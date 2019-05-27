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媽媽怨同性戀到處跑看了不舒服 兒秒嗆2句話堵嘴

2019-05-27 11:32聯合新聞網 綜合報導

最近剛通過的同婚專法讓台灣成為亞洲第一個開收同性婚姻的國家，這項決策被視為是往現代社會邁進一大步，也有意見不同的人認為是蔡政府鴨霸作為。因觀念不同產生的言語衝突在日常生活中並不罕見，一名網友日前在「Dcard」貼出在便利商店聽到的母子對話，就是鮮明的例子。

同婚專法已通過，社會上雖然有不同的意見但期許都能互相尊重不要口出惡言。示意圖，圖...
同婚專法已通過，社會上雖然有不同的意見但期許都能互相尊重不要口出惡言。示意圖，圖片來源／ingimage。
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網友在「Dcard」的彩虹版發文，表示在便利商店看到一對舉止明顯的男同結完帳離開，排他們後面的一對母子結帳後媽媽抱怨，「你看～這個政府開放同性戀結婚就是這樣，到處跑，看了很不舒服」，面對長輩帶著成見的發言，兒子直接回擊「人家結婚關你屁事，你跟爸每天吵架我才看了不舒服咧」。

兒子犀利的回話被形容「真的讚」、「兒子撿到槍」、「給一百分」，還問「想知道媽媽回什麼」。有些人不認同兒子講話的態度「也太沒禮貌了吧，對媽媽也可以出言不遜？」，不過也有人認為「有些親子互動就比較像朋友，會互嘴是正常的」。

此則發言引來對同性婚姻的討論，有人表示自己雖然支持同性婚姻，「難道不能恐同？不能討厭？」，得到回覆「當然可以討厭啊，只是口出惡言和討厭是兩回事」，「只要不出口惡言相向」、「彼此尊重」沒有誰是絕對的對錯。

同性婚姻同婚專法同性戀
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