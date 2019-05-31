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幼稚園一個月1萬2太嚇人？ 家長曝：這還算便宜的

2019-05-31 10:14聯合新聞網 綜合報導

低薪和少子化是目前讓人憂心的問題。 圖／聯合報系資料照片
低薪和少子化是目前讓人憂心的問題。 圖／聯合報系資料照片
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低薪問題是造成目前少子化的其中一個原因，不過即使有了孩子，養育、教育等費用也是父母的一大負擔。有網友在PTT論壇分享自己友人的經驗，他說朋友的小孩上幼稚園1個月的費用就要1萬2，4個月下來的學費竟然比國立大學1學期還貴，讓他聽了相當驚訝。

原PO表示朋友小孩上的幼稚園學費4個月竟然收費要4萬8，也就是1個月要1萬2，雖然裡頭還有包含一些像午餐費之類的費用，但他還是很驚訝幼稚園學費竟然比國立大學1學期還要貴，也讓他感嘆難怪現在許多人都不想生小孩。

網友也議論紛紛的討論說「私立真的貴…超扯的」、「你這個只有月費吧，還有註冊費沒算到」、「可怕的是，繳1萬5師資還很爛」、「這個價格蠻便宜的欸，很多不都開月費2萬嗎？」、「我大安這私立一個月1萬5是低標，如果要有名、要有其他服務，錢又會更多，像是常見的雙語教學，大安這就要2萬一個月起跳」、「1萬2信義區基本款還沒雙語」、「托嬰一個月2萬，竹科周圍給你參考」。

還有人深究原因表示「現實就是這樣，為啥不生或不敢生，就是自認沒辦法養啊，先把自己養活再說，低薪和高房價絕對是少子化的推手」、「好恐怖！公幼則是搶破頭，這樣誰敢生啊？」、「好貴！不過應該是因為照顧小孩很累吧」、「價錢高也能對小朋友的素質做篩選，朋友的小孩去公托學會三字經，會送小孩去私立的家長也是比較重視教育的」。

不過也有網友不以為然的說「不要從台北看台灣」、「你可以不要唸吧？以前同學都說沒唸過幼兒園，是直接上小學一年級的」、「小朋友要雙語幹嘛，我寧可小朋友先學好母語」。

少子化
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