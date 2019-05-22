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激情不見了？十大婚姻保鮮祕招 不讓你踏入愛情墳墓

2019-05-22 16:40DailyView網路溫度計 綜合報導

婚姻真的是愛情的墳墓？

立法院17日三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，也就是俗稱的同婚法，從5月24日起，同志朋友們可以到戶政機關辦理結婚登記。在許多人歡慶自己終於可以踏入婚姻的同時，結婚多年的老司機開始勸世：「傻傻的，結了婚之後考驗才開始！」

當愛情變成生活，激情不見了，夫妻感情該怎麼保鮮反而成為煩惱。今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友討論最能維繫婚姻的十大絕招！

當愛情變成生活，激情不見了，夫妻感情該怎麼保鮮？ 圖／Ingimage
當愛情變成生活，激情不見了，夫妻感情該怎麼保鮮？ 圖／Ingimage
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No.10 擁有共同的興趣

一起登山、攝影甚至是路跑，夫妻之間如果有共同的興趣，除了生活中柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，還能夠有更多彼此都有熱情的話題，放假時更可以安排兩人都喜歡的活動，不會起爭議！

No.9 保持親密的舉動

雖然進入婚姻後，過去的激情都會轉化成細水長流的感情，不過生活中對彼此的親密舉動可不能少！擁抱和親吻是最好表達愛意的方式，不論是出門前的臨別一吻或是擁抱入睡，性生活的頻率也很重要！

No.8 每天有固定的小儀式

有些伴侶之間會有彼此約定俗成的儀式，比如每天早上固定會幫對方泡咖啡、睡前一定要喝一點小酒、或者是一起運動等等。生活中看似不重要的小事，卻能讓對方感到彼此都很重視「相處的時光」。

No.7 打扮美美的去約會

住在一起久了，每天印入眼簾的風景就是老公回家「脫褲懶」穿內褲走來走去，老婆穿寬鬆睡衣大素顏加鯊魚夾，久了熱情肯定會冷卻...有些伴侶不論在一起多久，都會找一天，為對方認真打扮自己，出門去約會！不論是去吃大餐、聽演唱會甚至是看一場電影，重溫剛交往時的約會時光！

美國紐約州立石溪大學也有研究顯示，若帶另一半去體驗新鮮的事物，腦中會分泌洋溢幸福感的多巴胺，就像回到第一次約會一樣！

No.6 把鬥嘴當作樂趣

有些夫妻天天吵架，但有的情侶把鬥嘴當樂趣！愛情最美好的樣子，就是愛人像小孩子一樣，打打鬧鬧、說說笑笑。有的先生就是喜歡開太太玩笑，調侃對方，當然「求生慾」很強的先生，總是會在玩笑過後轉個彎再稱讚太太，不管對方高矮胖瘦、記性差、愛生氣，我就是愛這樣的你。有些伴侶的鬥嘴根本就是打情罵俏，讓人羨慕不已。

No.5 不吝嗇稱讚對方

熱戀時，眼睛裡只看得見對方的優點，但踏入婚姻後好像一切都反過來了，為什麼另一半做什麼都這麼欠揍呢！因此網友分享，結了婚之後，會強迫自己想起對方的好，不管怎樣都要誇獎對方！

No.4 同步作息

如果夫妻在差不多的時間上床睡覺、同樣時間起床，除了可以避免熬夜對身體的危害，同步作息也能讓夫妻有更多交流和相處的時間。許多網友分享，自己和另一半最親密的時刻，就是睡前的聊天、溝通。

No.3 一起做菜、吃晚餐

誰說煮飯、做料理一定是妻子的責任？下班後假日有空閒時，一起去超市買食材，一起準備一桌好料，邊吃飯邊分享今天工作上遇到的事。很多網友認為，如果連吃飯都無法在一起，那夫妻感情還會好嗎？

No.2 看電影、追劇、打電動

平時上班壓力大，下班後總會不小心把負面能量帶回家，與其和另一半互相抱怨，不如找一些能紓壓的娛樂一起放鬆！

偶爾陪老婆追劇看影集，或是跟老公一起玩Switch、PS4電動遊戲，除了能讓兩人的心情都變好，不會把脾氣發洩在對方身上，參與另一半喜歡的事物，也會讓對方覺得有陪伴感，很窩心。一起玩樂的時候，也能夠想起當初熱戀的甜蜜感覺，重新找回熱情！

No.1 一起旅行看遍世界

雖然很多人認為，出國旅行是情侶吵架的原兇，但已經很熟悉彼此的夫妻來說，一起規畫一趟旅行，會讓生活有個共同目標，甚至讓情感加溫！

從存錢、買機票、訂飯店、安排行程，在準備旅行的做功課階段，就會讓彼此有許多話題可聊，也會對這趟行程充滿期待。身處異國時，只能夠依賴對方的親密感，也會讓感情升溫。

很多夫妻其實是彼此的最佳旅伴，知道對方的飲食習慣、喜好、作息，反而不會踩到地雷，手牽手，看遍風景到白頭。

圖／DailyView網路溫度計
圖／DailyView網路溫度計
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月21日至2019年05月20日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『夫妻感情保鮮妙招』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

婚姻同婚

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