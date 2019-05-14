婚禮上最珍貴的瞬間！奶奶不捨孫女出嫁 躲在屋外偷哭

2019-05-14 19:20 聯合新聞網 綜合報導



一位奶奶在孫女的大喜日子，因為捨不得而在門外偷哭時，剛好被攝影師捕捉，讓許多網友直呼「想起奶奶了」。圖／See’N看見影像工作室授權 分享 facebook

俗話說「女兒都是爸媽的心頭肉」，對於許多長輩而言，當咿呀學語的寶貝女孩，慢慢長大後，不僅僅是要擔心在社會上被欺負、受傷，還要煩惱未來有沒有託付給對的人，等到那天到了卻又萬般不捨。有攝影師在網路上分享一張照片，一位奶奶在孫女的大喜日子，因為捨不得而在門外偷哭時，剛好被攝影師捕捉，讓許多網友感動直呼「想起奶奶了」。

「See’N看見影像工作室」在上個月的婚禮紀實中，與往常工作時一樣，當他們在屋外等待新人從家裡出發，卻發現新娘的奶奶站在屋外落淚，因為怕被孫女看到，所以獨自拄著拐杖、待在外頭拿衛生紙擦淚。「影像工作室」表示，「看到的這一幕，想也不想的就按下了快門，或許來不及找最好的構圖，但在那瞬間我們把外婆的感情記錄了下來」，攝影師認為，當奶奶的孫女看到照片後，一定可以感受到長輩的不捨，而這也是身為婚禮紀實攝影師最重要的價值之一。

許多網友都被這張平凡卻充滿故事與溫度的照片感動，不僅吸引4千多人按讚，也有上百則留言表示「看到眼淚直接掉下來」、「我的奶奶在我結婚的時候還躲在房間哭」、「很感動， 讓我想起在天上的外婆，在我出嫁時親手幫我蓋上白紗的那一刻」、「讓我想到我奶奶」。