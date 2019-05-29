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4歲女兒說出「胎內記憶」 卻把媽媽惹哭飆淚

2019-05-29 12:54聯合新聞網 綜合報導

一名媽媽透露自己在懷二女兒時情緒不穩，常會抱怨和嫌棄。沒想到，女兒出生後，卻向媽...
一名媽媽透露自己在懷二女兒時情緒不穩，常會抱怨和嫌棄。沒想到，女兒出生後，卻向媽媽說她都有聽到，不禁令她起雞皮疙瘩。圖非當事人。圖／ingimage提供
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寶寶在出生前有記憶嗎？日前，一名媽媽透露自己的經驗，表示在懷二女兒時情緒不穩，常會抱怨和嫌棄，甚至還曾想過不要讓女兒來到世上。沒想到，女兒出生後，卻向媽媽說她都有聽到，不禁令她起雞皮疙瘩，感到無地自容。

這名女網友在《靈異公社》PO文表示，9年前某天夜晚，她夢到一個小男孩坐在她身旁喊媽媽，但並未多想。隔天早上醒來後，老公第一句話問她：「欸，妳會不會懷孕了？」因為他也夢到有一個小男孩一直叫她「媽媽」。於是夫妻倆趕緊出門買了驗孕棒。果不其然，一驗之下真的懷孕了，原PO驚喜地回顧「夢中那個一直叫我媽媽小男孩，就是我的大兒子」。

過了幾年，原PO懷上第二胎，但這次不再有胎夢提示，讓她覺得非常納悶。有一天大人們紛紛在猜測孩子性別時，3歲的兒子忽然篤定地說「寶寶是女生，是一個妹妹」，且不曾改口。原PO好奇問他怎麼知道，但年紀小的兒子不太會形容，只是堅定地說「我本來就知道」，因此她猜想也許這次是肚子裡的寶寶入的是兒子的夢。

第二胎出生後果真是個女孩，就如當初大兒子說的一樣準確。不過，女兒出生後，到哪都黏著哥哥，彷彿哥哥才是她最喜歡的家人，令身為媽媽的她哭笑不得。只要哥哥不在，女兒就會立刻大哭。這讓原PO想起《胎內記憶》曾提到，「寶寶在天上的時候會選擇自己喜歡的其中一個家庭成員，然後投胎到女主人的肚子裡。」臆測小女兒可能是為了要當兒子的妹妹才降臨，因此才會在夢裡告訴哥哥自己的即將到來。

但原PO也坦言，在懷女兒時心裡有許多怨懟。本來希望在請育嬰假照顧兒子的期間，可以懷上第2胎，沒想到女兒在她重回職場半年後，才意外降臨。還記得，那時剛進新公司，想為工作好好打拚，累積不少壓力，因此她常向自己的肚子埋怨：「我要妳來的時候妳不來，不要妳來的時候妳偏要來，妳就是故意來找我麻煩的！」

日前，她在哄4歲的女兒睡覺時，和她聊起小寶寶時期的回憶。不料，就在女兒快要睡著時，她忽然開口對原PO說「媽咪，我知道妳現在很愛我，但是我在妳肚子裡的時候一直以為你會把我丟掉，我在妳肚子裡的時候覺得妳不喜歡我」。這番話讓她感到相當後悔當下眼淚直流，也恍然大悟「原來在肚子裡的胎兒真的完全能夠感受到媽媽的心思」。

此文一出，許多網友紛紛獻上安慰和建議，「胎內記憶是真的」、「親愛的媽媽，忘掉過去的想法，現在好好把握當下的緣分，享受幸福吧」、「你女兒還是感受到妳現在為她付出的愛與關懷，別再自責了」。

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