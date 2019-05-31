2019全台免費及百元夏令營 名額有限家長快搶！

2019-05-31 08:50 聯合新聞網 BabyHome



編輯／武美齡

孩子的暑假活動安排好了嗎？BabyHome特別匯整了2019全台免費、百元夏令營，讓孩子度過歡樂充實的暑假，家長也不必擔心傷荷包！全台免費夏令營活動非常精采，名額有限、報名時間也有限定，要搶要快唷！

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免費夏令營

【新北】2019新北市中小學暑期育樂營

提供豐富活動讓學子參加，部分課程免費，如休閒活動類：林口麗園國小的5日棒球營；知性藝文類：新店直潭國小的越南語育樂營、永和國中拓客任務英語暑期育樂營；技能研習類：瑞芳國小擴增實境(AR)-我會設計3D遊戲、汐止金龍國小Fun Coding等，詳情請至官網查詢及報名。

需選擇類別、區域或學校，相關活動資料才會顯示出來。 分享 facebook

【新北】小神農華佗探險營

可享受全臺僅存的低海拔原生亞熱帶雨林芬多精等生態寶地之旅，還教導健腦護鼻健康操、神農嘗百草以及聰明午安枕DIY。

對象：國小暑假後升4~6年級學生

活動時間：108年8月11及18日(皆週日)兩梯次、各100名，含交通、餐費，材料及保險全部免費，內容詳見活動公告。

報名時間：108年6月3日至24日開放衛生局官網報名，電腦隨機抽籤後於26日衛生局官網公布錄取名單。

圖片來源／新北市政府 分享 facebook

【新北】2019新北市青少年小劇場 - 94要劇在藝起

時間：

第一梯/土城區 2019/7/3(三)~7/13(六)

(週一至周五10:00~17:00，不含六日，7/13（六）晚上19:30演出)

第二梯/三重蘆洲區 2019/8/6(二)~8/16(五)

(週一至周五10:00~17:00，不含六日，8/16（五）晚上19:30演出)

地點：

第一梯：土城區土城員福員信市民活動中心（新北市土城區中正路18號4樓）

第二梯：三重區三重南區分館（新北市三重區重安街70號三樓）

參加條件：13~17歲，限15人(若人數超過，會進行抽籤)

費用：全程免費，提供午餐

報名時間：即日起至6/16(日)晚上截止

報名表單

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfHeDxAALCJJoc2ql…/viewform

單位收到報名表後，將會聯繫告知是否報名成功，詳見公告。

【台北】臺灣銀行2019年暑期籃球夏令營

活動將於108年7月8日正式開始，由高大帥氣的臺銀球員們使出渾身解數，傳授學員們各項籃球技巧。

報名及活動地點:臺北市青島東路47號5樓（臺灣銀行城中分行5樓室內籃球場）

報名日期：108年6月22日上午9點

報名方式：發放號碼牌，憑號碼牌報名，1張號碼牌限報名1人，1人單次最多領取2張號碼牌，報名時間至上午10點止，每班50人，額滿截止，詳見官網。

費用：活動免費，但需繳交保險費，滿15足歲41元，未滿15足歲8元。

班別：

A、國小(5、6年級） 09:00-10:30

B、國小(5、6年級） 10:40-12:10

C、國中一、二年級 13:00-14:30

D、國三及高中 14:40-16:10

E、女子組（國小5年級含以上至高中職）16:20-17:50

【台北】佛光山 2019三好兒童夏令營

以佛教經典故事結合音樂、舞蹈、美術、戲劇各項才藝共同創作<經典>小劇場，讓小朋友在美學的薰陶之下，開發創意思維，學習人際互動、團體合作。

時間：2019/7/1~7/5 08:00~17:00

對象：國小，一般學童需付費，清寒家庭免費，詳見粉絲團。

地點：佛光山台北道場

【桃園】農學教育推廣夏令營(石門農田水利會)

活動日期：

第一梯次：2019年7月5日至2019年7月7日(星期五六日)

第二梯次：2019年7月12日至2019年7月14日(星期五六日)

