親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北台灣豪雨來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

天候不佳...金門機場大爆滿 滯留逾500名旅客吵翻天

國防靠美國 發財靠中國：澳洲守得住南太平洋？

帶孩子出門好累？心理師：親子旅遊有五大好處

2019-05-17 14:22聯合新聞網 BabyHome

【作者：許嬰寧 心理師】

每次大包小包，帶孩子出門，搞得比在家帶孩子還要累！到底為什麼要帶還孩子出門，在家不好嗎？孩子長大會記得嗎？另一半又不給力，怎麼辦？

分享

帶孩子出門旅行，不一定要花很多錢，但能夠提供許多家裡沒有的社會化經驗。尤其是從小開始帶孩子出門，能夠讓孩子體驗各種生活、增廣見聞，也能增進親子關係，有更多共同話題和故事

帶孩子出門固然很累，事先需要張羅全家人的行李，路途上要解決全家大小的各種需求，孩子年幼的時候，經常會有各種不定時的生理需求，無法完全配合大人預先設定的計畫，父母隨時都要有心理準備，處理許多臨時狀況。

即使帶孩子出遠門這麼麻煩，但還是很多父母經常規劃帶孩子出門，短則當天來回、兩天一夜小旅行，長則甚至花上三五天，搭乘不同交通工具，帶孩子去從沒去過的地方，因為這些經驗都是學習機會，讓孩子的實際經驗當中，學習人生的重要技能。

練習認路，認識環境

帶孩子去不同的環境，讓孩子練習看地圖、甚至是遊樂園的平面圖，和孩子討論想去的地方，規劃如何到達，然後一邊觀察路上的標的物，一邊前進，回程也再次確認路上的標的，讓孩子培養方向感，建立對地理位置的判讀能力，讓他對於行進過程更多參與感。

練習警覺，觀察他人

在不熟悉的環境當中，孩子通常會比較依賴父母的指示行動，或者需要和父母一同行動，才會感覺安心。因此父母可以在旅行當中，機會教育許多安全規則，提醒孩子對於衛生、食物、交通工具，甚至是陌生人的安全性。孩子在原本熟悉的環境中，容易大意而忽略父母反覆的提醒，但在不熟悉的旅遊當地，較能提高警覺。

學會互助合作，解決問題

雖然大多旅程當中都是父母在照料，而孩子不需要付出任何心力，但父母可以藉故將一些事情交給孩子，依照孩子的年紀和能力，慢慢教導孩子協助全家的行動，讓他們感覺自己是有能力，且可以付出的人，讓他們看見彼此的付出，把更多注意力放在彼此身上，也讓他們看見父母解決問題的能力，手足之間也可因此培養陪伴、互助的機會。

練習說故事，創造回憶

孩子在旅程過後，通常會把旅程中重要的片段放在心裡，即使無法使用言語表達，但會在日後的作業、畫畫、睡前故事、或其他互動時刻，說出一些他所記得的片段，例如：吃過的甜點、看過的動物、玩過的設施、別人家的狗等。父母可以引導孩子多說一點，來了解孩子印象深刻的部分，加強孩子的表達能力，給孩子回憶的寶貴資產。

接觸多元差異，練習開放眼光

孩子在真實社會互動中，經常接觸個別差異性，他會發現每個人的能力不同、高矮胖瘦不同、有的孩子用左手、有的孩子用右手，孩子還會發現原來還有各種語言、膚色，看見不同的食物、文字等，父母可以引導孩子練習欣賞不同文化，訓練孩子的觀察能力，保持開放的態度，增加孩子未來面對多元文化的競爭力。

行萬里路，勝過讀萬卷書。孩子在學校裡所學的知識，若能搭配走出家門學到的能力結合，孩子將會擁有更敏銳的觀察力、更多元的開放態度、更廣泛的求生技能，以及最重要的，更多和親密家人的重要回憶。

