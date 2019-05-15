518博物館日小小館長體驗大集合 還有免費入館、超好康親子活動
【編輯：武美齡】
5/18(六)博物館日是許多親子期待的日子，2019年博物館日全台相關好康親子活動相當豐富，除了免費入館之外，各館推出「小小一日館長」、「小小導覽員」體驗，以及免費親子DIY、童玩手作、免費搭巴士逛博物館等活動，名額有限要搶要快！
小小一日館長
鶯歌陶瓷博物館 老小共學一日館長記
活動日期：5/18(六)14：00-16：30
費用：祖孫同行，兩人只要150元，線上報名。
名額：30名(祖孫15對)，額滿為止。
淡水古蹟博物館 一日小小館長
活動日期：5/18(六)14:00-16:00
費用：免費，採網路報名。
林本源園邸 一日小小園長
活動日期：5/18(六)14:30-16:30
費用：免費，電話或服務臺現場報名(02)2965-3061轉23。
府中15 小小導覽員
時間：5/18(六) 13:00-18:00
對象：國小3-6年級學童
報名方式：05/05(日)09:30起線上報名。限額20名，額滿截止。
國立臺灣歷史博物館 一日博物館員體驗營
日期：2019年5月18日-19日，每日8:00-12:30
地點：臺史博展示教育大樓（台南市安南區長和路一段250號）
對象：國小4-6年級學童
名額：32人/場
費用：NT$ 300元（報到時現場繳費），採線上報名，5/14 (二) 12:00前額滿為止。
六堆客庄小小導覽員
課程時間：108/6/8(六)上午10點至12點
活動地點：六堆客家文化園區客家食堂
報名時間：即日起開放網路報名(額滿為止)
報名費用：新台幣100元(完成繳費才算報名成功)
資格限制：國小中高年級學生(3-6年級)
名額限制：20名(額滿不另增開)
參加獎：客家食堂現金抵用券50元1張、手洗串2顆、花布粽吊飾1份、棉花糖1包、香腸1條、小美冰淇淋1個
競賽獎：紙傘DIY共10~20份
518免費入館及好康親子活動
【北部】
5/18免費入館
國立臺灣博物館
5/18入館免門票(含本館、土銀展示館及南門園區)，並舉辦多場精采活動，詳見官網。
中正紀念堂
魔法花園尋寶
活動時間：2019/05/01～2019/05/31
活動內容：園區棲地保育導覽（1小時）、生態DIY課程（1小時）
活動方式：免費，申請人數15人~45人，以學校申請為原則，需於兩週前提出申請，可預約導覽時間為平日上午9時至12時及下午2時至5時。
對象：國小五、六年級（以學校團體為原則）
韶光集章趣 集點換好禮
活動時間：2019/05/18～2019/05/31
活動內容：凡於活動期間參加「暢遊博館‧韶光篇章」系列活動者，得持集章卡洽所參加之活動工作人員蓋章，集點可兌換擦拭貼禮卡、杯墊、或享飲料半價，詳見官網。
蔣中正宋美齡士林官邸(士林官邸正館)
5月18日(星期六)當日購票一律採優待票價50元入場。
十三行博物館 銀髮族一日遺址監管員
活動日期：108年5月18日(星期六)
活動場次與時間：上、下午各1場，時間為9:00-12:00、14:00-17:00。
活動地點：新北市立十三行博物館、國定大坌坑考古遺址、國定十三行考古遺址。
報名方式：採電話預約(02-26191313轉600，張小姐)。
黃金博物館 琺瑯彩繪親子體驗
活動時間：5月18日及 5 月 19 日(每日上午 10 時 40 分至下午 12時)，每日各一梯次，每梯次 15 人，額滿為止(當日上午 10 時 30分前請至遊客中心報到)。
參與對象：一般遊客皆可報名參加。
報名活動費用：每人 150 元，含材料費及本山五坑坑道體驗 1 次。
電話預約報名：(02)2496-2860，週一至週五每日 9:30~16:00 接受報名，詳見活動簡章。
大溪木藝生態博物館 木製童玩手作體驗(更正資訊)
木製童玩手作系列：棒球遊戲機、房子存錢筒手作體驗，活動由街角館達文西瓜藝文館提供。
費用：材料費每份250元
須事先預約，聯絡電話：03-3873089
地址：桃園市大溪區和平路29號
新竹縣政府文化局-縣史館
手作體驗：環保水壺袋
活動時間：5/18 9:30、15:30
報名方式：事前報名，每場次20組，額滿為止