報名日期時間與地點：

1.會員子女與孫子女：2019/5/6~5/10 上午8點半至下午四點半

2.一般學生：2019/5/13~5/24 上午8點半至下午四點半

3.報名場所：本會之八德、中壢、過嶺、楊梅、富岡、湖口工作站

4.報名處即為個梯次活動日報到接駁地點，詳見公告。

【桃園】租稅小達人 魔術夏令營

活動日期：108年7月21日（星期日）

對象：就讀桃園市國中及國小3至6年級(含2年級升3年級)學生，共有90個名額，活動免費。

活動地點：桃園國民運動中心(桃園區中山東路233號)

報名日期：108年6月29日（星期六）9時起至15時受理報名（或額滿時截止）

報名地點：

1、桃園市政府地方稅務局總局1樓(地址:桃園市桃園區成功路2段179號)。

2、桃園市政府地方稅務局中壢分局1樓中庭(地址:桃園市中壢區溪洲街296號)。

報名方式：

1、採現場排隊捐贈發票報名(本局得依當日現場報名情形調整總局、中壢分局報名人數配額)。

2、捐出108年5-6月(消費金額10元以上)未列買受人統一編號之雲端發票(如透過手機條碼、信用卡、悠遊卡、icash或其他載具儲存之發票)10張或紙本發票15張，所募集發票全數轉贈慈善機構。

3、當日若現場辦理手機條碼者(手機號碼及電子信箱即可申請)並下載統一發票兌獎APP，得以10張紙本發票參加本活動，詳細內容請見官網。

【桃園】頭份市108年兒童及青少年暑期樂活學習營

棒球、籃球、獨輪車、科學實驗、魔術營等，課程多樣詳見活動頁說明。

實施對象：凡設籍於頭份市之兒童及青少年(年齡限制以各學習營訂定為準)。

報名時間：

第一階段：6月2日（星期日）上午8時起至6月3日(星期ㄧ)下午5時止。

第二階段：6月4日（星期二）上午8時起至6月6日(星期四)下午5時止【受理未額滿營隊之報名】。

費用：除「活動內容概述、注意事項及聯絡老師」欄位註明需自費或代租、代購者外，其餘課程均免費，採線上報名。

【桃園】桃園市政府警察局 108年暑假「追風少年一騎來淨」學習勵志營

活動日期：

第1梯：108年7月12日(星期五)

第2梯：108年8月21日(星期三)

活動地點：

(一)新屋綠色走廊(桃園市新屋區濱海林蔭大道)。

(二)桃園青年體驗學習園區(桃園市新屋區新港路16號)。

活動對象：

本市各公、私立國、高中(職)學生(同校人數最多錄取5名，依報名時間順序錄取，同校超過5名後之人數列備取，並依報名時間順序遞補)。

活動人數：

每梯次80名，共計160名(每人限報名1梯次)

