親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

月花8.5萬付女友工資又養她 網友：公主女只想發大財

2019-05-15 09:22聯合新聞網 綜合報導

一名男子上網求助感情問題，表示女友出國期間音訊全無，女友回國後還去接機，但從機場...
一名男子上網求助感情問題，表示女友出國期間音訊全無，女友回國後還去接機，但從機場到家約兩小時車程內沒說話，回到家後女方便以睡覺為由，表示不想說話。圖片來源/Ingimage
分享

一名男子13日在《靠北女友》網站上抱怨女友，談及女友雖在他開的公司上班，但每月不用進公司在家核算員工薪資，月領3萬5含勞健保，但每月卻開銷5萬以上，均由他埋單，經抱怨後被女友嫌小氣吝嗇，在出國散心後感情變調，他發文狂問網友該如何事好，有網友一針見血指出，女方「最終目的就是發大財。」而非真的珍惜兩人感情。

該名原PO在網站上發文，細數與女友之間的「金錢往來」情形。指出女友雖然在他公司上班，但不用進公司，每月只需結算員工薪資即可，一個月發給女友工資3萬5並含勞健保；但女友一個月花費約莫在5萬左右，全由他額外埋單(不算在工資內)，且不包含年年固定的國外旅遊。

兩人在一起一陣子後，原PO覺得女友生活太沒目標，每天經常到半夜還在追劇或玩電玩，幾次勸她應好好規劃生活，也提醒女友消費觀念應正確，每月的開銷也應從自己的所得裡支付，原PO還表示為了方便，之前有幫女友辦一張信用卡供她花用，在幾次為錢爭吵後，女方竟覺得他過於小氣吝嗇，覺得「好像花我這點錢而已，在囂張什麼這種心態」。

兩人感情因此變調，女友藉出國「療傷」，但所謂的出國其實只是換個地方玩手機，且在出國期間音訊全無，女友回國後，原PO還去接機，但從機場到家約兩小時的車程內也沒說話，回到家後女方便以睡覺為由，表示不想說話。原PO表示之後女友離開至今已第5日依然完全沒聯絡，讓他十分煩惱，接下來到底該怎麼做才好。

此文PO出，不少女網友們大聲齊呼該放生分手之後，再「面試」她們，不少人都表示自己做事認真，若當女友又很會關心他，也有不少網友奉勸男子別傻了，女方「最終目的就是發大財」，而非真的想跟他在一起。

愛情發大財

相關新聞

男女都愛兩人世界 婚後願跟公婆住不到一成

2019-05-15 14:06

518博物館日小小館長體驗大集合 還有免費入館、超好康親子活動

2019-05-15 11:39

男友開車女同事搶坐副駕 還要求正牌女友換位

2019-05-15 10:35

超萌小小店長上班啦！熱門4大職業類型體驗活動

2019-05-15 09:55

別把孩子當工具！你自以為的教養方式真的正確嗎？

2019-05-15 09:33

【家人關係】楊雅蓉／圈圈

2019-05-15 06:00

【心情點滴】千尋／八卦女王

2019-05-15 06:00

【佳節點滴】劉洪貞／最美不過夕陽紅

2019-05-15 06:00

【溫暖人情】劉彥蘭／暖心豆漿店

2019-05-15 06:00
看更多

熱門文章

購物專家：在好市多購物千萬別犯這七種錯誤

2019-05-15 22:50

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45

阿嬤託夢報號碼「全中」 憨孫亂買瞬間噴飛頭獎

2019-05-16 11:22

工作十年沒存款 他被主管狂念一小時：至少該存個60萬

2019-05-16 10:43

熱到周末！氣象局：下周高溫溜滑梯 北部掉10度

2019-05-16 09:17

記得帶傘！今各地防午後雷陣雨、強降雨

2019-05-16 04:54

每日星座運勢／天蠍好事連連精神爽 戀情急速加溫

2019-05-16 00:00

棕熊媽媽被關餐廳當「觀賞動物」 野放後和小熊相擁照曝光

2019-05-16 13:09

對流雲系發展旺盛！10縣市發布大雨特報

2019-05-16 15:35

吳德榮：暖空氣籠罩南部高溫上看36度 下周一轉涼有雨

2019-05-16 07:30

2019「皮卡丘大量發生中」時間公佈 今年有Pokémon GO Fest！

2019-05-15 23:07

父抱小孩走近柵欄 母獅一伸爪扯掉4歲女童頭皮

2019-05-16 10:22

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／他不是個好爸爸

2019-05-16 06:00

早起沒有精神？看看你為何睡不好

2019-05-16 08:06

【女性心聲】Cherry Yu／牽掛

2019-05-16 06:00

老祖宗偏方大破解！用白醋洗臉可以去斑和美白？

2019-05-15 22:47

【為母心情】尤妮絲／有分離焦慮的是媽媽

2019-05-16 06:00

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53

肯德基「限時限店」新品 一口就能吃到四種起司！

2019-05-16 13:28

IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04

攝取全穀麵包 研究：影響腸健康

2019-05-16 12:17

台彩端午加碼5億！大樂透加開百組百萬 威力彩加碼2億元

2019-05-16 14:14

800萬頭獎得主是你嗎？台彩籲快來兌領

2019-05-16 16:07

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

昆凌黑白配美炸、潔西卡仙氣降臨 亞洲美女坎城競豔

2019-05-16 11:52

慶端午！大樂透加開「100組100萬」重磅再現

2019-05-16 11:09

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

雲端發票專屬獎 將增40萬組500元

2019-05-16 00:08

冷門地遊客翻倍 新竹台南台東成旅遊新寵

2019-05-16 15:42

影／藍色秘境來了 蘇澳鎮推立槳海遊

2019-05-16 12:42

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31

「誠品生活日本橋」空間設計曝光！30米長文學長廊 逾50個台灣品牌赴日

2019-05-16 16:02

免疫療法抗癌 不讓T細胞煞車

2019-05-15 23:50

免疫療法夯 癌症基金會：部分肺腺癌標靶更有效

2019-05-16 10:59

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

影／不需再「割喉」自費甲狀腺切除術無疤且疼痛少  

2019-05-16 12:08

嘉義正妹與1,200萬刮刮樂頭獎擦身而過 抱回200萬元

2019-05-16 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top