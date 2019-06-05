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天暖易得男，天冷易生女？婦產科醫師：胎兒性別與天氣無關

2019-06-05 08:51聯合新聞網 BabyHome

【作者：郭安妮 婦產科醫師

網傳溫暖的天候較容易生出男孩，但台灣婦產科醫師指出，生男、生女的機率理論上是一比一，並未有足夠大型、細緻的研究可證實天氣與生男、生女之間有關聯，台灣的出生趨勢變化似乎與景氣較相關。

圖片來源 /Pixabay
圖片來源 /Pixabay
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《BBC Future》網站一篇名為「揭開天氣變化影響身體的神秘現象」的文章在網路上廣為流傳，文章作者大衛·羅伯森（David Robson）提到，天氣會影響男女性別比，北半球的溫暖年份比寒冷年份更有可能生男孩，英國倫敦就曾經發生冬季霾害而在後續的九個月中出生較少男孩、較多女孩。

不過，類似的論述還有待足夠大型、細緻的研究來確認。理論上，生男、生女的機率是一比一，台灣出生的男嬰較女嬰多一些，一般認為與傳統重男輕女觀念有關，使得過去有民眾在產檢中知道孩子性別是女性、無法傳宗接代而放棄生育；台灣年出生人數的變化，一般則認為與景氣較相關。

談到出生趨勢，醫師在臨床上觀察到，寒暑假長假結束後會有較多人受孕，這可能源於假期間壓力減輕、排卵回歸正常，以及心情放鬆、性行為容易達高潮、有助受孕的分泌物增加有關，有統計研究顯示越享受性愛的女性受孕機率越高。

因此，醫師建議，計畫懷孕的年輕男女宜注意自己的情緒壓力調整，可多安排浪漫的小旅行、燭光晚餐，讓美好的相處氛圍提升性愛滿意度與懷孕成功率。

另外，也建議進行「婚後孕前健康檢查」，了解雙方目前的健康狀況、身心壓力與生活作息有哪些需要調整改善後才能期待生出頭好壯壯的寶寶。

【延伸閱讀】

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