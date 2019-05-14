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發現他有小三…妳一直努力討好他 那怎麼討好妳自己？

2019-05-14 15:41聯合新聞網 文／顧浩然(諮商心理師)

坐在我面前的她，才剛經歷被男友拋棄的傷慟中。

她哭著告訴我，她很努力地讓男朋友快樂，甚至還提供經濟上的支援，可是最近她發現他有小三了。

妳一直努力地討好他，那妳怎麼討好妳自己？

她很努力讓男朋友快樂，卻發現他有小三了。圖片來源／ingimage
她很努力讓男朋友快樂，卻發現他有小三了。圖片來源／ingimage
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紅著眼眶的她，訴說著自己好幾段的感情生活，似乎都有著這樣的模式：

一開始，男方很努力地追求她，接送她上下班、帶她去逛街，她想做什麼？他就會立刻拋下所有手上的事情，陪在她身邊。

對方的行為讓她覺得自己很重要，是被呵護的，幾次下來，她慢慢地接受了他。

可是確定兩人的關係後沒多久，她卻開始感受到他的態度怎麼變得愈來愈淡漠？於是她心想，會不會是自己愛的不夠？為了挽回關係，她開始為他做更多。直到自己再也受不了了，她終於鼓起勇氣，抗議他忽略了她，但他卻只淡淡地告訴她最近很忙；她說「你變了。」他回以「是妳想太多。」

一次、二次…，男方終究洩了底，她才猛然驚醒：她有了競爭對手。

聽著她的故事，我說，「聽起來，在過去的感情關係裡，妳好像一直在討好對方？」她點頭。「妳一直努力地討好他，那妳怎麼討好妳自己？」她楞住了：「我沒想過這個問題。」

然後她告訴我，從小到大，她努力地要讓週遭的人開心，讓爸爸開心、讓媽媽開心…，可是，她沒想過，要怎麼讓自己開心？

把自己放得好小好小，卻把對方放得很大很大。

為了得到這個心中渴望的愛，她努力地做很多很多。她委屈自己，把自己放得好小好小，卻把對方放得很大很大。這種不對等的互動關係，一開始固然讓她得到短暫的被愛的滿足感，但拉開了時間之後，她付出的是更為慘痛的代價，就是「失去了自己。」

「妳覺得自己值得被愛嗎？」她的淚再度流了下來。

這個眼淚是在訴說著她的悲傷、她的失落，對一直沒有感受到被愛的難過。

我請她在會談室找一個象徵物代表受傷的自己。她找了一個抱枕。

我請她閉上眼睛，想像那個抱枕就是受傷的自己、渴望愛的自己。我輕輕地引導她，去靠近那個受傷的自己，我邀請她是不是願意可以把那個自己抱在胸口？

她點點頭。我說，接下來是妳和它共處的時間，我不再說話，如果妳覺得ok了，隨時可以睜開妳的眼睛。

她緊緊地抱著抱枕，用手輕輕地撫拍，此刻，她的淚水一直流一直流。幾分鐘之後，她睜開了眼睛。

我邀請她願不願意分享剛剛的經驗？她告訴我，她感覺到小時候的自己，那個想像中的孩子，一開始對她有點害怕，不太敢靠近。她沒強迫她，但試著一小步一小步地接近她，她沒有躲開。她再試著張開雙手，輕輕地搭在小女孩的肩上，感覺上，小女孩的肩有些鬆了。

她再試著輕輕地將小女孩攬在胸口，她感覺到小女孩把頭靠在她的肩上。

她邊說邊哭。

她開始願意相信，其實，她也可以藉由自己的能力給她自己更多的關懷、接納與愛。

我問她，這個眼淚在說什麼？她告訴我，那是對小女孩的心疼，還有對小女孩的愧疚。

「那妳感受到了什麼？」「在我抱著小女孩時，我感覺到有股暖流，透過我的手與胸口，輸送給她。」

「妳覺得那是什麼？」「我不確定，好像就在那一刻，我接觸到她的那一刻，我好像…好像是，把我的愛給了她，讓她整個都鬆了下來。」

「妳相信嗎？妳給了小女孩她所需要的愛與接納？」她點點頭。

談話末了，她原本一開始的愁顏，有了笑容，抱枕還被她抱著。

我知道，這個經驗只是個開始，不會因此就會立刻有180度的改變，畢竟她討好了三十多年，可能已是不自覺地。

但至少，她已開始學習如何去疼惜自己了。我知道，她開始願意相信，其實，她也可以藉由自己的能力給她自己更多的關懷、接納與愛。

只要她願意，她可以繼續來討好自己、愛自己，而不會再需要委屈自己，犧牲自己，去從別人身上得到愛。

文章授權轉載自《失落戀花園》

諮商輔導兩性關係

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