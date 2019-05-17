親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北台灣豪雨來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

若五人小組來徵詢參選總統意願 韓國瑜：「Yes，I do」

外遇夫趁妻不在家偷抱走神主牌 網友驚呼：慘了！

2019-05-17 18:52聯合新聞網 綜合報導

一名女網友因為老公外遇拋家棄子，自己無奈地只好幫忙祭拜夫家的祖先牌位。 圖／翻攝...
一名女網友因為老公外遇拋家棄子，自己無奈地只好幫忙祭拜夫家的祖先牌位。 圖／翻攝自「爆怨公社」
分享
一名女網友因為老公外遇，丟下妻兒不管跑去和小三同居，家裡的祖先牌位都是她在祭拜，讓她非常不滿。女網友很想叫丈夫把牌位請出去，讓他自己拜，但又不知道該怎麼做？沒想到1個半月後，丈夫竟然趁她上班不在家時，偷偷抱走祖先牌位，讓女網友心裡輕鬆許多。

這名女網友3月時曾在臉書「爆怨公社」寫道老公和小三在外同居，家裡的祖先牌位過年過節都是她在祭拜。她表示老公曾對外說不承認這個家和她這個老婆，讓她很難過。原PO說不是自己不想離婚，而是對方認為先開口離婚的要給贍養費，所以不想談離婚。至於為何還要祭拜夫家的祖先牌位，原PO說因為孩子都住家裡，所以才希望祖先保祐他們平安順利，而且怕把祖先牌位請走的話，會對孩子不好，畢竟小孩也是夫家的子孫。

事隔1個半月後，原PO今（17）日在臉書上發文表示「我家的公媽終於被請走了！」她說老公趁她上班不在家時回到家裡把祖先牌位給抱走，而且事前沒有任何告知，甚至走得很匆忙，連燈都來不及拿。雖然回到家看到牌位不見了有點傻眼，但是原PO也說已經不關她的事了，還希望網友們能祝福她以後的人生海闊天空。

網友對於祖先牌位怎麼請有不同意見，有人說「先跟祖先講，請祖先去找他的不肖子孫」、「直接用謝籃裝著拿去小三家」、「我是覺得可以宅配去小三家，記得要用黑貓，不會摔貨喲」、「學我婆婆，不爽！所以索性都不拜」、「如果是我，上香說一下然後走人，他家的事情個關我屁事」、「寫一個老公的神主牌放上去，每天一起拜」、「夭壽喔！隨便抱隨便放」、「慘！沒有公媽同意隨便移，公媽找不到家可回，家裡會不平靜啊」。

不過也有網友嚴肅地提醒「偷偷抱走沒用請的，還是問問有沒跟著走」、「公媽神主牌是不能隨便移走，小心會遭殃」、「這是前婆家的嗎？一定要辭祖哦！不然以後婦科疾病會很多」、「妳拜，祖先就是找妳，請走前先說清楚講明白，他們同意再做。我媽就是沒說清楚，祖先一直跟著她，倒霉事不斷」。對於網友們的建議，原PO事後也留言表示自己已經辭祖。

「因為祖先都是妳在拜，如果妳跟妳老公離婚，千萬記得一定要跟祖先說明你們為什麼離婚，什麼時候離婚，以後各走各路，互不相干，因為祖先只認妳，如果妳沒講清楚，妳老公這邊的祖先會認為妳不拜他們，然後會找妳麻煩的」。

