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白髮夫婦麥當勞約會 老伯深情趴望感動萬千網民：50年後也要這樣

2019-06-03 10:08香港01 撰文：李思朗

千言萬語說愛你，也不及一個眼神來得真摰。日前一名菲律賓網民在麥當勞用餐時，無意拍到超有愛一幕，一對白髮蒼蒼的老夫婦靠窗坐在對面，伯伯趴在枱上，托住下巴情深款款望住太太，十足熱戀中的情侶，雖然婆婆背住鏡頭，但從她的側面也可感覺到幸福。這充滿愛的一幕近日在網上爆紅，感動逾6萬名網民，形容這是「最美的愛情」。

日前有菲律賓網民在快餐店發現一對白髮夫婦，當中伯伯趴枱深情望住太太，眼神充滿愛，...
日前有菲律賓網民在快餐店發現一對白髮夫婦，當中伯伯趴枱深情望住太太，眼神充滿愛，相當甜蜜。（Al Oliver Reyes Alonzo fb圖片）
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目擊這幕的菲律賓男網民，上月21日在facebook上載照片，寫道：「當我們逐漸老去，我依舊會像這樣深情地凝望妳！」相中一對滿頭白髮的夫婦在麥當勞面對面坐着，老伯趴在枱上，雙手托住下巴深情地望住婆婆，從他充滿愛的眼神，可見二人雖然青春不再，卻未有磨滅他對她的感情，還十足熱戀中的戀人，相當甜蜜，而穿上花花裙連身裙的婆婆，縱使背住鏡頭，從側面也可感受到甜到漏的笑容。

二人的甜蜜舉動不但感動樓主，更吸引超過6.5萬人讚好、逾9.4萬次分享，不少網民紛紛標籤另一半乘機示愛，「好美的愛情，這就是我嚮往的」、「人總是會老的，希望到時，你仍在我身邊」、「當我們老了，我還是會像這樣看着你」、「我們50年後也要這樣好嗎？」

延伸閱讀：

婆婆唔拎籌入餐廳霸四人位唔願走　網民鬧爆：老就可以唔守規矩？

伯伯雙手不便　天水圍茶記愛心阿姐代切西多士獲激讚

文章授權轉載自《香港01》

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