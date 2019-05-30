親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

坐擁百岳卻宛如黃金堆上的乞丐 誰卡住台灣山岳觀光

可惡！惡夫妻詐騙智障男 家屬該怎辦？

桌球魔鬼訓練！5歲女童含淚揮拍激似小福原愛 網：她快樂嗎？

2019-05-30 11:23聯合新聞網 綜合報導

李依依今年五歲，是大陸山東泰安人，去年暑假開始接觸乒乓球，已學了八個月，由於打球...
李依依今年五歲，是大陸山東泰安人，去年暑假開始接觸乒乓球，已學了八個月，由於打球時有些動作與神情和日本桌球選手福原愛小時候極其相似，因此教練們都稱她為「小小福原愛」。圖截自「看看新聞」
分享
小女孩認真地揮舞著球拍，含著淚打乒乓球，這段影片在網路上引起廣大的關注，她學乒乓球僅僅八個月，卻有厲害的技術，但也有不少網友擔心她是否有個快樂的童年。

根據「看看新聞」報導，李依依今年五歲，是大陸山東泰安人，去年暑假開始接觸乒乓球，已學了八個月，由於打球時有些動作與神情和日本桌球選手福原愛小時候極其相似，因此教練們都稱她為「小小福原愛」。

影片中可以看到，依依如今揮拍有模有樣，但也付出了巨大的努力，教練訓練時非常嚴格，常常把依依罵哭，但她從來沒有因此而放棄，即便含著眼淚仍舊努力練習，一周訓練四次，教練認為依依很有天賦，訓練進步迅速。

雖然訓練很辛苦，但依依十分喜愛這項運動，當媽媽問她「打球累不累？」，她回答，「還行吧，我覺得也不是很累」，媽媽又問，「那你能堅持下來嗎？」，依依表示自己能繼續堅持下去，教練表示，乒乓球這條路不容易，「但只有她發自內心的喜歡，作為教練、作為家長都是很支持的」，媽媽則表示，現在就看依依的發展，如果她有這方面的天賦，肯定會支持她，讓她慢慢地走一走。

網友紛紛直呼，「所有的成績都是她背後默默付出所得的」、「那麼小的小娃娃，能堅持住不容易，那麼大的淚珠兒掉下來」、「體育從來沒有安逸過」、「成功的代價都是這樣，只是惰性大的人不願意相信」。

