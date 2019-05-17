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夫趁妻懷孕偷找援交還不戴套 她氣炸「髒到極點」

2019-05-17 16:05聯合新聞網 綜合報導

一名人妻抱怨老公多次找援交妹開房間，還要求不戴套，事後疑似染上菜花，讓她擔心害怕...
一名人妻抱怨老公多次找援交妹開房間，還要求不戴套，事後疑似染上菜花，讓她擔心害怕。圖／ingimage
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一名人妻在臉書上抱怨自己老公竟然背著她偷偷約砲，甚至有幾次丈夫還是在她懷孕期間找人援交，而且事後老公的生殖器出現奇怪的疹子，讓她懷疑是菜花。她曾質問對方，但是老公總是胡扯各種理由，辯稱自己沒有找人援交，讓她氣得痛罵「髒到極點」，網友也群起砲轟根本就是「渣男」。

這名人妻在臉書「爆怨公社」表示自己是再婚，因為先生很想要孩子，所以兩人是先有後婚。起初先生對她很好，感覺像個老實人，讓她以為找到了一個好男人，沒想到懷孕後才慢慢發現對方說謊成性。原PO發現先生多次找援交妹開房間，有幾次還是在她懷孕期間發生的，但因為沒有抓姦在床，因此先生總是會大聲辯解遭到誤會，而且還會掰出談公事、幫警憲友人釣魚、修車洗車等理由來搪塞。

讓人妻感到噁心的是她從先生的Line對話裡面發現，老公竟然要求不要戴保險套，事後被抓包還謊稱自己不可能找援交，他很古意不敢隨便碰不認識的女人，但對話紀錄清清楚楚記載，讓她對老公的態度難過又無言。原PO痛罵「有家庭的男人還去約砲，他X的髒到極點！碰完別的女人還要碰我，都不知道有沒有病！」

沒想到日前她發現老公的生殖器出現奇怪的疹子，她害怕如果是菜花，那她和剛出生的兒子就遭殃了。於是兩人趕緊去看了兩間泌尿科，一間說應該是菜花，另一間則認為是潮濕引起的皮疹。原PO為了自保，當下也請醫生幫她檢查，在確定沒有異狀後趕緊打了疫苗。

過了2個月，原PO有次發現先生上網搜尋治療菜花的診所和藥膏，她質問為何要搜尋這些東西，並且要求先生讓她檢查生殖器，對方還是理直氣壯的說只是好奇這些診所是怎麼治療菜花的，所以才會上網搜尋，還怪原PO一直錯怪他，但這些說詞讓這名人妻根本不相信。她覺得氣憤又崩潰，不敢相信怎麼會有這麼自私、骯髒、不要臉的人？甚至這段時間還想要求行房，讓她下定決心要離婚，但又怕對方不答應，只好上網求助網友該怎麼辦？

許多網友看了都直呼「好噁」，還有人痛罵「尊重援交妹？怎麼不懂的尊重你」、「好髒…趕快離婚吧」、「他當初是為了不戴套跟你說想要孩子吧！剛好用小孩綁住你吧」、「自己不怕得愛滋性病也不要害老婆」、「每次看到這種就好傷心！好好保護自己，這種人不會改的，別讓小孩在不幸福的家庭長大」；還有網友分享身邊友人經驗「我有個朋友，男友都私下出去玩很大，後來菜菜染到朋友身上，她還傻傻不知道是男友傳染的」。

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