親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

中美登月鬥法！美打輸背面探測戰 卻準備9年後「占領」

聯合報專訪／郭台銘看美中台關係 有2塊肉吃為何只選1塊？

她翻男友手機意外發現「甜蜜筆記」 網友：可以嫁了！

2019-05-23 11:14聯合新聞網 綜合報導

女網友翻男友手機時，意外發現男友的「秘密」，備忘錄裡居然記錄了關於她的所有大小事...
女網友翻男友手機時，意外發現男友的「秘密」，備忘錄裡居然記錄了關於她的所有大小事，令許多網友看了紛紛羨慕。圖／ingimage
分享
別人的男友總是不會讓我失望！一位女網友翻男友手機時，意外發現男友的「秘密」，備忘錄裡居然記錄了關於她的所有大小事，包含要買的禮物、喜歡吃的食物、經期什麼時候來，甚至連生存法則都有，令許多網友看了紛紛羨慕。

一名女網友在「Dcard」發文，前幾天在臉書上看到一篇文章，男朋友會把女朋友的所有事情都記錄在記事本裡，她不以為意心想，「這怎麼可能？根本有病、太閒」，沒想到今天翻男友手機時，看到備忘錄裡竟記著五則筆記，「要買給寶貝的」、「她的小食堂」、「她喜歡吃的東西」、「經日事經日畢」、「生存法則」。

詳細的列出，喜歡吃玉米水餃10到15顆，醬油膏2包，辣椒醬1包；壽司吃爭鮮，不吃夜市的壽司不健康；經期每月4到5日來，紅豆湯要甜一點，其中「生存法則」有十一條包含，不可亂開玩笑，隨時都有可能會生氣、不要回嘴，說1沒有2、吃軟不吃硬、生氣了就多說好話，帶她去爭鮮、不行說哪個女生身材好、多騷多正、R15腳踏要在她上車前先放、記住答應她的事。身體臭不要靠近她、心情不好容易暴躁、嘔吐、頭暈、心情不好帶她去吃東西、看海、看狗狗、洗車的時候給她噴空氣槍。

每一則都看得出對女友的了解及不要觸犯的禁忌，令原po直呼「超扯的啦！」，不過她滿滿的感動表示「真的是很愛他啦」。

網友紛紛羨慕原po「別人的男友～我才不會羨慕呢！」、「真假啊扯到爆，我認輸」、「我老公是都記在腦子裡了哈哈哈，連隨口提到的也記得，我有覺得也覺得很扯」、「可以嫁了」、「好羨慕喔！為什麼我的男友…不說了」、「我男朋友也什麼都記起來，卻也還是失憶什麼都犯」。

