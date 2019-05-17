公婆要媳婦少吃肉才能生兒子 她勸世：不要嫁獨子

2019-05-17 17:04 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友抱怨被公婆要求不要吃太多肉，這樣才能生男孩子。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 婆媳問題總是很難解，一名女網友在臉書抱怨被公公婆婆訓話，要求她不要吃太多肉，第二胎才會生男生，但女網友質疑婆婆自己都生了3個女兒，卻還對她說教，讓她很不以為然，語重心長的呼籲女生們「不要嫁獨子」。貼文一出也引來網友批評「還在重男輕女啊」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己用新買的壓力鍋燉了一鍋肉，吃飽後卻被公公婆婆「教導」如果要生第二胎就不要吃太多肉，體質要鹼性才會生男生。不過原PO回說「生男生女是看老公」，卻遭到公婆反駁說「不是」，是要她調體質，一席話讓她聽了很無言。

她心想周遭長年吃素的阿姨一堆，還不是都生女兒，而且婆婆也生了3個女孩，自己才生1個就一直被唸，讓她不能苟同。原PO還抱怨公婆嘴上說疼她的女兒，但是哭的時候還要看他們心情才會幫忙哄，更是不滿的說「誰想再生第二個呀？哼！」

網友也批評「吃肉才會生男生啦」、「叫婆婆自己生嘍」、「又是這種噁心觀念」、「獨子還好，嫁媽寶會比嫁獨子還慘」、「生男生女有差嗎？如果生個男生又不孝順怎麼辦」；還有人分享自身經驗表示「我朋友生2個女兒，後來爸媽囉嗦，他就結紮了」、「我老婆吃肉，生2個兒子」、「我超愛吃肉的，吃的比老公多…但是生男生」、「我很愛吃菜，還不是2胎都是女兒」、「孩子，我姐嫁給上有7位姐姐的人」。

不過有網友也提醒原PO「不是要打臉版主，不過研究指出女生的陰道環境酸鹼值也會影響男生精子XY的存活率，多少會影響寶寶性別唷」。