不過也有網友擔心訓練太嚴苛，恐讓孩子的童年不快樂，「缺失了童年應有的快樂」、「21世紀中國的孩子已經不知道童年為何物了」、「他快樂嗎」、「心疼」。

圖為小時候的福原愛。圖截自Youtube
圖為小時候的福原愛。圖截自Youtube
分享

桌球
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／一下生了28個孩子

2019-05-30 06:40

【手足之情】怡人／大姊豐富我的人生

2019-05-30 06:00

【師長心情】灰面鵟鷹／秘密

2019-05-30 06:00

讓人無法理解的夫妻關係：我們彼此厭恨又會替對方著想

2019-05-29 15:30

飛機餐不夠豪華？她擺臭臉又嫌棄 網：沒見過世面

2019-05-29 15:00

4歲女兒說出「胎內記憶」 卻把媽媽惹哭飆淚

2019-05-29 12:54

懷孕飲食禁忌多？她想吃芒果竟遭婆婆勸阻「小孩生出來會黃黃的」

2019-05-29 12:00

【親子之間】潘洛克／BuGi與沒有

2019-05-29 06:00

【為母心情】湯名潔／我是媽媽，我睡到自然醒

2019-05-29 06:00

【我見我思】思微兒／婆婆的假髮

2019-05-29 06:00

【生活見聞】陳文榮／喜宴意外的感動

2019-05-28 06:00

【生活點滴】魏德瑜／早晨的公園

2019-05-28 06:00

【心情點滴】黃珠玉／蚊子知我心

2019-05-28 06:00

活下來的詛咒 厭世姬自揭觸目驚心的親子關係

2019-05-27 12:58

媽媽怨同性戀到處跑看了不舒服 兒秒嗆2句話堵嘴

2019-05-27 11:32

男嗆孕妻拿1萬家用不知足 網友全怒：沒資格有家庭

2019-05-27 11:17

【生活的風景】愉凡／活出燦爛生命力

2019-05-27 06:00

【為父心情】楊一心／女兒生日有感

2019-05-27 06:00

【心情點滴】陳怡如／藝不壓身

2019-05-27 06:00

【閱讀生活】田中光／從離婚訴訟看雙重標準

2019-05-26 06:00

【童言童語】融莊／長大後變成…

2019-05-26 06:00

5大渣男一文看清！ 網民：「甘蔗男最可怕！」

2019-05-25 19:58

對付插隊情侶 她出妙招險逼小倆口鬧分手

2019-05-25 09:51

【童言童語】千夜／漂亮阿姨會陪我

2019-05-25 06:00

【閱讀生活】韓星姬／某天突然覺得人生茫然起來

2019-05-25 06:00

舞台後的幸福人生 DJ媽咪的單親日常

2019-05-24 10:05

【心情點滴】古家榕／癒人酒香

2019-05-24 06:00

【我愛一個人煮-65】太陽臉／打拋豬與椒麻雞

2019-05-24 06:00

【生活趣聞】蔡怡怡／兒子的「備糧」，我的「背涼」

2019-05-24 06:00

被前男友媽媽嫌棄要求分手 2理由讓她覺得很瞎

2019-05-23 16:09

3%俱樂部又怎樣！評估兒童生長曲線 這2點才要擔心

2019-05-23 15:11

她翻男友手機意外發現「甜蜜筆記」 網友：可以嫁了！

2019-05-23 11:14

【心情點滴】莉莉／鳥籠

2019-05-23 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我們與惡意的距離

2019-05-23 06:00

【生活趣聞】Wendy／阿嬤跨海辦抓周

2019-05-23 06:00

激情不見了？十大婚姻保鮮祕招 不讓你踏入愛情墳墓

2019-05-22 16:40

【生活的風景】蔡宛芳／謝謝您，愛地球

2019-05-22 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／第八季第五集

2019-05-22 06:00

【婚姻故事】林宥慈／我的多功能老公

2019-05-22 06:00
看更多

熱門文章

影／拍到了！龜山島活火山證據 海底溫泉陰陽海大噴發

2019-05-29 21:16

測到心跳了 大屯火山和龜山島都是活火山

2019-05-29 12:36

陳妍希運動瘦身腿先變粗 醫師：方法錯了

2019-05-29 14:34

阿嬤摸到腋下有不明腫塊 竟是手指的30年黑痣癌變

2019-05-29 19:22

獨／血汗台大 台大藥師：若忘記打卡半夜得回院補打

2019-05-29 16:39

韓國瑜碰壁 高捷紅線延伸案自砍兩站環評仍要「補考」

2019-05-29 16:52

中部萬安42號演習明天登場 拒不配合最高罰15萬元

2019-05-29 13:13

每18分鐘地震一次 中研院發現大屯火山群「心跳」

2019-05-29 14:25

發票彩券中獎 未來5000元才要課稅

2019-05-29 13:42

飛機餐不夠豪華？她擺臭臉又嫌棄 網：沒見過世面

2019-05-29 15:00

最狂KUSO廣告笑到噴飯 郭、韓互毆搶「大位」

2019-05-29 12:21

4歲女兒說出「胎內記憶」 卻把媽媽惹哭飆淚

2019-05-29 12:54

童星爸曝光諮商音檔給媒體 兒少團體：恐造成二次傷害

2019-05-29 18:13

擦香水前必用！盤點最便宜保養品「凡士林」5大功效

2019-05-29 22:33

一顆肉粽100元！好市多線上庫存竟賣光光

2019-05-29 21:29

Gap進駐華泰名品城 Janet分享購物心得直呼「超欠買！」

2019-05-29 17:54

162變175！ 林依晨鏤空連身褲穿出超好比例

2019-05-29 14:28

懶人包／25元起銅板價！遊燈籠海、逛鹿港老街 IG推5種美味必吃

2019-05-29 19:59

忘記打卡一次被扣2000元？台大藥師反彈

2019-05-29 16:13

西濱快南段最後一哩路環評過關 估2026年通車

2019-05-29 16:56

每日星座運勢／處女不太如意的一天 從自身找原因

2019-05-30 00:00

鮮爆！IG打卡絕美水果鮮奶油三明治 J Fruit Mart隱身國父紀念館站

2019-05-29 12:33

星巴克買一送一來囉！連續兩天4小時「好友分享」

2019-05-30 10:44

彩券發票中獎5000元以下擬免稅 最快12月上路

2019-05-29 12:01

高中生放天燈變天降危機… 騎士怒：差點害死我

2019-05-29 15:50

坐沒坐樣、走沒走樣 當心跟宇多田光罹患同一病

2019-05-30 08:12

軍職20年 他轉行太陽能專案經理年薪破百萬

2019-05-29 11:55

端午節連假易塞路段報你知 盡興出遊不用怕

2019-05-29 13:25

限量1萬個「熊大透明登機箱」！屈臣氏LINE FRIENDS集點超萌開跑

2019-05-29 18:46

想脫單快看！哪個星座最容易被你煞到？

2019-05-29 15:31

隨時夾緊屁屁 痔瘡不敢就醫如廁「爆菊」成心中陰影

2019-05-29 18:15

北部回升至30度 全台熱兩天周六迎新鋒面

2019-05-30 09:20

願景／黃瑽寧：拒絕3C保母 父母應正視養育挫折感

2019-05-30 08:25

影／心碎！母象倒地死亡 小象不斷觸碰想喚醒媽媽

2019-05-29 14:04

對流雲系發展旺盛 下午5縣市大雨特報

2019-05-29 14:23

為什麼臉上毛孔總被阻塞？做好4件事 養成絕美「雞蛋肌」

2019-05-29 17:25

【手足之情】怡人／大姊豐富我的人生

2019-05-30 06:00

讓人無法理解的夫妻關係：我們彼此厭恨又會替對方著想

2019-05-29 15:30

全台首間「英國風」誠品進駐高雄 6月5日試營運特色店搶先看

2019-05-29 14:31

潮流迷注意！KAWS再度攜手UNIQLO 聯名系列6月開賣

2019-05-29 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top