報名日期：108年6月3日(星期一)12時起至6月14日(星期五)12時止，免費報名，額滿為止(依線上報名時間順序截止)。

報名方式：一律採網路線上報名

【新竹縣】「2019 FUN一夏」暑期育樂營

活動包括客語、體育、音樂、木工等內容，部分課程免費，活動地點及參加者年齡、報名日期等，請至官網查詢。

【新竹縣】小小廉政官生涯探索營

活動日期

(一)第一梯次: 108年7月1日(星期一)上午8時30分至下午4時，與108年7月3日上午9時至下午3時。

(二)第二梯次: 108年7月2日(星期二)上午8時30分至下午4時，與108年7月3日上午9時至下午3時。

活動對象

(一)新竹縣國中學生，皆可報名。

(二)具有手機拍攝基本技巧與影片基本編輯能力者，將優先錄取。

(三)原則以每梯次各30名，共60名。

報名日期：即日起至108年6月10日(星期一)止，額滿為止，採線上報名。

課程費用：免費，活動內容詳見簡章。

【彰化】彰化縣警察局108年小小正義使者~go體驗營

【報名資格】

1.限設籍彰化縣之學童。

2.就讀於彰化縣內國小或幼兒(稚)園之學童或實際居住彰化縣內在家自學者。

3.至活動日(108年6月29日)滿5足歲且未滿10歲學童（出生日期在98年6月30日至103年6月29日期間）。

【報名日期】

自108年5月15日8時公告起至5月31日24時止。

【報名步驟】

1.在彰化縣警察局臉書粉絲專頁按讚。

2.在活動貼文按讚且公開分享。

3.至報名網址填寫報名表單；資料有誤或偽造及重複報名者，本局有取消之權利。

4.報名網址: https://forms.gle/HtxT2SP2yc2XZ5oSA

【抽籤方式】

完成以上報名步驟即可參加抽籤，本局將於108年6月14日上午10時以電腦隨機抽選出240名，平均分配至8梯次(每梯次各30名)。

【彰化】彰化縣108年度「消防小尖兵夏令營」

辦理日期及地點如下，每梯次為上午8時30分至16時30分：

第1梯次(第三大隊)：108年7月1日於溪湖鎮湖東國民小學。

第2梯次(第一大隊)：108年7月5日於原住民生活館。

第3梯次(第四大隊)：108年7月9日於溪州鄉溪州國民小學。

第4梯次(第二大隊)：108年7月12日於永靖鄉永靖國民小學。

招生對象及人數：國小2至5年級學生，每梯次約110人，免費報名參加。

報名時間：108年5月27日（星期一），上午9至12時及14至17時或額滿為止

報名方式：網路報名或電話報名，各梯次報名單位之電話不同，詳見彰化縣消防局公告。

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【高雄】108年暑期夏令營－「都市森林童樂會」

報名對象和人數：

梯次一(108/07/01~07/02)：小學三年級至四年級

梯次二(108/07/08~07/09)：小學三年級至四年級

梯次三(108/07/15~07/16)：小學五年級至六年級

每梯次活動人數上限30人額滿為止。

活動地點：高雄都會公園(遊客中心集合)

活動費用：免費，唯午餐如需代訂兩日為$170/人。

報名方式：線上報名，請填報欲報名梯次之google表單

報名時間

梯次一：108/06/03(一)10:00

梯次二：108/06/04(二)10:00

梯次三：108/06/05(三)10:00

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【高雄】信徹禪寺 108年度兒童生活夏令營

活動時間：108年7月6~9日(四天)

對象：國小三-六年級

活動地點：高雄市前鎮區保泰路177號

報名：活動免費，但須親自帶學童到本會報名 並繳交500元保證金才算報名成功 (量測服飾SIZE及家長同意書簽名)，詳見線上公告。

【花蓮】2019漫畫夏令營

由專業漫畫家擔任業師，預計招收20名(另含備取5名)年滿15歲以上學員；課程訂於108年8月5日至8月9日假洄瀾文創漫畫教室辦理，報名時間自即日起至108年7月10日下午17時止，可採紙本郵寄、電子郵件及網路填表方式報名。

圖片來源／基隆市政府 分享 facebook

【花蓮】108年花蓮品格英語學院品格實踐家庭營

品格實踐家庭營是以家庭為單位，分別針對家長和學生設計課程。家長與學生將分開進行活動，家長活動共計兩天（不含住宿），學生為期五天四夜（含住宿）。

對象：暑假過後升小五~小六

活動時間：

第一梯次：7/06（六）～7/10（三）

第二梯次：7/13（六）～7/17（三）

第三梯次：7/20（六）～7/24（三）

報名時間：線上報名，108年5月20日(週一)上午10:00至108年6月9日（週日）中午12:00止。

【全台】2019法鼓山兒童心靈環保體驗營

全台各分院、寺各有相關活動，例如北投農禪寺活動為7/16~7/19，5/16開放報名，對象為國小升三~升四年級學童，詳見官網。

【全台】2019台電球類fun電營

2019年活動自7/2展開，活動包括籃球、排球、棒球、足球、羽球。

報名方式：6月12日(星期三)上午9時起至6月18日(星期二)中午12時止線上報名，可至台電官網查詢最新動態。

【全台】2019第一銀行桌球夏令營

活動地點：

桃園場-永豐高中(桃園市八德區永豐路609號)

台中場-東海大學(台中市西屯區臺灣大道四段1727號)

高雄場-福誠高中(高雄市鳳山區五甲三路176號)

活動梯次：

桃園場-第一梯:8月01日(四)、第二梯:8月02日(五)

台中場-第一梯:8月08日(四)、第二梯:8月09日(五)

高雄場-第一梯:8月15日(四)、第二梯:8月16日(五)

活動時段：09：00-16:00

參加對象：國小三~六年級(含應屆畢業生)對桌球有興趣的學生共480名。(每位學童限報名一個梯次)

