30

飛機餐不夠豪華？她擺臭臉又嫌棄 網：沒見過世面

2019-05-29 15:00

4歲女兒說出「胎內記憶」 卻把媽媽惹哭飆淚

2019-05-29 12:54

懷孕飲食禁忌多？她想吃芒果竟遭婆婆勸阻「小孩生出來會黃黃的」

2019-05-29 12:00

【親子之間】潘洛克／BuGi與沒有

2019-05-29 06:00

【為母心情】湯名潔／我是媽媽，我睡到自然醒

2019-05-29 06:00

【我見我思】思微兒／婆婆的假髮

2019-05-29 06:00

【生活見聞】陳文榮／喜宴意外的感動

2019-05-28 06:00

【生活點滴】魏德瑜／早晨的公園

2019-05-28 06:00

【心情點滴】黃珠玉／蚊子知我心

2019-05-28 06:00

活下來的詛咒 厭世姬自揭觸目驚心的親子關係

2019-05-27 12:58

媽媽怨同性戀到處跑看了不舒服 兒秒嗆2句話堵嘴

2019-05-27 11:32

男嗆孕妻拿1萬家用不知足 網友全怒：沒資格有家庭

2019-05-27 11:17
看更多

熱門文章

多位藝人因大腸癌病逝 專家：少吃紅肉

2019-06-03 22:30

咖啡越喝省越多！ 快看信用卡優惠大評比

2019-06-04 09:00

最後一次聯名！KAWS X UNIQLO開賣瘋搶

2019-06-03 21:40

外出留意 氣象局對16縣市發大雨特報

2019-06-04 11:55

7月1日起酒駕肇事致死重傷 車輛不管誰屬皆可沒入銷毀

2019-06-04 14:26

影／地下水門變身動物通道！石虎穿梭畫面曝光

2019-06-03 20:37

玉荷包產量暴跌變高貴水果 水果攤商鼓足勇氣才敢進貨

2019-06-04 07:38

每日星座運勢／雙子投資隨變動調整 事業獲主導權

2019-06-04 00:00

桃機三航廈主體三度流標 2023完工恐再跳票

2019-06-04 13:45

世界冠軍麵包進駐花蓮 吳寶春將在台開新天堂樂園設櫃

2019-06-04 12:13

賀一航罹大腸癌病逝 醫：3症狀是重要警訊

2019-06-04 12:25

占用孕婦兒童車位 6月29日起最高罰1200

2019-06-04 10:17

吳德榮：今出門帶雨具 防曬又擋雨

2019-06-04 07:42

端午節將是好天氣 適合出遊

2019-06-04 09:10

賀一航罹癌不化療 腸癌權威：大腸癌三期病患應化療

2019-06-04 14:49

雙響砲！買聯合報、聯晚中發票千萬大獎

2019-06-03 17:07

防路殺！水門變通道 護石虎回家

2019-06-04 00:21

【閱讀生活】厭世姬／我們是不完美的媽媽、不完美的女兒？

2019-06-04 06:00

【家人關係】李明珠／梳理家譜有感

2019-06-04 06:00

【童言童語】茱麗江／我現在還不是人

2019-06-04 06:00

每天都熬夜怎麼辦？5招教你恢復元氣 熬夜後仍閃亮現身

2019-06-03 18:02

午後熱力作用影響 今各地仍有雷陣雨

2019-06-04 04:58

台鐵自強號拋錨 400人卡在枋野站延誤約74分

2019-06-04 11:22

百歲仁醫楊思標熱愛醫學工作 「不可能退休」

2019-06-03 17:54

桃機三航廈主體3度流標 2023完工面臨考驗

2019-06-04 12:26

登革熱群聚再增三例 都在高雄市三民區

2019-06-03 17:31

6月這些星座「桃花運大爆發」 獅子社交魂爆發、處女終於熬出頭

2019-06-03 23:14

6月塔羅生命靈數運勢：擁有改寫的機會 能讓歷史不再是明天

2019-06-04 08:54

全球瘋趙無極 最有眼光的藏家原來在台灣...

2019-06-03 17:27

昆凌配皮衣 晨神搭蕾絲 香奈兒J12太好搭 鬼怪金高恩李棟旭都淪陷

2019-06-04 07:34

賀一航大腸癌逝 癌醫：速度太快令人驚訝

2019-06-04 15:46

愛牠就不要斷牠生路 野生幼獸幼鳥不要任意撿拾

2019-06-03 16:58

多納老鷹谷銀河景致迷人 攝友上山夜拍險象環生

2019-06-04 12:56

漸凍人醫學研究新突破 中研院發現預測發病與治療契機

2019-06-04 11:32

說好不用幫她買飲料 一口有糖紅茶曝小男友甜蜜心機

2019-06-04 15:29

上班族向老闆提建言 人力銀行：2成6被責難

2019-06-03 19:55

小心！4個生肖女 遇到甘蔗男的機率最高

2019-06-04 08:00

鼓勵Uber司機「轉行」 大都會計程車祭出7萬2補助

2019-06-04 12:43

腳痛難以行走 小心是肺部腫瘤引發

2019-06-04 11:25

手抖是生病嗎？先弄懂5原因

2019-06-04 01:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top