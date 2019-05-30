婆婆嫌一天500元餐費太貴 她求救：該怎麼省？

2019-05-30 14:52 聯合新聞網 綜合報導



4口之家餐費引起網友熱議。圖／ingimage 分享 facebook 你平均一天餐費花多少錢呢？近日有一名女網友在臉書社團發文，表示家中4人一天餐費500元，被婆婆嫌「怎麼那麼多，你都買什麼菜，500元能吃很好了！」，讓網友感到迷惘，她覺得「又不是天天都花這麼多，就買些魚肉、青菜、水果，一個月7000台幣，真的很多嗎？」。

女網友在《爆怨公社》將自己與婆婆討論買菜錢對話與網友分享，她表示「一家４口三餐我都自己煮，一天買菜錢大約是５００元，結果被婆婆念太貴」，讓她想發文詢問網友大家平常都怎麼吃、怎麼買，平均一餐都吃多少錢呢？

貼文一出立刻掀起網友熱議，覺得女網友花費合理，支持她的網友表示，「三餐500元，4個人很便宜，我比較貪吃，自己煮一餐都100至300元了」、「菜不貴，貴的是肉、魚跟水果，500元真的不貴」、「買出清的水果魚肉可以在100元以內，問你婆婆要不要」、「20年前500元也許可以，現在真的不可能」、「妳已經很省了！」。

相反地，也有網友覺得太多了，「1天500元真的太貴，我常買菜我懂，當然如果三餐都吃好的話，就算普通」、「有點多，我一個禮拜平均1000元上下 」、「我媽一個禮拜買1000元，其實不太知道她怎麼辦到的」。