報名費用 :免費報名

報名方式：

1.6 月 4 日(二)桃園場、6 月 5 日(三)台中場及 6 月 6 日(四)高雄場，早上 9:00 至第一銀行網站點選報名連結，上網填寫報名表(每位家長限報兩個名額)，不 開放電話報名，報錯場次者，恕不予以調整場次，請來電告知。

2.每梯次依報名順序額滿為止(共正取 80 名，備取 20 名)，詳見官網。

【全台】108 年合作金庫暑假體育公益活動系列

暑假期間於台北、雲林、嘉義陸續展開，每一營隊活動為期三日。

費用：參加學童一律免費。

名額：各地活動名額不同，其中部分保留合庫客戶子女報名，部分開放給一般民眾子女報名。

報名資格：每位參加學童限報名一個梯次，為目前就讀國小3年級至6年級且且 95 年 9 月 2 日至 99 年 9 月 1 日出生之學童（男、女兼收）。

報名方式：採現場報名，額滿為止。

詳見「108年合作金庫暑假體育公益活動系列-斗六棒球育樂營」

「108年合作金庫暑假體育公益活動系列-台北桌球育樂營」

「108年合作金庫暑假體育公益活動系列-嘉義羽球育樂營」

百元夏令營

【新北】2019 台啤樂樂棒球營

活動日期：民國 108 年 7/1(一)～ 7/3(三) 上午 08:00～ 12:30，共三天。

活動地點：三重綜合體育場(地址：新北市三重區中正北路 2 號)

網路報名： 108 年 5 月 19 日起至 107 年 5 月 23 日

報名對象：國小四至六年級之學童(包含三升四年級及六升國中一年級，男女均可)。

報名費每人新台幣： 150 元 (含保險)。

贈品內容 ：2019台灣啤酒樂樂棒球營紀念 T 恤乙件、紀念帽紀念吊飾、紀念杯套、紀念扇子，詳見活動簡章及粉絲團。

【桃園】2019 桃園市蘆竹區婦幼館快樂兒童暑期育樂營

課程包括芭蕾律動、兒童瑜珈、兒童舞蹈、美術、氣球造型等，共16種課程

活動期程：108 年 7 月 1 日～108 年 8 月 25 日。

報名日期及時間：108 年 6 月 1 日星期(六)至 108 年 6 月 14 日星期(五)， 上午 8 時發放號碼牌，9 時受理報名及繳費，額滿為止。

活動對象：以設籍本市兒童為限，每人限報 2 名，每名限報 1 班，若為同一父或同一母所生子女(請檢附戶口名簿或戶籍謄本)，不受每人限報 2 名之限制，但仍受每名限報 1 班之限制。

報名地點：蘆竹區婦幼館（一律現場報名，並請攜帶兒童健保卡， 以利辨識兒童足歲年齡）地址：蘆竹區仁愛路 1 段 2 號（電話：03-3122122）。

報名費： 300 元（本市低收入戶憑證明免收報名費），部份課程需另付材料費，詳見蘆竹區公所公告。

【桃園】真EYE看視界 夏令營

落實社團活動之團結精神，展現活動企劃執行、團隊共事、資源整合以及美宣設計等各項能力，進而促進青年的多元才藝發展。藉由體驗不同領域及接觸不同環境，啟發學童們對生活的樂趣，並建立視力保健的重要性、遠離3C產品，以及靠近大自然等良好知識，創造優秀的活動品質。

參加對象：各地國小四~六年級學生

活動日期：(兩天 不過夜)

108年6月29日 9:00~17:30

108年6月30日 9:00~16:00

活動地點：健行科技大學 民生創意學院(中壢區衡陽街93號)

報名費用： 350元 (含午餐、保險、活動教材費，不包含個人額外消費)

報名方式：線上報名，預計招收60名學童，額滿為止。

【台北】108年度暑假體驗學習YoungYoung營隊招

劇在藝起營、趣味電子DIY營、 青春街舞營、小小攝影師營等，其中「好漾公民體驗營」僅需繳150元報名費(含中餐) ，劇在藝起營500元，這裡可看報名狀況。

以上資訊以主辦單位公告為主，如活動有異動、更新請連絡我們，也歡迎相關單位提供免費、百元夏令營資訊，BabyHome將整合內容後更新本文分享給更多親子家庭。

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