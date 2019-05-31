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男想公證結婚她盼有完美婚禮 多數網友這麼建議

2019-05-31 15:11聯合新聞網 綜合報導

一名女網友因為和未婚夫兩人對於結婚形式的意見有落差，讓她覺得很失落。 圖／ing...
一名女網友因為和未婚夫兩人對於結婚形式的意見有落差，讓她覺得很失落。 圖／ingimage
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結婚是一生重要的大事，許多女孩子的夢想就是能有一場難忘的婚禮，但一名女網友抱怨和未婚夫所想要的婚禮孑然不同，男方想公證，但她比較想要有一場完美的婚禮，兩人意見不同也讓她很困擾，只好上網求助網友的意見。

原PO在臉書「爆怨公社」表示另一半向她求婚，讓她很開心，但是聽到男方想要公證結婚，讓她覺得很失落。原PO說身為女人，總是希望能有一場完美的婚禮，並不是草草了事的公證就好。她解釋所謂的完美婚禮並非要求很高、花費很大的婚禮，而是和幾位親近的長輩吃個飯，讓他們知道她找到另一半，如此而已。

大多數的網友建議公證結婚比較能夠省錢，「替為來的彼此，省錢買房吧」、「如果可以重來，我也想公證，婚禮真的是花錢又累人」、「錢省下出國拍婚紗渡假更好」、「我是公證結婚，不覺得是草草了事啊。閨蜜跟爸媽都有到，不能到的都在線上祝福我們，我們都覺得很開心」、「我個人也只打算登記，拍個婚紗有紀念就好，沒有必要為了當一天的公主花掉幾十、甚至百萬，婚後的柴米油鹽才是真的」。

也有網友有不同看法，「婚禮是男人給女人的承諾，一個簡單的婚禮要不了多少錢的。籌備婚禮瑣事也是在考驗著新人，雖然很多人覺得公證就好了，但大家想法不一樣，主要是要你跟另一伴有共識」、「簡單的婚禮用不到太多的錢，溝通吧！這也不能溝通就別嫁了」、「兩人如果相愛，不管怎樣的婚禮都沒關係吧」。

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