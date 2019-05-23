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被前男友媽媽嫌棄要求分手 2理由讓她覺得很瞎

2019-05-23 16:09聯合新聞網 綜合報導

一名女網友回想起曾被前男友的媽媽嫌棄的理由，讓她覺得很無言。 圖／ingimag...
一名女網友回想起曾被前男友的媽媽嫌棄的理由，讓她覺得很無言。 圖／ingimage
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情侶交往最怕家人管太多，一名女網友抱怨和前男友交往期間，有一次聽到男友和他姊姊講電話，姊姊在電話中竟然要他們分手，理由是男友的媽媽嫌她太瘦、屁股又小，感覺沒有很會生，讓女網友聽了很傻眼。雖然後來兩人還是因為男方劈腿而分手，但是前男友母親的一席話讓她耿耿於懷，上網PO文詢問「有人有過比我還瞎的經驗嗎？」

原PO在論壇《mobile01》寫道和前男友交往期間，對方嘴很甜也很會哄她、逗她開心，她也自認是個好女友，不會因為男方在資源回收廠工作而嫌棄他。有次兩人在學校約會，期間男友的姊姊打電話來，原PO好奇地想聽看看他們在講什麼，於是把耳朵貼過去聽，結果竟然聽到姊姊要他們分手。

姊姊說：「媽不是叫你跟她分手，媽說她不好不是嗎？」原PO聽了相當尷尬，便沒有再繼續聽下去，等男友掛電話後她才問「你媽覺得我哪裡不好？」男友也很明白的告訴她「我媽說妳太瘦小，感覺沒辦法做很多事，而且她還說，妳屁股太小，感覺沒有很會生。」原PO聽了很傻眼，不解為何男友媽媽會因為這種理由而要求他們分手。幾個月後兩人還是分手了，不過原因竟然是男方劈腿同事。原PO說前男友的友人還替她抱不平，並認為小三的顏值和個性都不如原PO，不解為何男方會劈腿？

網友也為原PO抱不平，「還好沒結婚，有了這次經驗，可以認清一個人」、「這男友比媽媽還要瞎，早點遠離吧」、「這理由是真的很瞎，但在長輩嫌棄的時候，還蠻常聽到的欸！通常就是個性太好，其他條件不差，沒辦法挑剔，只好嫌屁股了」、「想必妳前男友或是他媽媽，其中有一人沒有說真話」、「幸好分手了，不然之後婆媳問題可能更可怕」、「妳分了應該要很開心啊，這家人只有想到媳婦做家事跟生小孩而已」。

不過也有人有不同看法，「看不順眼什麼理由都能嫌，將來妳如果自己當母親，多少也會對小孩的另一半有意見」、「不一定吧？我才不想變成媽寶的媽，基本上我是個開明的人，以後小孩要為自己的選擇負責任，干涉太多我都嫌麻煩」。

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