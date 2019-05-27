男嗆孕妻拿1萬家用不知足 網友全怒：沒資格有家庭

2019-05-27 11:17 聯合新聞網 綜合報導



網友發文抱怨懷孕的老婆，反被眾人砲轟。示意圖／Ingimage 分享 facebook

家家有本難念的經，結婚就要相互扶持，但有名月薪三萬元的人夫在臉書上分享自己的怒氣，他抱怨懷孕中的老婆身在福中不知福，一個月給妻子1萬元家用還嫌不夠，整天吵著回娘家，他怒嗆「先做好媳婦的本份吧」，而網友看了貼文怒嗆人夫「你根本沒資格有家庭」。

原Po在《靠北老婆》上表示，自己是名月薪3萬多元的人夫，因為老婆孕期身體不適在家休養，原Po表示「每個月給她一萬塊還不夠，家用跟我們平常零用錢、煮菜吃飯是要用到多少錢，我也才賺三萬多而已，就不能省一點嗎？孩子出生後又要花我多少錢」。

原Po接著說，「我媽平常是愛管事，讓一下她老人家會怎樣」，他認為老婆不收房租的住在家中，幫忙做家事、照顧貓狗是理所當然的事，一點都不體恤老婆懷孕的辛苦，他怒嗆「都是我們家的人了，整天吵想回娘家，身在福中不知福的女人，還想要我給妳一個婚禮，做好媳婦的本份吧！」

網友看了文章卻都怒，紛紛留言「讓人穿不了婚紗！憑什麼脱人衣服」、「三萬多憑什麼讓人家懷孕啊」、「你根本沒資格有家庭」、「連婚禮都沒，還幫你生了小孩，真是悲慘的老婆」、「一個月三萬講的好像三十萬一樣」、「嫁給你真的還蠻倒楣的」、「為什麼要去害一個女人呢」。