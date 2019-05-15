男女都愛兩人世界 婚後願跟公婆住不到一成

2019-05-15 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



男女考慮結婚時，婚後居住問題是影響雙方是否能順利結婚的一大關鍵。月老銀行針對單身312位單身男女，進行「未來婚後房事居住」調查，超過4成以上的單身男女，均認為結婚時須自己應有房，僅有7.2%單身女會選擇與公婆同住。

月老銀行兩性顧問曹雅芳表示，根據營建署所公布的房屋貸款負擔率，雖然雙北購屋得不吃不喝15年，且逾半收入繳房貸，但多數單身男女都希望婚後是兩人世界，因此4成以上單身者的觀念仍認為自己在婚前就必須先買房，期待建立本身所勾勒的未來幸福家庭。

另由於現今單身女的學歷、自主性、工作能力提高，因此僅有7.2%的單身女主動表示願意與公婆同住。而其他居住方式例如公司提供宿舍、可能因工作分居兩地、住娘家、或依實際狀況再做打算等。

32歲從事建築業小力說，自己有一些公司配股股票，未來考慮結婚時，會選擇與父母家近一些的3房公寓，但因不想負擔過多房貸，且也不想把股票全部賣掉，所以會選擇總價1200萬以內。30歲的Lily表示，自己本身已有買房，屋齡才2年，雖然坪數只有20坪，若未來結婚時，不反對男生住她所買的房子，但前提是未來房貸男方也須負擔一半。