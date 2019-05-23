她翻男友手機意外發現「甜蜜筆記」 網友：可以嫁了！

2019-05-23 11:14 聯合新聞網 綜合報導



女網友翻男友手機時，意外發現男友的「秘密」，備忘錄裡居然記錄了關於她的所有大小事，令許多網友看了紛紛羨慕。圖／ingimage 分享 facebook 別人的男友總是不會讓我失望！一位女網友翻男友手機時，意外發現男友的「秘密」，備忘錄裡居然記錄了關於她的所有大小事，包含要買的禮物、喜歡吃的食物、經期什麼時候來，甚至連生存法則都有，令許多網友看了紛紛羨慕。

一名女網友在「Dcard」發文，前幾天在臉書上看到一篇文章，男朋友會把女朋友的所有事情都記錄在記事本裡，她不以為意心想，「這怎麼可能？根本有病、太閒」，沒想到今天翻男友手機時，看到備忘錄裡竟記著五則筆記，「要買給寶貝的」、「她的小食堂」、「她喜歡吃的東西」、「經日事經日畢」、「生存法則」。

詳細的列出，喜歡吃玉米水餃10到15顆，醬油膏2包，辣椒醬1包；壽司吃爭鮮，不吃夜市的壽司不健康；經期每月4到5日來，紅豆湯要甜一點，其中「生存法則」有十一條包含，不可亂開玩笑，隨時都有可能會生氣、不要回嘴，說1沒有2、吃軟不吃硬、生氣了就多說好話，帶她去爭鮮、不行說哪個女生身材好、多騷多正、R15腳踏要在她上車前先放、記住答應她的事。身體臭不要靠近她、心情不好容易暴躁、嘔吐、頭暈、心情不好帶她去吃東西、看海、看狗狗、洗車的時候給她噴空氣槍。

每一則都看得出對女友的了解及不要觸犯的禁忌，令原po直呼「超扯的啦！」，不過她滿滿的感動表示「真的是很愛他啦」。

網友紛紛羨慕原po「別人的男友～我才不會羨慕呢！」、「真假啊扯到爆，我認輸」、「我老公是都記在腦子裡了哈哈哈，連隨口提到的也記得，我有覺得也覺得很扯」、「可以嫁了」、「好羨慕喔！為什麼我的男友…不說了」、「我男朋友也什麼都記起來，卻也還是失憶什麼都犯」。