規劃帶孩子一起旅行，讓旅行教孩子寶貴的經驗。

【延伸閱讀】

帶孩子出遊想到就累？4祕技讓他成為小幫手！

8樣小物帶出門，搞定小孩無聊時刻

甜點行李遊樂園

相關新聞

怕老婆「出軌」婚後竟不准她重返職場 網一面倒嗆爆：有夠自私！

2019-05-17 12:00

【親子互動】王景新／三和夜市

2019-05-17 06:00

【我愛一個人煮-64】太陽臉／韓國泡菜料理

2019-05-17 06:00

【育兒心情】優果媽／關掉臉書，開心育兒

2019-05-17 06:00

【為母心情】尤妮絲／有分離焦慮的是媽媽

2019-05-16 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／他不是個好爸爸

2019-05-16 06:00

【女性心聲】Cherry Yu／牽掛

2019-05-16 06:00

男女都愛兩人世界 婚後願跟公婆住不到一成

2019-05-15 14:06

518博物館日小小館長體驗大集合 還有免費入館、超好康親子活動

2019-05-15 11:39

男友開車女同事搶坐副駕 還要求正牌女友換位

2019-05-15 10:35

超萌小小店長上班啦！熱門4大職業類型體驗活動

2019-05-15 09:55

別把孩子當工具！你自以為的教養方式真的正確嗎？

2019-05-15 09:33

月花8.5萬付女友工資又養她 網友：公主女只想發大財

2019-05-15 09:22

【家人關係】楊雅蓉／圈圈

2019-05-15 06:00

【溫暖人情】劉彥蘭／暖心豆漿店

2019-05-15 06:00

【佳節點滴】劉洪貞／最美不過夕陽紅

2019-05-15 06:00

【心情點滴】千尋／八卦女王

2019-05-15 06:00

婚禮上最珍貴的瞬間！奶奶不捨孫女出嫁 躲在屋外偷哭

2019-05-14 19:20

天下寶寶都一樣？娃娃「全家脫光光」 家長笑稱接下來更驚悚！

2019-05-14 17:19

發現他有小三…妳一直努力討好他 那怎麼討好妳自己？

2019-05-14 15:41

同志伴侶圓育兒夢 我們當爸爸了

2019-05-14 09:28

【親子教養】藝萱／訓練家事靠「嘴巴」

2019-05-14 06:00

【幸福老後】林靜芸醫師／婆媳親子諜對諜

2019-05-14 06:00

22歲男大生食衣住行都被母操控 網友驚：有戀子情節？

2019-05-13 16:11

當美成了負擔，她選擇親手摧毀：60年代繆思女神Nico

2019-05-13 15:29

機車兒童座椅安全嗎？帶孩子乘坐機車務必遵守4原則

2019-05-13 08:48

【閱讀生活】李娜美／進退兩難的丈夫

2019-05-13 06:00

【童言童語】二姑婆／我的爺爺可以借你

2019-05-13 06:00

【母親節特別企劃】水腦／媽媽狂想曲

2019-05-12 06:00

好奇爸問胎動什麼感覺？孕媽用「舌頭和嘴」神譬喻啦！

2019-05-11 12:00

【章魚法官來說法】張瑜鳳／公平的太陽

2019-05-11 06:00

理科太太×先生 理性欣賞孩子的叛逆 科學育兒Easy go！

2019-05-10 16:17

怕血崩、陰道鬆弛想剖腹？ 一次搞懂剖腹產常見迷思&風險

2019-05-10 16:14

是他不能順利做愛，還是妳沒辦法？找對方法 尋回自己的幸福

2019-05-10 13:18

【夫妻之間】夏客／橋

2019-05-10 06:00

【我愛一個人煮-63】太陽臉／媽媽的菜

2019-05-10 06:00

【女性心聲】諶淑婷／沒有小孩、平行時空裡的那個我，現在過得好嗎？

2019-05-10 06:00

兒時必躲「媽媽牌雨衣」狂問到了沒？絕版畫面讓人秒鼻酸！

2019-05-09 12:00

單親媽媽和她的小孩：玩娃娃不會讓孩子「變成」同性戀

2019-05-09 09:06
看更多

熱門文章

斜坡變瀑布！新竹豪雨傳多處淹水 網友哀嚎：上班遲到了