相關新聞

公婆要媳婦少吃肉才能生兒子 她勸世：不要嫁獨子

2019-05-17 17:04

夫趁妻懷孕偷找援交還不戴套 她氣炸「髒到極點」

2019-05-17 16:05

帶孩子出門好累？心理師：親子旅遊有五大好處

2019-05-17 14:22

怕老婆「出軌」婚後竟不准她重返職場 網一面倒嗆爆：有夠自私！

2019-05-17 12:00

【親子互動】王景新／三和夜市

2019-05-17 06:00

【我愛一個人煮-64】太陽臉／韓國泡菜料理

2019-05-17 06:00

【育兒心情】優果媽／關掉臉書，開心育兒

2019-05-17 06:00

【為母心情】尤妮絲／有分離焦慮的是媽媽

2019-05-16 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／他不是個好爸爸

2019-05-16 06:00

【女性心聲】Cherry Yu／牽掛

2019-05-16 06:00

男女都愛兩人世界 婚後願跟公婆住不到一成

2019-05-15 14:06

518博物館日小小館長體驗大集合 還有免費入館、超好康親子活動

2019-05-15 11:39

男友開車女同事搶坐副駕 還要求正牌女友換位

2019-05-15 10:35

超萌小小店長上班啦！熱門4大職業類型體驗活動

2019-05-15 09:55

別把孩子當工具！你自以為的教養方式真的正確嗎？

2019-05-15 09:33

月花8.5萬付女友工資又養她 網友：公主女只想發大財

2019-05-15 09:22

【家人關係】楊雅蓉／圈圈

2019-05-15 06:00

【溫暖人情】劉彥蘭／暖心豆漿店

2019-05-15 06:00

【佳節點滴】劉洪貞／最美不過夕陽紅

2019-05-15 06:00

【心情點滴】千尋／八卦女王

2019-05-15 06:00

婚禮上最珍貴的瞬間！奶奶不捨孫女出嫁 躲在屋外偷哭

2019-05-14 19:20

天下寶寶都一樣？娃娃「全家脫光光」 家長笑稱接下來更驚悚！

2019-05-14 17:19

發現他有小三…妳一直努力討好他 那怎麼討好妳自己？

2019-05-14 15:41

同志伴侶圓育兒夢 我們當爸爸了

2019-05-14 09:28

【親子教養】藝萱／訓練家事靠「嘴巴」

2019-05-14 06:00

【幸福老後】林靜芸醫師／婆媳親子諜對諜

2019-05-14 06:00

22歲男大生食衣住行都被母操控 網友驚：有戀子情節？

2019-05-13 16:11

當美成了負擔，她選擇親手摧毀：60年代繆思女神Nico

2019-05-13 15:29

機車兒童座椅安全嗎？帶孩子乘坐機車務必遵守4原則

2019-05-13 08:48

【閱讀生活】李娜美／進退兩難的丈夫

2019-05-13 06:00

【童言童語】二姑婆／我的爺爺可以借你

2019-05-13 06:00

【母親節特別企劃】水腦／媽媽狂想曲

2019-05-12 06:00

好奇爸問胎動什麼感覺？孕媽用「舌頭和嘴」神譬喻啦！

2019-05-11 12:00

【章魚法官來說法】張瑜鳳／公平的太陽

2019-05-11 06:00

理科太太×先生 理性欣賞孩子的叛逆 科學育兒Easy go！

2019-05-10 16:17

怕血崩、陰道鬆弛想剖腹？ 一次搞懂剖腹產常見迷思&風險

2019-05-10 16:14

是他不能順利做愛，還是妳沒辦法？找對方法 尋回自己的幸福

2019-05-10 13:18

【夫妻之間】夏客／橋

2019-05-10 06:00

【我愛一個人煮-63】太陽臉／媽媽的菜

2019-05-10 06:00
看更多

熱門文章

斜坡變瀑布！新竹豪雨傳多處淹水 網友哀嚎：上班遲到了

2019-05-17 08:40

爆肝女主管被放逐冷部門 醫師教她一招還擊老闆的不當待遇

2019-05-17 10:34

影／大雷雨竹市封閉9地下道 護城河水淹周邊道路

2019-05-17 10:40

桃竹已下豪雨 新竹以北、東北部豪大雨特報

2019-05-17 08:06

北部雷陣雨 氣象局發布桃竹苗豪雨警報

2019-05-17 09:03

影／豪雨來襲！桃園新屋淹大水 小學生難上課

2019-05-17 11:48

暴雨淹水9000隻幼雞死亡 業者痛心無力估算損失

2019-05-17 17:08

日本超人氣牛排IKINARI STEAK台灣首店在這！ 超高CP值厚切牛排想吃多少自己決定

2019-05-17 15:58

注意！大雨淹水 台61線64K至66K新豐路段封閉

2019-05-17 09:42

金門機場大爆滿 滯留500多名旅客吵翻天

2019-05-17 14:43

影／海中有一片片紙張？原來是「牠們」在群游

2019-05-17 16:36

吐司免切邊! 微酵烘焙引進日本人氣「極生吐司」開幕單片10元

2019-05-16 23:03

大雨轟炸！新豐高爾夫球場出現瀑布 明新科大宣布停課

2019-05-17 12:33

大雷雨強襲 桃園兩國小下午停課 家長雨中趕來接孩子

2019-05-17 13:21

FB留言抽房屋？信義房屋、遠雄建設呼籲：「勿上當受騙」

2019-05-17 01:10

大雨狂炸桃園觀音新屋 西瓜、洋香瓜田汪洋一片

2019-05-17 14:39

夫趁妻懷孕偷找援交還不戴套 她氣炸「髒到極點」

2019-05-17 16:05

每日星座運勢／摩羯財運利小額投資 愛情際遇不錯

2019-05-17 00:00

「體重過重每天哭」 國小生考上軍校揭1年減14公斤秘訣

2019-05-17 12:51

辭世的華裔建築師貝聿銘 與台灣關連有這些

2019-05-17 12:16

受大雨影響 桃市觀音草漯小客車險滅頂

2019-05-17 12:06

湖口、新豐淹水車輛遭滅頂 新豐下午3點起停班停課

2019-05-17 15:39

貝聿銘玻璃金字塔夯 新故宮玻璃廊道為何惹嫌？

2019-05-17 13:26

大雨淹新竹 明新科大：日夜間部17日停課一天

2019-05-17 12:04

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

新豐鄉災情嚴重 電線杆倒2000戶停電 瓜田全泡水

2019-05-17 14:09

小孟塔羅：下半年到哪裡找到財源？

2019-05-17 07:30

大雨水淹過鐵軌 台鐵北湖到湖口雙線暫時不通

2019-05-17 11:22

我的經驗／當年親手接生 兒捐骨髓救了我

2019-05-16 23:36

竹縣部分道路、地下道及停車場淹積水 已拉封鎖線

2019-05-17 11:25

旺盛對流移入 新竹新豐上午8時累積雨量已達212毫米

2019-05-17 09:10

豪雨淹過台鐵北湖-湖口鐵軌 雙線暫時不通

2019-05-17 10:59

公婆要媳婦少吃肉才能生兒子 她勸世：不要嫁獨子

2019-05-17 17:04

生氣時最難對付的4大星座！水瓶冷暴力、巨蟹氣炸也說「我沒生氣」

2019-05-16 23:42

新竹有雷雨 彭啟明：小尺度對流像游擊隊神出鬼沒

2019-05-17 09:41

民歌手葉佳修罹患肺癌 醫師這樣說

2019-05-17 17:20

桃竹大雷雨即時訊息！多地雨量狂破300毫米

2019-05-17 13:11

機車空汙定檢逾期 罰鍰從2000元下修至500元

2019-05-16 21:28

又被租金壓垮？杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

進公司一年，就擊敗6萬人摘下10萬元大獎...從這個約聘員看成功職涯的3關鍵

2019-05-17 11:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top