說好不用幫她買飲料 一口有糖紅茶曝小男友甜蜜心機

2019-06-04 15:29 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友PO表示，男友在生活小細節上委屈自己遷就，令她十分感動。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

常有人想喝飲料又怕胖，會趁著家人或朋友喝飲料時，要求分享一口解饞。一名女網友想喝飲料又怕喝不完，要男友只買自己的就好，但仍忍不住誘惑，搶了男友的飲料喝了一口，「微甜」的口感瞬時讓她感到傻眼又感動，理由閃瞎眾網友，直說「這是個好男友，要好好愛護」、「可以嫁了」。

一名女網友在《Dcard》發文表示，男友要去買晚餐時，詢問是否要幫買飲料，女網友請他買自己的就好，雖然非常想喝，但擔心喝不完就作罷。飽餐後，仍忍不住搶了男友的紅茶飲料喝了一口，但心裡卻充滿了問號。

女網友問男友「這紅茶有甜欸，你不是都喝無糖？」男友回應「妳都喝微糖啊」，女網友繼續問「我不是叫你買自己的，幹嘛買微糖」男友回應一句「怕妳想喝」。瞬間，這四個字衝擊著女網友的心，感動男友為了讓她解饞，委屈自己喝整杯的有糖飲料，「爆擊X1000！對，我是來放閃的。」

原PO男友的貼心小細節，引來多位網友同聲放閃「我男友也是～」、「他如果買飲料也都是以為我主」，紛紛恭喜原PO「男友太了解你一定要喝」、「這是好男友，要好好愛護」、「可以嫁了」，原PO也回應，指男友「是個好男友沒錯，小兩歲但都是他在照顧我」，濃情蜜意閃到網友搞笑說「我恨你，害我現在上課眼睛睜不開」。