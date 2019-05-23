3%俱樂部又怎樣！評估兒童生長曲線 這2點才要擔心

2019-05-23 15:11 聯合新聞網 MamiBuy



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什麼是3%俱樂部？孩子的成長曲線一直「低人一等」，註定輸在起跑點嗎？別再當焦慮媽咪，只要孩子健健康康、正常吃喝，維持在3%俱樂部也不要緊。該擔心的是生長曲線的這兩個異常變化！





你家孩子是「3%俱樂部」嗎？

「跟同年齡孩童相比，我家寶貝為何這麼矮小？」

「寶寶胃口很好，就是不長肉，是不是有問題！」

剛成為新手媽媽，關於寶寶的生長曲線，總是滿懷焦慮吧？而「3%俱樂部」指的就是孩子生長曲線總是落在正常百分位的最低標3%（數值介在97%~3%之間屬正常範圍），表示 100個寶寶中，只贏過3個寶寶 ；讓許多媽媽異常苦惱，該怎麼補充營養，才能讓寶寶高人一等。

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寶寶的生長曲線怎麼看？

每個孩子出生後都會拿到一本兒童健康手冊，家長們都知道小孩打預防針時一定要攜帶它，但這本手冊不僅僅只是填寫預防接種紀錄而已，它還涵蓋了寶寶的「生長曲線百分位圖」，這是專門用來評估嬰幼兒生長狀況是否符合正常標準的圖表。

生長曲線圖分為男孩版與女孩版， 表格橫軸是月/年齡；縱軸是身高、體重及頭圍大小 ，畫有97、85、50、15、3等五條百分位曲線，從中可以了解您的孩子在同年齡層小孩中的百分位。（詳細參考下圖，或下載寶寶手冊參考）





使用方法很簡單，媽媽可以按寶寶的性別，先找到橫座標所標示的寶寶足月/年齡，再找到縱座標上身長/身高、體重與頭圍數值，就可以找到寶寶在同年齡層小孩的百分位。

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3%俱樂部沒關係，不要跟別人比

小兒科黃瑽寧醫生曾在臉書上提到，很多媽媽擔心寶寶從小生長曲線就很差，幾乎都在3%邊緣，這裡要給媽媽三個小提醒：

1. 生長曲線要看長期的走向

2. 不要跟別人比

3. 孩子個頭小，如果追蹤都沒有問題就是正常的，再怎麼強迫灌食都不會讓他變成95%，所以就接受他是3%，跟自己比就好。





通常寶寶會依照生長曲線慢慢長大，每個人的速度可能不盡相同，只要寶寶的曲線是在同一條曲線上，例如從出生到現在都維持在15%，就沒有太大的問題。

（推薦閱讀： 寶寶生長曲線落後…別急，你可能沒懂數字說的話！）

怎樣的生長曲線才需要擔心？

一般來說，寶寶通常會沿著自己的生長曲線走。當生長曲線落在 97%以上或3%以下 ，或是 連續兩次之間的曲線數值差距太大 ，例如上一次是88%，下一次變成10%，就必須特別留意囉！建議可找小兒科醫師做進一步評估檢查，孩子是否有生長發育方面的問題。





關於生長曲線的異常變化，馬偕醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧提到：「如果寶寶身高、頭圍曲線維持正常，體重曲線往下掉，可能是 腸胃道的問題 ；若寶寶頭圍曲線正常，但身高、體重曲線往下掉，可能是 內分泌的問題 ；身高、體重和頭圍曲線本來就偏小，三條曲線卻同時往下掉，可能是 染色體的問題 。」再請父母們多留意孩子成長異狀。





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本文擷取自 「3%俱樂部又怎樣！評估兒童生長曲線，這2點才要擔心」 ，由 MamiBuy編輯部授權轉載