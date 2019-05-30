桌球魔鬼訓練！5歲女童含淚揮拍激似小福原愛 網：她快樂嗎？

2019-05-30 11:23 聯合新聞網 綜合報導



李依依今年五歲，是大陸山東泰安人，去年暑假開始接觸乒乓球，已學了八個月，由於打球時有些動作與神情和日本桌球選手福原愛小時候極其相似，因此教練們都稱她為「小小福原愛」。圖截自「看看新聞」 分享 facebook 小女孩認真地揮舞著球拍，含著淚打乒乓球，這段影片在網路上引起廣大的關注，她學乒乓球僅僅八個月，卻有厲害的技術，但也有不少網友擔心她是否有個快樂的童年。

根據「看看新聞」報導，李依依今年五歲，是大陸山東泰安人，去年暑假開始接觸乒乓球，已學了八個月，由於打球時有些動作與神情和日本桌球選手福原愛小時候極其相似，因此教練們都稱她為「小小福原愛」。

影片中可以看到，依依如今揮拍有模有樣，但也付出了巨大的努力，教練訓練時非常嚴格，常常把依依罵哭，但她從來沒有因此而放棄，即便含著眼淚仍舊努力練習，一周訓練四次，教練認為依依很有天賦，訓練進步迅速。

雖然訓練很辛苦，但依依十分喜愛這項運動，當媽媽問她「打球累不累？」，她回答，「還行吧，我覺得也不是很累」，媽媽又問，「那你能堅持下來嗎？」，依依表示自己能繼續堅持下去，教練表示，乒乓球這條路不容易，「但只有她發自內心的喜歡，作為教練、作為家長都是很支持的」，媽媽則表示，現在就看依依的發展，如果她有這方面的天賦，肯定會支持她，讓她慢慢地走一走。

網友紛紛直呼，「所有的成績都是她背後默默付出所得的」、「那麼小的小娃娃，能堅持住不容易，那麼大的淚珠兒掉下來」、「體育從來沒有安逸過」、「成功的代價都是這樣，只是惰性大的人不願意相信」。

不過也有網友擔心訓練太嚴苛，恐讓孩子的童年不快樂，「缺失了童年應有的快樂」、「21世紀中國的孩子已經不知道童年為何物了」、「他快樂嗎」、「心疼」。