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對付插隊情侶 她出妙招險逼小倆口鬧分手

2019-05-25 09:51聯合新聞網 綜合報導

一名網友出招對付插隊情侶，險害情侶吵架。示意圖。圖／ingimage提供
一名網友出招對付插隊情侶，險害情侶吵架。示意圖。圖／ingimage提供
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在外排隊時難免遇到沒有公德心的人會惡意插隊，一名大學生在網上表示，她日前排隊購買電影票時，不滿一對情侶插隊，便對著插隊情侶的男子說「你不就是昨天跟我要LINE的人嗎？」讓情侶產生口角，男子崩潰問「我該認得你嗎？」她便怒吼「不認識我還插隊？後面排隊去」，逼退妙招很療癒，網友大呼過癮，直說「想看現場」。

一名大學生在網路論壇《Dcard》上發文表示，曾在APP抖音上看過許多對付插隊人的妙招，原本只是看看笑笑，沒想到遇上了竟很實用。她表示她在22日排隊買電影票時，一對情侶非常沒品的從旁邊擠進來插隊，讓她非常不滿決定出招。

該名網友對著男子說，「你不就是昨天在KTV跟我要LINE的人嗎？原來你有女朋友啊？」果不其然此話引發女子不滿，怒問「她是誰？你昨天去KTV？」男子急忙回應「沒有！寶貝她是個瘋子，我不認識她！」並問她「哪來的瘋女人，妳誰啊？」

該網友說「雖然我拒絕了你但也不用這麼無情吧？你昨天可是盧了我好久呢」，男子崩潰說「你到底有什麼毛病？」該網友表示「你真的不認得我了嗎？」男子便說「我該認得？」於是該網友大罵「不認識我還插隊？後面排隊去！」整套逼退插隊人的妙招非常有趣，也讓她直呼「好爽」。

其他網友看了紛紛直呼療癒，留言「你好猛，好想看現場」、「學起來了」、「沒想到真的有人敢這樣」、「真舒爽」，還有網友說，在逛街購物時遇到一對母女跑來插隊，最後她們才發現自己排錯隊伍，讓她直呼「活該」。

情侶抖音
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