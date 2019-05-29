飛機餐不夠豪華？她擺臭臉又嫌棄 網：沒見過世面

2019-05-29 15:00 聯合新聞網 綜合報導



網友分享同事的際遇，同事和女友去韓國旅行時，因從沒出過國的女友竟認為飛機餐是像電影中精緻的擺盤和高腳杯盛裝的紅酒，但現實卻讓她無法接受，還因此和男友抱怨、賭氣。圖／ingimage 分享 facebook

飛機餐都是豪華西餐加高級紅酒？一名網友分享同事的際遇，同事和女友去韓國旅行時，感到非常疲憊，一問之下才知道，從沒出過國的女友竟認為飛機餐是像電影中精緻的擺盤和高腳杯盛裝的紅酒，但現實卻讓她無法接受，還因此和男友抱怨、賭氣，令同事相當傻眼。

一名網友在「爆怨公社」分享同事的際遇，幫他抱怨，同事和女友從韓國回來後，覺得相當疲累，原po本以為是由於行程太匆促所導致，一問之下才發現，原來女友從未出國過，所以非常興奮，那天上飛機前，她一直期待著飛機餐，連準備起飛時，也一直雀躍的問「機餐什麼時候會上？」，聽到這，原po心想他們搭的是最早的班機，航程時間又有兩個半小時，耐不住餓是很正常的。

後來機餐上來後，女友相當傻眼，「這是飛機餐？」，同事則理所當然地表示「是啊，你不愛吃嗎？」，沒想到女友竟臭臉「不是啊，這也太醜了吧，機票那麼貴，機餐怎麼是這樣的？」，認為應該要如電影中豪華牛排、精緻擺盤及高級紅酒，現實和想像有著天壤之別，令女友相當氣憤便開始抱怨餐點很爛、椅子舊、建築物醜，回程時又再次嫌棄機餐，令身為男友的同事相當無奈，「以後帶她出國都有陰影了…」。

原po看到他被這種事折騰非常同情，認為機餐只是果腹用的，比起吃豪華大餐更希望利用那兩小時來好好補眠，最後也補充，同事搭的是傳統航空經濟艙，而非私人飛機或頭等艙。

網友看了紛紛直呼，「豪華餐應該只有私人飛機超有錢人才會有，頭等艙的餐也差不多只是擺盤比較美而已」、「自己買個飛機請個米其林主廚才有這種餐啦」、「是價值觀問題吧？我第一次出國也沒這樣，雖然不到很好吃，但不會餓肚子就好」、「遇到這種公主真的很掃興」、「電影看太多」、「真的沒見過世面，說出去會被笑啊」

也有網友分享帶小孩坐飛機的經歷，「突然想到我家小孩第一次搭飛機坐的是廉航，沒餐沒電視，後來第二次出國，他好感動的跟我說，媽…飛機上有餐有電視可以看」。

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