活動報名網址：https://reurl.cc/R9Len，5/8(三)中午12點整準時開放報名
【中部】
國立自然科學博物館
5月18日科博館展示場（不含收費特展）、植物園與921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區免費參觀。另有免費活動如「塑膠去哪裡了?」環教活動、自然探索、文化體驗及天文蒐秘等，詳見官網說明。
「相劇一刻- 嗶啵龜藝術歷險記」
時間：5/18(六) 14:30-15:20
地點：水牛廳
表演團體：皮皮兒童表演劇團
參加方式: 現場自由參加，額滿為止
夏日奇幻文藝市集–妖怪來納涼
時間：5/18(六)
地點：臺中文學館，臺中市西區樂群街38號
推廣臺灣在地妖怪奇幻文學，邀請作家、獨立書店、出版社等市集攤位，結合趣味闖關遊戲及精采的表演活動熱鬧進行，當日消費滿額可兌換精美好禮。
立夫中醫藥博物館
5/18~5/19免費活動：中藥香包、香膏製作等。
中台世界博物館
5/17-5/19中台世界博物館免費開放參觀。
雲林故事館 免費聽故事
時間：5月19日（日） 09:00-12:00，需線上報名。
邀請到北港工藝坊的創辦人蔡享潤先生來跟大家分享，談談有關北港的文化樣貌，以「賣台柑仔店」、「北港工藝坊」等文化創意實例，延伸出在地深耕發展的精采故事。
【南部】
5/18免費入館
嘉義國家廣播文物館、國立臺灣歷史博物館、駁二舊事倉庫
嘉義 愛木村DIY工廠木工體驗
愛木村休閒觀光工廠5/18當天除提供嘉義市市民免費入場參觀外，特別提供30組親子免費參加「愛木村DIY工廠木工體驗課程」，歡迎有興趣者事先報名參加。網路報名:https://forms.gle/xP9W3LTaoqz4wHJs7，額滿截止。
嘉義 免費蝶古巴特對杯手作
活動時間：5月18日(星期六) 14:00~16:00
活動地點：梅嶺美術館
報名限額：30名，即日起親蒞梅嶺美術館服務台填表報名限額30名，額滿為止。
「吟遊諸羅-說走就走！」搭免費巴士逛博物館
活動時間：2019年5月18日-5月19日
嘉義縣文化觀光局推出共2條路線接駁專車，方便民眾前往地方文化館參加活動。
A 專車5/18(六)「OPENHOUSE DAY」
路線：民雄車站→民雄表演藝術中心→國家廣播電台→故宮南院→民雄車站
B 專車5/19(日)「吟遊諸羅-山海相遇」
路線：民雄車站→中埔嘉檳文化館→鹿仔草民俗文化學堂→洲南鹽場→民雄車
注意事項：欲搭乘接駁車之民眾，請至5月12日前線上報名登記。
5月份每週六日免費參觀，假日延長開放至18:00。
台南 國立臺灣歷史博物館
博物館萬花筒輕手作
日期：2019/5/18-5/19 上午10:30/下午14:30
地點：臺史博展示教育大樓兒童廳
對象：親子觀眾
費用：NT$ 50元（現場參加繳費）
國立科學工藝博物館
5月18日高中職(含)以下學生免費、大專院校學生50元、成人70元。
屏東「博物館，來路跑」
於六堆客家文化園區的環湖路線設站，讓民眾可以一次逛遍屏東特色博物館。不競速、不計時，有好玩的「文化補給站」，讓大家慢慢跑、慢慢玩、慢慢體驗，另有親子野餐日活動。
日期：2019/5/18 9:00~17:00，活動全程免費，當日至活動服務台索取闖關卡即可參加，詳見粉絲團。
【東部】
5/18免費入館
蘭陽博物館
1.當月壽星（5月生日民眾）5/18當日免費參觀常設展，於常設展驗票口提供身份證明即可。
2. 5/18當日壽星可獲得精美小禮物，請洽服務台兌換（須提供身分證明）
臺東美術館 假日親子藝術工作坊
日期： 5/19(日)、6/2(日)，工作坊當天共2場次
時間：A班10:00-12:00 | B班14:00-16:00
對象：一般大眾，免費預約報名
報名方式：網路預約報名
【離島】
5/18免費入館
澎湖生活博物館、澎湖海洋資源館、澎湖開拓館、第一賓館及金龜頭礮臺文化園區地下坑道、馬祖民俗文物館。
戒嚴時期綠島農業文化體驗活動
由在地耆老導覽解說，重現過去居民的生活意象，活動內容包括老照片說故事、花生田農事體驗、手作花生豆腐及花生料理等。
活動時間：2019年5月18日上午9:00至2019年5月18日中午12:00
地點：綠島國家人權博物館，免費參加。
518博物館日其他相關活動，可至文化部或中華民國博物館學會查詢。
【延伸閱讀】
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