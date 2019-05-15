月花8.5萬付女友工資又養她 網友：公主女只想發大財

2019-05-15 09:22 聯合新聞網 綜合報導



一名男子上網求助感情問題，表示女友出國期間音訊全無，女友回國後還去接機，但從機場到家約兩小時車程內沒說話，回到家後女方便以睡覺為由，表示不想說話。圖片來源/Ingimage 分享 facebook

一名男子13日在《靠北女友》網站上抱怨女友，談及女友雖在他開的公司上班，但每月不用進公司在家核算員工薪資，月領3萬5含勞健保，但每月卻開銷5萬以上，均由他埋單，經抱怨後被女友嫌小氣吝嗇，在出國散心後感情變調，他發文狂問網友該如何事好，有網友一針見血指出，女方「最終目的就是發大財。」而非真的珍惜兩人感情。

該名原PO在網站上發文，細數與女友之間的「金錢往來」情形。指出女友雖然在他公司上班，但不用進公司，每月只需結算員工薪資即可，一個月發給女友工資3萬5並含勞健保；但女友一個月花費約莫在5萬左右，全由他額外埋單(不算在工資內)，且不包含年年固定的國外旅遊。

兩人在一起一陣子後，原PO覺得女友生活太沒目標，每天經常到半夜還在追劇或玩電玩，幾次勸她應好好規劃生活，也提醒女友消費觀念應正確，每月的開銷也應從自己的所得裡支付，原PO還表示為了方便，之前有幫女友辦一張信用卡供她花用，在幾次為錢爭吵後，女方竟覺得他過於小氣吝嗇，覺得「好像花我這點錢而已，在囂張什麼這種心態」。

兩人感情因此變調，女友藉出國「療傷」，但所謂的出國其實只是換個地方玩手機，且在出國期間音訊全無，女友回國後，原PO還去接機，但從機場到家約兩小時的車程內也沒說話，回到家後女方便以睡覺為由，表示不想說話。原PO表示之後女友離開至今已第5日依然完全沒聯絡，讓他十分煩惱，接下來到底該怎麼做才好。

此文PO出，不少女網友們大聲齊呼該放生分手之後，再「面試」她們，不少人都表示自己做事認真，若當女友又很會關心他，也有不少網友奉勸男子別傻了，女方「最終目的就是發大財」，而非真的想跟他在一起。