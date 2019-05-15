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男友開車女同事搶坐副駕 還要求正牌女友換位

2019-05-15 10:35聯合新聞網 綜合報導

男網友約女友和同事們一起吃飯，沒想到女同事一開副駕門，看到女友馬上臭臉甩門。 圖...
男網友約女友和同事們一起吃飯，沒想到女同事一開副駕門，看到女友馬上臭臉甩門。 圖／ingimage
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這樣是不是太超過了？一名女網友發文男友和一群男同事及一位女同事很好，常常約出去玩，女同事每次都要坐副駕不願坐後座，一天男友約原po和同事們一起吃飯，沒想到女同事一開副駕門，看到她馬上臭臉甩門，回程時，女同事竟要求和她換位子，令她聽了既震驚又無奈。

一名女網友在「Dcard」感情版發文表示，男友在公司和一群男同事及一位女同事非常要好，常常幾個人約出去玩，由於都是男友開車，每次出門時女同事就想坐副駕駛座，不願在後座跟其他人擠，一天，男友約原po和同事們一起去吃飯，女同事一如往常地打開副駕駛門，沒想到一看到原po馬上臭臉把門甩上，令原po相當傻眼。

吃完飯回程時，女同事突然對原po說，「我可以跟你換位子嗎？你比較瘦你坐後面，不然我覺得很擠！」，其中一位男同事聽了出聲說，「哪有叫人家女朋友坐後面跟我們擠，你自己坐副駕的道理！」，但這件事並沒有就此結束，晚上時看男友和同事們的群租，女同事發起邀約說月底一起去台中玩，還標記男友請他可不可以不要帶原po去，不然她就又要坐後座了。

原po聽了相當疑惑，男友家的車後座不算小啊，平常一起出門也是其他三位男生坐後座，每個都170以上，其中一位還180呢，實在不理解女同事到底是否真的不想在後座擠，表示一想到今天被要求換位子，甚至叫男友下次出去不要約她就覺得很難過，而理由竟只是因為有人坐女同事想坐的副駕位子。

最後男友決定不去了，認為女同事對原po非常不尊重，而且如果原po不一起去也玩得不開心，結果女同事竟吵著說，如果男友不去那他們怎麼去，請其他人勸勸男友一起去，不然少一個人就不好玩了，最後還說，那原po一起去，她委屈擠後座，但男友卻依然堅持，原po跟他們不熟出門很尷尬，請他們自己去就好。

網友看了紛紛挺原po，「下次可以叫她坐車頂，沒人跟她搶還透天」、「基本禮節不懂嗎？」、「就算你沒跟，她也不該坐副駕」、「理由太爛了吧？她以為她是誰？公主？大小姐？臉臭？甩門？副駕她可以坐的？標註男同事不要帶自己女朋友？因為這樣可以趁虛而入？」。

也有網友認為男友應該要表態立場，「你男朋友應該要嚴正表示吧？」、「為什麼男友要這樣回答不直接擺明啊」，原po回應，大概是大家都知道女同事的個性，如果多說什麼她又會去跟其他同事哭訴吧，所以男友都表面和善，網友卻認為，「哭訴就哭訴啊，妳男友要堅持的是一個非常正常合理的事情耶！！！」。

最後原po也補充，「男友說他本來沒想太多，但今天我出現後女同事的反應讓她覺得很不友善也很不開心，以後會請那位180的男同事坐副駕她的腳才不會不好伸」。

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