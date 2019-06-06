結婚，不是跟最愛的人 而是跟可以愛得最久的人結...

2019-06-06 16:30 聯合新聞網 MamiBuy



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平日裡因為回家後沒有「家人」，我會跟一起工作的同事們在下班後喝一杯，而且都是固定的幾個人，如果拍下照片排在一起來看的話，會發現人都一樣，只是背景不同而已。在那個場合，我偶爾會假裝自己是社會人士，在尾牙餐會時輪流問大家：「今年大家各自發生了什麼大事？」接著又叫大家說出新年願望。為了讓願望可以成真，還建議朋友們要閉上眼睛，在心中想像夢想成真的畫面。

於是，在餐廳裡我們五六個人真的就閉上眼睛開始祈禱。這些人怎麼就這麼聽我「非專業的指導」呢？真的太可愛了！對身邊的人進行採訪是非常有趣，也很令人驚訝的事。人是怎麼產生某種觀念的呢？我以為自己對某人非常瞭解，其實那個理解是非常薄弱的，我只是根據那個人說過的話、做過的事等進行推測，然後構成我自己認為的形象而已。也就是說，我不過是根據自己所看到的事物，對某人進行分析和評價，便誤以為自己很瞭解對方。電視劇中常出現的台詞不就證明了這一點。

「你知道我什麼了？」或是「像我這樣到底是怎樣呢？」（而且這句台詞還必須邊哭邊說。）

不管怎樣，我們都變了。畢竟經歷了十年的歲月，變得不只是景物而已。 在三十五歲時，採訪二十歲結交的朋友為什麼那樣有趣的原因也在於此。特別是問對方：「至今還深藏在心中的夢想是什麼？」時，讓我留下深刻印象（果然是認真面對人生的理性友人）。一起創業的業務說自己的夢想是：「成為設計師。」正在廣告公司當協理的另外一位朋友說：「我的夢想是成為作曲家。」十五年之後，再次聽到大學同學的夢想，為什麼會這樣激動呢？可能我們偶爾疏忽了，對方其實一開始就被你無意識地定位了。父母或許也是容易被誤會的對象吧！「我的媽媽」原本就是那樣活過來，之後也會那樣過下去。沒有什麼夢想，也沒有不滿，她就像是為了在那個位置，成為那個角色才出生那樣。關於「我的爸爸」，我的觀念也是如此，從來都沒有質疑過。





那天喝酒的時候，有人問：「大家的初戀是誰？」想不到，在大家還沒回答前，就先開始爭論起「初戀」的定義初戀是指第一次喜歡的人？最愛的人？還是無法忘記的人？每個人照順序打開心裡的抽屜。有位朋友好像被初戀的記憶侵蝕了，竟然連三天前的失戀都想不起來。輪到我回答的時候，我說：「我……我老公好像就是我的初戀，他一直都在我心中。不管我們的關係好或不好，假使我的生命來到最後一刻，我也一定會先打電話給他。」餐廳灰暗的照明，一九九○年的流行歌曲，堆積的酒瓶，在說說笑笑間，我突然有點想哭。「現在就打電話給他吧！」朋友這樣建議我。我回答：「不行，這樣會破壞現在的情緒。」大家反問我為什麼呢？或許恨離愛最近。太過傷心的愛情並非真愛，好像有首歌是這樣唱的。

二○一三年六月的夏天，某一天下著傾盆大雨。晚上八點，在地下一樓的昏暗居酒屋中，女生對第一次見面的男生問：「你的夢想是什麼？」男生有點不知所措，過了一會兒才平靜地回答：

「現在我做的事情就是最棒的事。」

女生原本認為所謂的「夢想」可能會是年薪百萬，或是想要自己創業等浮誇的說詞，相對的這位「樸實」的男生夢想顯得有點乏味。女生不知道該怎樣回答，只好說：「原來如此，好帥氣喔！」三天後，男生推薦女生看《壁花男孩》（ThePerks Of Being A Wallflower）女生趕緊找來看，看完後雖然沒有特別感動，但她興奮地跟男生說自己很喜歡這部電影，對隧道內的情節印象深刻。兩人第二次見面的時候，男生主動牽了女生的手。兩人呼吸著夏日夜晚的空氣，坐在河堤旁的階梯上，女生望著流動的溪水，對男生說：

「我們，一直一直在一起，不要背叛對方。」

被自己欠缺但對方卻擁有的部分吸引了的話，就是愛情嗎？活在當下」的男生和「這個那個都想做」的女生快速地陷入愛河。於是，在那年的冬天他們結婚了。

兩人非常契合。他們知道吃路邊攤的浪漫，看《愛你、戀你、想你》（LoveAffair）時也會一起流淚，都喜歡金光石的歌。從室內裝潢、時尚、口味、興趣、感性、幽默等不論何時都一樣，女生認為這男孩是「跟自己頻率完全一致的人」。





