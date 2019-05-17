帶孩子出門好累？心理師：親子旅遊有五大好處

2019-05-17 14:22 聯合新聞網 BabyHome



【作者：許嬰寧 心理師】

每次大包小包，帶孩子出門，搞得比在家帶孩子還要累！到底為什麼要帶還孩子出門，在家不好嗎？孩子長大會記得嗎？另一半又不給力，怎麼辦？

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帶孩子出門旅行，不一定要花很多錢，但能夠提供許多家裡沒有的社會化經驗。尤其是從小開始帶孩子出門，能夠讓孩子體驗各種生活、增廣見聞，也能增進親子關係，有更多共同話題和故事。

帶孩子出門固然很累，事先需要張羅全家人的行李，路途上要解決全家大小的各種需求，孩子年幼的時候，經常會有各種不定時的生理需求，無法完全配合大人預先設定的計畫，父母隨時都要有心理準備，處理許多臨時狀況。

即使帶孩子出遠門這麼麻煩，但還是很多父母經常規劃帶孩子出門，短則當天來回、兩天一夜小旅行，長則甚至花上三五天，搭乘不同交通工具，帶孩子去從沒去過的地方，因為這些經驗都是學習機會，讓孩子的實際經驗當中，學習人生的重要技能。

練習認路，認識環境

帶孩子去不同的環境，讓孩子練習看地圖、甚至是遊樂園的平面圖，和孩子討論想去的地方，規劃如何到達，然後一邊觀察路上的標的物，一邊前進，回程也再次確認路上的標的，讓孩子培養方向感，建立對地理位置的判讀能力，讓他對於行進過程更多參與感。

練習警覺，觀察他人

在不熟悉的環境當中，孩子通常會比較依賴父母的指示行動，或者需要和父母一同行動，才會感覺安心。因此父母可以在旅行當中，機會教育許多安全規則，提醒孩子對於衛生、食物、交通工具，甚至是陌生人的安全性。孩子在原本熟悉的環境中，容易大意而忽略父母反覆的提醒，但在不熟悉的旅遊當地，較能提高警覺。

學會互助合作，解決問題

雖然大多旅程當中都是父母在照料，而孩子不需要付出任何心力，但父母可以藉故將一些事情交給孩子，依照孩子的年紀和能力，慢慢教導孩子協助全家的行動，讓他們感覺自己是有能力，且可以付出的人，讓他們看見彼此的付出，把更多注意力放在彼此身上，也讓他們看見父母解決問題的能力，手足之間也可因此培養陪伴、互助的機會。

練習說故事，創造回憶

孩子在旅程過後，通常會把旅程中重要的片段放在心裡，即使無法使用言語表達，但會在日後的作業、畫畫、睡前故事、或其他互動時刻，說出一些他所記得的片段，例如：吃過的甜點、看過的動物、玩過的設施、別人家的狗等。父母可以引導孩子多說一點，來了解孩子印象深刻的部分，加強孩子的表達能力，給孩子回憶的寶貴資產。

接觸多元差異，練習開放眼光

孩子在真實社會互動中，經常接觸個別差異性，他會發現每個人的能力不同、高矮胖瘦不同、有的孩子用左手、有的孩子用右手，孩子還會發現原來還有各種語言、膚色，看見不同的食物、文字等，父母可以引導孩子練習欣賞不同文化，訓練孩子的觀察能力，保持開放的態度，增加孩子未來面對多元文化的競爭力。

行萬里路，勝過讀萬卷書。孩子在學校裡所學的知識，若能搭配走出家門學到的能力結合，孩子將會擁有更敏銳的觀察力、更多元的開放態度、更廣泛的求生技能，以及最重要的，更多和親密家人的重要回憶。

規劃帶孩子一起旅行，讓旅行教孩子寶貴的經驗。

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