2019-05-17 08:40

爆肝女主管被放逐冷部門 醫師教她一招還擊老闆的不當待遇

2019-05-17 10:34

影／大雷雨竹市封閉9地下道 護城河水淹周邊道路

2019-05-17 10:40

桃竹已下豪雨 新竹以北、東北部豪大雨特報

2019-05-17 08:06

北部雷陣雨 氣象局發布桃竹苗豪雨警報

2019-05-17 09:03

影／豪雨來襲！桃園新屋淹大水 小學生難上課

2019-05-17 11:48

注意！大雨淹水 台61線64K至66K新豐路段封閉

2019-05-17 09:42

22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

FB留言抽房屋？信義房屋、遠雄建設呼籲：「勿上當受騙」

2019-05-17 01:10

大雷雨強襲 桃園兩國小下午停課 家長雨中趕來接孩子

2019-05-17 13:21

對流雲系發展旺盛！10縣市發布大雨特報

2019-05-16 15:35

每日星座運勢／摩羯財運利小額投資 愛情際遇不錯

2019-05-17 00:00

大雨轟炸！新豐高爾夫球場出現瀑布 明新科大宣布停課

2019-05-17 12:33

吐司免切邊! 微酵烘焙引進日本人氣「極生吐司」開幕單片10元

2019-05-16 23:03

金門機場大爆滿 滯留500多名旅客吵翻天

2019-05-17 14:43

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

大雨淹新竹 明新科大：日夜間部17日停課一天

2019-05-17 12:04

大雨水淹過鐵軌 台鐵北湖到湖口雙線暫時不通

2019-05-17 11:22

辭世的華裔建築師貝聿銘 與台灣關連有這些

2019-05-17 12:16

旺盛對流移入 新竹新豐上午8時累積雨量已達212毫米

2019-05-17 09:10

嘉義正妹與1,200萬刮刮樂頭獎擦身而過 抱回200萬元

2019-05-16 17:08

豪雨淹過台鐵北湖-湖口鐵軌 雙線暫時不通

2019-05-17 10:59

生氣時最難對付的4大星座！水瓶冷暴力、巨蟹氣炸也說「我沒生氣」

2019-05-16 23:42

小孟塔羅：下半年到哪裡找到財源？

2019-05-17 07:30

IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04

竹縣部分道路、地下道及停車場淹積水 已拉封鎖線

2019-05-17 11:25

新竹有雷雨 彭啟明：小尺度對流像游擊隊神出鬼沒

2019-05-17 09:41

「體重過重每天哭」 國小生考上軍校揭1年減14公斤秘訣

2019-05-17 12:51

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

受大雨影響 桃市觀音草漯小客車險滅頂

2019-05-17 12:06

貝聿銘玻璃金字塔夯 新故宮玻璃廊道為何惹嫌？

2019-05-17 13:26

機車空汙定檢逾期 罰鍰從2000元下修至500元

2019-05-16 21:28

大雨狂炸桃園觀音新屋 西瓜、洋香瓜田汪洋一片

2019-05-17 14:39

桃竹大雷雨即時訊息！多地雨量狂破300毫米

2019-05-17 13:11

又被租金壓垮？杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

我的經驗／當年親手接生 兒捐骨髓救了我

2019-05-16 23:36

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

蝦皮購物「517吃貨節」！下單不限金額7-ELEVEN取貨就送茶葉蛋

2019-05-16 18:45

800萬頭獎得主是你嗎？台彩籲快來兌領

2019-05-16 16:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top