兩性關係情侶

相關新聞

【心情點滴】莉莉／鳥籠

2019-05-23 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我們與惡意的距離

2019-05-23 06:00

【生活趣聞】Wendy／阿嬤跨海辦抓周

2019-05-23 06:00

激情不見了？十大婚姻保鮮祕招 不讓你踏入愛情墳墓

2019-05-22 16:40

【生活的風景】蔡宛芳／謝謝您，愛地球

2019-05-22 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／第八季第五集

2019-05-22 06:00

【婚姻故事】林宥慈／我的多功能老公

2019-05-22 06:00

【童言童語】蔡宛芳／不喜歡吃辣的

2019-05-21 06:00

【子女心情】林思妙／陪伴公婆出遊

2019-05-21 06:00

【單車漫遊】曉郁／攻克四燈塔之二度單車環島

2019-05-21 06:00

影／網傳哄嬰「超強妙招」讓媽媽超認同：每一胎都這樣玩過

2019-05-20 12:00

【婆媳之間】Aimee／婆婆的愛心便當

2019-05-20 06:00

【生活見聞】接輿／好樣孩子

2019-05-20 06:00

【婚姻故事】丁招弟／我的婚禮，我的蜜月

2019-05-20 06:00

【生活的風景】默子／地瓜大豐收

2019-05-19 06:00

【女性臉譜】李月治／女兒二三事

2019-05-19 06:00

【活動快訊】遇見陪伴─ 台灣晚緣五周年特展

2019-05-19 06:00

【生活點滴】思微兒／有讓「人家」知道

2019-05-19 06:00

【童言童語】蔡宛芳／從夢裡跑出來

2019-05-18 06:00

【閱讀生活】新合發猩弟／短時間的漬魚鱻變化

2019-05-18 06:00

外遇夫趁妻不在家偷抱走神主牌 網友驚呼：慘了！

2019-05-17 18:52

公婆要媳婦少吃肉才能生兒子 她勸世：不要嫁獨子

2019-05-17 17:04

夫趁妻懷孕偷找援交還不戴套 她氣炸「髒到極點」

2019-05-17 16:05

帶孩子出門好累？心理師：親子旅遊有五大好處

2019-05-17 14:22

怕老婆「出軌」婚後竟不准她重返職場 網一面倒嗆爆：有夠自私！

2019-05-17 12:00

【親子互動】王景新／三和夜市

2019-05-17 06:00

【我愛一個人煮-64】太陽臉／韓國泡菜料理

2019-05-17 06:00

【育兒心情】優果媽／關掉臉書，開心育兒

2019-05-17 06:00

【為母心情】尤妮絲／有分離焦慮的是媽媽

2019-05-16 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／他不是個好爸爸

2019-05-16 06:00

【女性心聲】Cherry Yu／牽掛

2019-05-16 06:00

男女都愛兩人世界 婚後願跟公婆住不到一成

2019-05-15 14:06

男友開車女同事搶坐副駕 還要求正牌女友換位

2019-05-15 10:35

超萌小小店長上班啦！熱門4大職業類型體驗活動

2019-05-15 09:55

別把孩子當工具！你自以為的教養方式真的正確嗎？

2019-05-15 09:33

月花8.5萬付女友工資又養她 網友：公主女只想發大財

2019-05-15 09:22

【家人關係】楊雅蓉／圈圈

2019-05-15 06:00

【溫暖人情】劉彥蘭／暖心豆漿店

2019-05-15 06:00

【佳節點滴】劉洪貞／最美不過夕陽紅

2019-05-15 06:00
看更多

熱門文章

「不會買第2次」好市多最雷商品引6000網友熱議

2019-05-22 17:31

月薪15萬以上主管 今起納責任制

2019-05-23 01:02

鮮食到期前7小時「自動打7折」！全家便利商店「友善食光」機制近200項鮮食適用

2019-05-22 16:51

氣象局：下周一開始鋒面影響台灣 恐又有劇烈降雨

2019-05-23 09:19

每日星座運勢／射手事業運強有偏財 好運接連不斷

2019-05-23 00:00

夏于喬De Beers珠寶上身撐場 大開中門性感造型壓宋芸樺

2019-05-22 15:29

夜市滷味5樣590元 網嚇傻：吃到飽餐廳比較划算

2019-05-23 09:46

礁溪第一家自助式Check-in飯店「品文旅」試營運 每人1500有找

2019-05-22 16:23

她翻男友手機意外發現「甜蜜筆記」 網友：可以嫁了！

2019-05-23 11:14

影／同婚專法通過後 基市聯合婚禮她們抽到了

2019-05-23 10:10

創台灣最年輕紀錄！出生25天男嬰 肝移植成功

2019-05-22 23:51

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:00

下班好難 逾一成住院醫師單次上班超過28小時

2019-05-22 22:16

激情不見了？十大婚姻保鮮祕招 不讓你踏入愛情墳墓

2019-05-22 16:40

台鐵區間車中壢-埔心撞上疑似闖越者 列車單向行駛

2019-05-22 19:58

食物敏感與老化相關 學者：提防老人

2019-05-22 15:08

迪士尼聯名無極限！滿滿米奇包圍電鍋 鍋蓋上還有超Q米奇頭

2019-05-22 14:51

車子被螞蟻攻占怎麼辦？ 他推薦「這招」最有效

2019-05-22 16:48

又麻又清香的正宗川味！全台20家名店「藤椒大餐」上桌　越吃越涮嘴

2019-05-22 23:01

飛蚊症困擾近半年 竟是乳癌轉移眼底長出腫瘤造成

2019-05-22 15:48

勞團：責任制滿天飛 打開潘朵拉盒子

2019-05-23 01:02

5月23日單日限定！博客來「MUJI無印良品館」結帳81折 買懶骨頭、行李箱趁現在

2019-05-22 19:44

【生活趣聞】Wendy／阿嬤跨海辦抓周

2019-05-23 06:00

心跳1分鐘超過200下 28歲女罹心室頻脈暈倒險奪命

2019-05-22 14:02

彭啟明：明起轉晴回溫到周末 下周一變天

2019-05-23 09:24

大雨特報 苗栗、台中、新竹、南投要留意

2019-05-23 09:10

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我們與惡意的距離

2019-05-23 06:00

市售衛生棉抽查 4件標示不合格

2019-05-22 14:32

【心情點滴】莉莉／鳥籠

2019-05-23 06:00

網友排隊瘋吃巨人國握壽司 板橋「坐一下吧」IG大爆紅

2019-05-23 11:41

滑順半熟蛋配濃郁咖哩、焦脆布蕾抹茶冰 藏身台電大樓站這家店

2019-05-22 18:00

北海岸2漁港漂來2頭斃死豬 釐清是否非洲豬瘟

2019-05-22 21:51

控制血壓遠離三高 專家：需從小做起

2019-05-22 17:21

沙灘是產房！小燕鷗在宜蘭下蛋 鳥友拜託沒事別靠近

2019-05-23 08:24

胡歌根本從螢幕裡走出來的雕塑！貴公子品味紅毯女星都失色了

2019-05-22 16:47

斥資1.7億 南竿航空站整修擴建工程動土

2019-05-22 14:25

爆紅「喜茶」用這5力證明：茶飲也能像星巴克一樣賣品牌！

2019-05-23 10:33

最夯中藥衛生棉安不安全？消基會檢測出爐

2019-05-22 13:22

搶到沒？台鐵端午票第一分鐘賣近6萬張 熱門時段完售

2019-05-23 10:23

出生僅25天 北榮完成台灣年紀最小活體肝移植

2019-05-22 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top