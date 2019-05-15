518博物館日小小館長體驗大集合 還有免費入館、超好康親子活動

2019-05-15 11:39 聯合新聞網 BabyHome



【編輯：武美齡】

5/18(六)博物館日是許多親子期待的日子，2019年博物館日全台相關好康親子活動相當豐富，除了免費入館之外，各館推出「小小一日館長」、「小小導覽員」體驗，以及免費親子DIY、童玩手作、免費搭巴士逛博物館等活動，名額有限要搶要快！

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小小一日館長

鶯歌陶瓷博物館 老小共學一日館長記

活動日期：5/18(六)14：00-16：30

費用：祖孫同行，兩人只要150元，線上報名。

名額：30名(祖孫15對)，額滿為止。

淡水古蹟博物館 一日小小館長

活動日期：5/18(六)14:00-16:00

費用：免費，採網路報名。

林本源園邸 一日小小園長

活動日期：5/18(六)14:30-16:30

費用：免費，電話或服務臺現場報名(02)2965-3061轉23。

府中15 小小導覽員

時間：5/18(六) 13:00-18:00

對象：國小3-6年級學童

報名方式：05/05(日)09:30起線上報名。限額20名，額滿截止。

國立臺灣歷史博物館 一日博物館員體驗營

日期：2019年5月18日-19日，每日8:00-12:30

地點：臺史博展示教育大樓（台南市安南區長和路一段250號）

對象：國小4-6年級學童

名額：32人/場

費用：NT$ 300元（報到時現場繳費），採線上報名，5/14 (二) 12:00前額滿為止。

六堆客庄小小導覽員

課程時間：108/6/8(六)上午10點至12點

活動地點：六堆客家文化園區客家食堂

報名時間：即日起開放網路報名(額滿為止)

報名費用：新台幣100元(完成繳費才算報名成功)

資格限制：國小中高年級學生(3-6年級)

名額限制：20名(額滿不另增開)

參加獎：客家食堂現金抵用券50元1張、手洗串2顆、花布粽吊飾1份、棉花糖1包、香腸1條、小美冰淇淋1個

競賽獎：紙傘DIY共10~20份

518免費入館及好康親子活動

【北部】

5/18免費入館

國立故宮博物院 (正館)、郵政博物館。

國立臺灣博物館

5/18入館免門票(含本館、土銀展示館及南門園區)，並舉辦多場精采活動，詳見官網。

中正紀念堂

魔法花園尋寶

活動時間：2019/05/01～2019/05/31

活動內容：園區棲地保育導覽（1小時）、生態DIY課程（1小時）

活動方式：免費，申請人數15人~45人，以學校申請為原則，需於兩週前提出申請，可預約導覽時間為平日上午9時至12時及下午2時至5時。

對象：國小五、六年級（以學校團體為原則）

韶光集章趣 集點換好禮

活動時間：2019/05/18～2019/05/31

活動內容：凡於活動期間參加「暢遊博館‧韶光篇章」系列活動者，得持集章卡洽所參加之活動工作人員蓋章，集點可兌換擦拭貼禮卡、杯墊、或享飲料半價，詳見官網。

蔣中正宋美齡士林官邸(士林官邸正館)

5月18日(星期六)當日購票一律採優待票價50元入場。

十三行博物館 銀髮族一日遺址監管員

活動日期：108年5月18日(星期六)

活動場次與時間：上、下午各1場，時間為9:00-12:00、14:00-17:00。

活動地點：新北市立十三行博物館、國定大坌坑考古遺址、國定十三行考古遺址。

報名方式：採電話預約(02-26191313轉600，張小姐)。

黃金博物館 琺瑯彩繪親子體驗

活動時間：5月18日及 5 月 19 日(每日上午 10 時 40 分至下午 12時)，每日各一梯次，每梯次 15 人，額滿為止(當日上午 10 時 30分前請至遊客中心報到)。

參與對象：一般遊客皆可報名參加。

報名活動費用：每人 150 元，含材料費及本山五坑坑道體驗 1 次。

電話預約報名：(02)2496-2860，週一至週五每日 9:30~16:00 接受報名，詳見活動簡章。

大溪木藝生態博物館 木製童玩手作體驗(更正資訊)

木製童玩手作系列：棒球遊戲機、房子存錢筒手作體驗，活動由街角館達文西瓜藝文館提供。

費用：材料費每份250元

須事先預約，聯絡電話：03-3873089

地址：桃園市大溪區和平路29號

新竹縣政府文化局-縣史館

手作體驗：環保水壺袋

活動時間：5/18 9:30、15:30

報名方式：事前報名，每場次20組，額滿為止

活動報名網址：https://reurl.cc/R9Len，5/8(三)中午12點整準時開放報名

【中部】

國立自然科學博物館

5月18日科博館展示場（不含收費特展）、植物園與921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區免費參觀。另有免費活動如「塑膠去哪裡了?」環教活動、自然探索、文化體驗及天文蒐秘等，詳見官網說明。