但一致的頻率在成為平行線的過程，就像巨大的電池浸泡在水中不動聲色。男生對「這個那個都想做」的女生強調活在當下。於是，他們在這裡開始慢慢做可以做的事情。學習、閱讀、寫作，還有社區團體。

四年的時間過去了，更多的時間不是活在夢想，而是活在現實中。男生表示全力支持女生想做的事情，但是女生還是很空虛。女生嚮往擁有成就感，她想要「這個也做，那個也想做」。想述說「未來」，但是沒有可以說的地方。女生覺得她想看彩虹，但男生好像一直叫她看地面。比起夢想這個話題，男生更希望談家人，談穩定的生活。女生快樂人生的原動力越來越少，當她想說新的挑戰、新的人、新的未來時，男生臉色就會不對勁。偶而因為這個問題產生爭執時，男生就會大喊：

「妳的未來還有家人嗎？」

女生再也不想跟男生談了。跟男生喝酒時，原本有說有笑的女生逐漸變成了聽眾，為了避開老是跟男生吵架的話題，慢慢地沒有了聲音。對於原本讓她感到健康、有魅力，帶來靈感的男生，開始冠上「老人」或其他負面的觀點。到後來，女生一個人的時候反而覺得更舒適。寫寫文字、看漫畫，或是毫無想法地邊看綜藝節目邊一個人喝酒。





幾天前，我跟朋友在某家豬腳店聚餐。

「 結婚不就是那樣。不是跟最愛的人結婚，而是跟要結婚時正好遇到的人結婚。 」我邊吃豬腳，邊跟剛結束兩年戀愛的J這樣說。

J反問我：

「那，結過婚的妳現在是怎麼想？」

那時候，K很親切地幫忙修正了那句話：

「什麼結過婚？現在還是婚姻狀態中。」





提出問題的J露出恍然大悟的表情，用手假裝打了一下自己的臉頰。我哈哈笑著，把這個問題的答覆推給了N。「啊，你不也是嗎？因為到了得結婚的年紀，才跟現在的女朋友求婚的吧？」無辜接到球的N睜大眼睛回答：

「不是喔！我們是因為愛。」

朋友們都覺得這個答案沒有意義，通通舉起酒杯。

「他現在才求婚一個月啦！」

我是因為愛才結婚的。但如果你問我那份愛去哪裡了，可能要說很久。六個朋友中只有我一個人已婚，其他人都未婚。我不想因為自己不嚴謹的結婚和愛的觀念來浪費他們的時間。結婚之後，那個人的優點就變成了缺點。因為我說「不要背叛我」而愛上我的男生，居然對我提出訴訟。還有明明愛著對方，卻不想一起住這種奇怪的現況，我又要如何說得清楚。我真的不知道了，愛是什麼？婚姻又是什麼？





休婚前的某個夏天，伯父曾對我這樣說過：

「我跟妳伯母一起生活了四十五年。去年，有段時間兩人都過得很痛苦，還差點要離婚。但回頭想想，生活就是如此吧！一起生活了四十五年，愛的種子已經萌芽了，但在第四十四年時無法忍耐就分手的話，就無法知道會結出什麼果實。原本以為綠色蘋果是真的蘋果才吃下去的，但吃了之後卻要丟掉。但蘋果除了綠色蘋果以外，還有很多顏色。關於蘋果是什麼，科學家、哲學家、文學家、藝術家可以用一本書的份量來說明，但還是比不上無知的人直接品嘗。只有真正吃過蘋果的人才有辦法說。即使說不清楚，至少知道什麼是蘋果。領悟也是如此，不管他人說了多好的話，領悟這件事情，只能自己親身經歷才能得到。」

對於現在的我來說，結婚和先生就是綠色蘋果。原來以為這顆蘋果的味道就是這樣，差點要丟掉，但後來放在倉庫四年，如果將來偷偷地再次把那顆蘋果從倉庫拿出來，蘋果必須再次被照顧的時候來臨的話，那時候我還可以忍耐嗎？蘋果也可以是紅色的，生命是流動的。

今天，我對於結婚有了新的感言：

「 不是跟最愛的人結婚，而是跟可以愛得最久的人結婚。 」





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本文擷取自「《媳婦的辭職信：在婚姻裡我選擇不當媳婦，勇敢抛下婆家束縛後，奇蹟竟一一出現》」，由采實文化授權轉載