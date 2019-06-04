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如何避免孩子誤食危機？預防孩子誤食8方法

2019-06-04 12:54聯合新聞網 BabyHome

【作者：巫漢盟（阿包醫生）】

之前跟大家分享「孩子不吃飯，請先別急著給營養補充品！」，有不少粉絲留言想聽可怕的故事，所以這次阿包醫生就來分享啦！

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維他命當糖果吞？一次吞了150顆

故事是這樣的……有一天，以前大學學妹問我：「包子學長，想請問我同學小孩3歲半，剛剛吃了150顆維他命D，有送去急診，但醫師說他沒碰過，應該沒關係，就回去了，想確認一下有需要觀察什麼嗎，感覺毛毛的～」

嗯~我聽了也很毛！因為這位孩子竟然一次吞下150顆維他命，這實在不是一個小數目呀！而且，即使是好吃的糖果，也沒有人一次吞150顆啊！不得不佩服這位小朋友，雖然聽媽媽說小孩看起來沒事，一切都正常...但我心裡整個緊繃起來，因為我已經想到後續會有的狀況，絕對不是家長能想像的....

我馬上拿出計算機，計算他吃下去的維生素D劑量有無達到中毒濃度，因為過量攝取維生素D會造成高血鈣、高尿鈣，症狀會有異常口渴，眼睛發炎，皮膚搔癢，厭食、嗜睡、腹瀉、頻尿等，以及鈣在血管壁、肝臟、肺部、腎臟、胃中的異常沈澱，出現關節疼痛等...甚至造成心律不整，嚴重亦會致命！

好的，現在就來跟大家說明3個重點：

1. 藥品、營養品應放在孩子拿不到的地方，來避免孩子誤食或過量攝取。

2. 孩子懂事後，適時教導孩子服用藥品和補充品的目的。

3. 從小就要教導孩子吃東西要適量，不能因為好吃就一直吃，對於營養補充品更要注意用量。

誤食中毒好發於6歲以下，誤吞常客有這些

根據台灣兒科醫學會資料顯示，超過一半以上的誤食中毒事件發生在小於6歲的孩童，尤其以口腔期階段的小寶寶最常見，他們會藉由刺激嘴巴、口腔和舌頭來得到本能滿足，另外，統計也發現，最常發生意外中毒的地方不是在外面，而是在家中。

而不管誤食地點在哪，任何物品都可能造成兒童誤食，包括以下3類：

1. 藥物：降血壓藥物、降血糖藥物、維他命藥片、兒童藥水等。

2. 細小物品：玩具零件、鈕扣、電池、紅豆、綠豆、花生、迴紋針、硬幣等。

3. 洗劑、化學藥劑：清潔劑、殺蟲劑、包粽強鹼水等。

其中，電池、玩具零件更是寶包誤食的常客，曾有孩童因為誤吞電池，最後只能透過內視鏡取出，若是太晚發現，後果實在不堪設想。而誤食殺蟲劑或鹼水的孩子，阿包醫生之前在醫院的加護病房不時會遇到，這些孩子即使渡過危險期，後面還有許多後遺症將會陪伴他們一輩子。

預防孩子誤食8方法

由於寶包好奇心旺盛，加上有的小零件或電池遠看真的很像小餅乾，孩子不易分辨，往往隨手一抓就往肚裡吞，最後只得就醫取出，這邊也提供以下8種方法，提供給爸媽參考。

1. 確認環境安全

爸媽應確保任何孩童可伸手觸碰的地方都是安全的，像是櫃子、電視、兒童床等。

2. 存放好藥物

所有藥物或保健食品應放在高櫃或不易開啟的安全瓶中。另外，兒童用藥由因為氣味芳香，因此也應放在孩子拿不到的地方，每次用完也應立即放回原處。

3. 避免在兒童面前服藥

避免在年紀較小的孩子面前吃藥，以免引起模仿。

4. 確認藥物數量

大人服藥時應默數數量，若有掉落要確實找出並丟棄。

5. 謹慎處理過期藥物

過期或未用完的藥物應確實回收。

6. 確實收好危險物品

清潔用品、殺蟲劑等化學藥劑應存放在鎖櫃。另外，若突然有事應暫緩手邊工作，並先將正在服用的藥物或整理家務的清潔劑收好再去，許多誤食事件都是在此時發生。

7. 勿用食品容器分裝有毒物

切勿用食品容器分裝有毒的液體或粉末，例如：鹼粽水、農藥，曾有孩童誤食導致食道灼傷，甚至死亡。

8. 確實收好零碎物品

所有可能誤食的物品應放在兒童無法開啟的鎖櫃中，例如：迴紋針、圖釘、磁鐵、硬幣、瓜子、綠豆、花生。

當孩子誤食，第一時間這樣做

若是孩子不慎誤食或疑似中毒，請爸媽依照誤食狀況遵照以下方法，但若是無法確定自己能否處理，應直接撥打119送醫。

狀況1：吞入異物→移除、避免催吐

若是孩子不慎吞入異物，首先要先確認該物品為何，若是用肉眼就可看見位於口腔的物品，那麼可立即移除；但如果看不到，則不管是哪一種物品都不建議催吐，並且應盡快送醫，因為若孩子吞下的是有機溶劑，在催吐過程中可能會造成吸入性肺炎，若是強鹼水則可能造成二度灼傷。

狀況2：確認噎到→拍背壓胸或哈姆立克法

噎到狀況有兩種，第一種是若吞入的異物卡在上呼吸，造成阻塞或窒息，而且也無法發出聲音，那麼可以利用拍背壓胸或哈姆立克法，將異物藉由肺部氣流或腹壓噴出。

第二種是可以發出聲音，但呼吸有咻咻聲，那麼異物應該未完全阻塞，或卡在下呼吸道，應儘速就醫取出。

狀況3：不確認物品→盡速就醫

第三種則是不確認孩子吞入的物品有無危險性，建議先詢問孩子吃進了什麼，同時將殘餘部分或可疑藥物和藥物包裝包好，並且盡速送醫，到醫院後應提供給醫護人員參考。也可撥打台北榮總臨床毒物與職業醫學科電話諮詢，(02)2871-7121。

若是玩具的殘餘零件，可幫助醫師判斷能否在X光片中看到；若是藥物包裝或說明書則可以提供醫師正確藥名，甚至是中毒處理方法。

最後也提醒爸媽，除了將預防方法學起來外，平時也該注意孩子的狀況！當孩子有異狀，像是呼吸困難、手緊抓著脖子、說不出話、臉部脹紅、嘴唇發紫、劇烈咳嗽等，都是誤食或中毒的徵兆，應該立即停下手邊工作查看，才能確保寶包安全無虞喔！

對了，故事的最後，好在那位孩子服用的維生素D劑量尚未達到中毒濃度，並且後續追蹤也無出現高血鈣及高尿鈣的症狀，讓我鬆了一口氣！但我永遠會記得他吃了150顆的這件事，並引以為鑑！

【延伸閱讀】

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