國立台灣美術館

「相劇一刻- 嗶啵龜藝術歷險記」

時間：5/18(六) 14:30-15:20

地點：水牛廳

表演團體：皮皮兒童表演劇團

參加方式: 現場自由參加，額滿為止

夏日奇幻文藝市集–妖怪來納涼

時間：5/18(六)

地點：臺中文學館，臺中市西區樂群街38號

推廣臺灣在地妖怪奇幻文學，邀請作家、獨立書店、出版社等市集攤位，結合趣味闖關遊戲及精采的表演活動熱鬧進行，當日消費滿額可兌換精美好禮。

立夫中醫藥博物館

5/18~5/19免費活動：中藥香包、香膏製作等。

中台世界博物館

5/17-5/19中台世界博物館免費開放參觀。

雲林故事館 免費聽故事

時間：5月19日（日） 09:00-12:00，需線上報名。

邀請到北港工藝坊的創辦人蔡享潤先生來跟大家分享，談談有關北港的文化樣貌，以「賣台柑仔店」、「北港工藝坊」等文化創意實例，延伸出在地深耕發展的精采故事。

【南部】

5/18免費入館

嘉義國家廣播文物館、國立臺灣歷史博物館、駁二舊事倉庫

嘉義 愛木村DIY工廠木工體驗

愛木村休閒觀光工廠5/18當天除提供嘉義市市民免費入場參觀外，特別提供30組親子免費參加「愛木村DIY工廠木工體驗課程」，歡迎有興趣者事先報名參加。網路報名:https://forms.gle/xP9W3LTaoqz4wHJs7，額滿截止。

嘉義 免費蝶古巴特對杯手作

活動時間：5月18日(星期六) 14:00~16:00

活動地點：梅嶺美術館

報名限額：30名，即日起親蒞梅嶺美術館服務台填表報名限額30名，額滿為止。

「吟遊諸羅-說走就走！」搭免費巴士逛博物館

活動時間：2019年5月18日-5月19日

嘉義縣文化觀光局推出共2條路線接駁專車，方便民眾前往地方文化館參加活動。

A 專車5/18(六)「OPENHOUSE DAY」

路線：民雄車站→民雄表演藝術中心→國家廣播電台→故宮南院→民雄車站

B 專車5/19(日)「吟遊諸羅-山海相遇」

路線：民雄車站→中埔嘉檳文化館→鹿仔草民俗文化學堂→洲南鹽場→民雄車

注意事項：欲搭乘接駁車之民眾，請至5月12日前線上報名登記。

故宮南院

5月份每週六日免費參觀，假日延長開放至18:00。

台南 國立臺灣歷史博物館

博物館萬花筒輕手作

日期：2019/5/18-5/19 上午10:30/下午14:30

地點：臺史博展示教育大樓兒童廳

對象：親子觀眾

費用：NT$ 50元（現場參加繳費）

國立科學工藝博物館

5月18日高中職(含)以下學生免費、大專院校學生50元、成人70元。

屏東「博物館，來路跑」

於六堆客家文化園區的環湖路線設站，讓民眾可以一次逛遍屏東特色博物館。不競速、不計時，有好玩的「文化補給站」，讓大家慢慢跑、慢慢玩、慢慢體驗，另有親子野餐日活動。

日期：2019/5/18 9:00~17:00，活動全程免費，當日至活動服務台索取闖關卡即可參加，詳見粉絲團。

【東部】

5/18免費入館

台東國立臺灣史前文化博物館、吉安慶修院。

蘭陽博物館

1.當月壽星（5月生日民眾）5/18當日免費參觀常設展，於常設展驗票口提供身份證明即可。

2. 5/18當日壽星可獲得精美小禮物，請洽服務台兌換（須提供身分證明）

臺東美術館 假日親子藝術工作坊

日期： 5/19(日)、6/2(日)，工作坊當天共2場次

時間：A班10:00-12:00 | B班14:00-16:00

對象：一般大眾，免費預約報名

報名方式：網路預約報名

【離島】

5/18免費入館

澎湖生活博物館、澎湖海洋資源館、澎湖開拓館、第一賓館及金龜頭礮臺文化園區地下坑道、馬祖民俗文物館。

戒嚴時期綠島農業文化體驗活動

由在地耆老導覽解說，重現過去居民的生活意象，活動內容包括老照片說故事、花生田農事體驗、手作花生豆腐及花生料理等。

活動時間：2019年5月18日上午9:00至2019年5月18日中午12:00

地點：綠島國家人權博物館，免費參加。

518博物館日其他相關活動，可至文化部或中華民國博物館學會查詢。

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