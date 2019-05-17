外遇夫趁妻不在家偷抱走神主牌 網友驚呼：慘了！

2019-05-17 18:52 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友因為老公外遇拋家棄子，自己無奈地只好幫忙祭拜夫家的祖先牌位。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 一名女網友因為老公外遇，丟下妻兒不管跑去和小三同居，家裡的祖先牌位都是她在祭拜，讓她非常不滿。女網友很想叫丈夫把牌位請出去，讓他自己拜，但又不知道該怎麼做？沒想到1個半月後，丈夫竟然趁她上班不在家時，偷偷抱走祖先牌位，讓女網友心裡輕鬆許多。

這名女網友3月時曾在臉書「爆怨公社」寫道老公和小三在外同居，家裡的祖先牌位過年過節都是她在祭拜。她表示老公曾對外說不承認這個家和她這個老婆，讓她很難過。原PO說不是自己不想離婚，而是對方認為先開口離婚的要給贍養費，所以不想談離婚。至於為何還要祭拜夫家的祖先牌位，原PO說因為孩子都住家裡，所以才希望祖先保祐他們平安順利，而且怕把祖先牌位請走的話，會對孩子不好，畢竟小孩也是夫家的子孫。

事隔1個半月後，原PO今（17）日在臉書上發文表示「我家的公媽終於被請走了！」她說老公趁她上班不在家時回到家裡把祖先牌位給抱走，而且事前沒有任何告知，甚至走得很匆忙，連燈都來不及拿。雖然回到家看到牌位不見了有點傻眼，但是原PO也說已經不關她的事了，還希望網友們能祝福她以後的人生海闊天空。

網友對於祖先牌位怎麼請有不同意見，有人說「先跟祖先講，請祖先去找他的不肖子孫」、「直接用謝籃裝著拿去小三家」、「我是覺得可以宅配去小三家，記得要用黑貓，不會摔貨喲」、「學我婆婆，不爽！所以索性都不拜」、「如果是我，上香說一下然後走人，他家的事情個關我屁事」、「寫一個老公的神主牌放上去，每天一起拜」、「夭壽喔！隨便抱隨便放」、「慘！沒有公媽同意隨便移，公媽找不到家可回，家裡會不平靜啊」。

不過也有網友嚴肅地提醒「偷偷抱走沒用請的，還是問問有沒跟著走」、「公媽神主牌是不能隨便移走，小心會遭殃」、「這是前婆家的嗎？一定要辭祖哦！不然以後婦科疾病會很多」、「妳拜，祖先就是找妳，請走前先說清楚講明白，他們同意再做。我媽就是沒說清楚，祖先一直跟著她，倒霉事不斷」。對於網友們的建議，原PO事後也留言表示自己已經辭祖。

「因為祖先都是妳在拜，如果妳跟妳老公離婚，千萬記得一定要跟祖先說明你們為什麼離婚，什麼時候離婚，以後各走各路，互不相干，因為祖先只認妳，如果妳沒講清楚，妳老公這邊的祖先會認為妳不拜他們，然後會找妳麻煩的」。