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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

別把孩子當工具！你自以為的教養方式真的正確嗎？

2019-05-15 09:33聯合新聞網 文章提供／遠見

研究證實：控制慾愈高的父母，兒女永遠無法獨立。圖／ingimage
研究證實：控制慾愈高的父母，兒女永遠無法獨立。圖／ingimage
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每一對為人父母的家長，無不希望自己的小孩能夠飛黃騰達，冀望在各式安排的教育和薰陶下，在人生中大放光彩。然而，揠苗助長、過度管教、總是希望兒女跟著爸媽期望走的生活，卻其實從未想過，孩子真正想要的未來。

教養的問題左右著一生，過度控管也讓下一代永遠無法真正獨立，《自我驅動的孩子》（The Self-Driven Child）一書作者、臨床神經心理學家威廉（William Stixrud）便從他多年來的經驗研究、分析，找出了每一個家庭，在生命中應該給予孩子的正確位置，控制慾愈高的父母，兒女永遠無法獨立。

1、了解控制權

真正的控制，並不應該是把孩子永遠的掌握在手中，而是透過輔佐和建議的角度，從一個有經驗的立場去指引與領導。在專家的研究中發現，有太多的父母憂鬱、焦慮，都與孩子不聽管教有關，但他們卻不知道孩子也背負著極大壓力。

他認為，兩代之間的相處就應該像是個「零和遊戲」，即一方有所得，其他方必有所失，如何相互應對、協調非常重要，過度管教或徹底放任，往往不會帶來好的結果。

千萬不要成為所謂的「直升機父母」，這意指過份照顧、擔憂、關心孩子的爸媽，他們就像個直升機，孩子走到哪就飛到哪，偵查孩子的行蹤、避免危險，以便隨時當個空降部隊解圍。

但如此「追求完美」的做法只是讓孩子更憂鬱、焦慮，小孩未來也會對人生感到不滿，這類充滿控制欲的家長往往不能聽進他人建議，直到發現錯誤已來不及挽回。

2、做你孩子的顧問

專家強調，「我們建議世上所有的父母，都應該把自己視為顧問，而不是孩子的主管或老闆、雇主的角色，那都只是你一廂情願的想法。」

作為一名顧問，你的角色不是強迫任何人做任何事情，或限定對方一定要怎麼做，而是從旁觀者的立場，幫助孩子理解他自己想要成為怎麼樣的人。「家長們都應該意識到：這是孩子的生命，而不是家長的生命。」

畢竟無論如何，父母的生活經驗總是比孩子來多，也從過去的歷練中汲取教訓。父母的作用是提供幫助而不是強迫幫助；不是認為一切都太重要而不容許失誤──有時候犯錯也是好的，這樣孩子才能夠從錯誤中成長。

3、讓孩子自己練習做決定

專家建議，父母應該從小就讓孩子有自己的決定權，就像是從小問「你要穿紅色衣服還是黃色衣服？」並試著讓他們自己選擇。

比起自幼就幫孩子決定好生活中的所有大小事，倒不如讓他們練習替自己的人生做主，因為在未來勢必有科系選擇、職業興趣等更大方向的考驗，父母應該在這些選擇上指點，而不是強迫──否則若過得都不是孩子想要的人生，他們可能永遠沒辦法獨立。

「直到孩子上了大學或真正成年，就能真正放手讓他們決定。」專家說，「對孩子真正有用的幫助方式是尊重他們，他們有自己的思考、有自我的目標，在父母的支持下，在心底會更加安定。」

4、父母要當個安定的存在

專家說，當一個領導著沒有焦慮或憂鬱的情緒時，他所引領的團隊往往會比較成功，因為當保持冷靜時，遇到任何狀況都應該能沉著應對，特別是在孩子茫然、無助、恐慌時，一股最堅定的力量。

焦慮往往具有傳染性，若能穩定思緒、引導明確方向，對孩子來說是無比大的助益。「當失敗時鼓勵孩子繼續堅持下去，他們也許會持續努力，這對比考低分後就責罵的影響，結果會差很多。」

5、學歷永遠不是一切

無庸置疑，對於某些家長來說，孩子的學歷是他們此生最在乎的事情，傳統認為考了一個好學校不僅對名份有幫助，也是家庭親戚們在茶餘飯後小聚時，最能引以為傲的議題。這讓孩子總是被父母逼著讀自己不想念的學校。

專家說，「這一切都是妄想，絕對不是進了一個理想中的大學後，代表這個人未來就必定會成功，而成功的定義更絕對不是用學歷來論斷。」

這刻板印象一部分來自於社會文化、一部分來自於父母，這導致許多孩子背負著極大的社會壓力，甚至對心理產生極大影響。

他強調，父母應該把注意力集中在培養健康的大腦，和引導孩子維持強烈的自我意識，絕對不是把錄取名校與否當作幸福指標，甚至是成功人生的黃金門票。

（作者／魯皓平 本文出自2019.05.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

直升機父母

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