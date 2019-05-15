親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

超萌小小店長上班啦！熱門4大職業類型體驗活動

2019-05-15 09:55聯合新聞網 MamiBuy

分享

為了讓小孩走進真實職場，體驗各行各樣的工作內容，開始出現了超多類型的小小店長體驗營，像是麥當勞、7-11、康是美、警察局等，讓孩子們在寓教於樂中學習知識。本文整理出最熱門的四大職業類別體驗活動，快來幫孩子預約一場！


一、超商、大賣場類

◆ 7-11小小店長

活動網址： https://goo.gl/aVykph

費用：免費

體驗內容：歡迎光臨綀習、保存日期確認、整理貨架、結帳、製作冰淇淋

分享

（圖片來源：駐站媽咪-薇琪


◆ 全家小小店長

活動網址： https://goo.gl/S7ZFz7

費用：免費

體驗內容：歡迎光臨綀習、保存日期確認、整理貨架、結帳（特殊節日會推出隱藏版）

分享

（圖片來源：駐站部落客-柚子媽咪


◆ 家樂福小小店長

活動網址：不定期舉辦，隨時注意家樂福粉絲頁公告

費用：免費

體驗內容：迎賓訓練、服飾區體驗、製作價格條碼標籤、認識保存期限、製作霜淇淋

分享

（圖片來源：駐站媽咪-nikeko


◆ 楓康超市小小店長

活動網址： https://goo.gl/z6dsFH

費用：免費

體驗內容：製作甜甜圈、認識保存期限、推銷水果試吃、廣播介紹產品、結帳

分享

（圖片來源：駐站部落客-荳迪媽


二、連鎖速食店

◆ 麥當勞

活動網址： https://goo.gl/r3352L

費用：450元

體驗內容：小小經理、小小服務員、小小接待員、小小咖啡師

分享

（圖片來源：駐站媽咪-薇琪


◆ 摩斯

活動網址：不定期舉辦，隨時注意摩斯粉絲頁公告

費用：155元

體驗內容：製作漢堡、結帳

分享

（圖片來源：駐站部落客-柚子媽咪


◆ 達美樂

活動網址： https://goo.gl/kmkz51

費用：399元

體驗內容：小小接單員、小小外送員、小小製作員

分享

（圖片來源：駐站媽咪-薇琪


◆ Mister Donut小小烘焙師

活動網址：不定期舉辦，隨時注意Mister Donut粉絲頁公告

費用：350元

體驗內容：製作波堤甜甜圈

分享

（圖片來源：駐站媽咪-P妞


三、醫師、藥師類

◆ 小小獸醫體驗

活動網址： https://goo.gl/4JYHnE

費用：200元

體驗內容：養寵物須知、清理貓砂、寵物醫療

分享

（圖片來源：駐站部落客-LuLu媽


◆ 小小牙醫體驗

活動網址：隨時注意佳醫誠樂牙醫粉絲頁公告

費用：電洽

體驗內容：正確刷牙方式、認識看牙小工具、幫夥伴輪流檢查牙齒、最後由牙醫師幫小朋友檢查牙齒

分享

（圖片來源：駐站部落客-加一


◆ 康是美小小藥師體驗

活動網址： https://goo.gl/PTGa91

費用：免費

體驗內容：照護傷口/量血壓腰圍、認識康是美賣場、商品歸類、結帳

分享


四、公務員類

◆ 小小郵差體驗營

活動網址： https://goo.gl/dqbYWB

費用：一般觀眾10元；軍警、學生及20人以上之團體5元

體驗內容：體驗郵差送信、分信

分享

（圖片來源：駐站部落客-LuLu媽


◆ 小小警察體驗營

活動網址：https://goo.gl/B4f5J7

費用：免費

體驗內容：導覽警察局設施、體驗警察工作、乘坐警車、宣導交通安全

分享

（圖片來源：駐站部落客-LuLu媽


◆ 小小消防員體驗營

活動網址：各縣市消防局官網或粉絲頁公布

費用：免費

體驗內容：消防與地震應變知識、雲梯車搭乘、拉水線、練習射水動作

分享

（圖片來源：駐站部落客-Elisa的澳門育兒生活


【延伸閱讀】

接手恩典牌要注意什麼？關於清潔、收納與安全問題

母乳真的愈多愈好嗎？別再盲目追奶，供需平衡最剛好

本文擷取自「超萌小小店長上班啦！熱門4大職業類型體驗活動」 ，由 MamiBuy編輯部授權轉載

警察牙醫寵物

相關新聞

男女都愛兩人世界 婚後願跟公婆住不到一成

2019-05-15 14:06

518博物館日小小館長體驗大集合 還有免費入館、超好康親子活動

2019-05-15 11:39

男友開車女同事搶坐副駕 還要求正牌女友換位

2019-05-15 10:35

別把孩子當工具！你自以為的教養方式真的正確嗎？

2019-05-15 09:33

月花8.5萬付女友工資又養她 網友：公主女只想發大財

2019-05-15 09:22

【家人關係】楊雅蓉／圈圈

2019-05-15 06:00

【心情點滴】千尋／八卦女王

2019-05-15 06:00

【佳節點滴】劉洪貞／最美不過夕陽紅

2019-05-15 06:00

【溫暖人情】劉彥蘭／暖心豆漿店

2019-05-15 06:00
看更多

熱門文章

購物專家：在好市多購物千萬別犯這七種錯誤

2019-05-15 22:50

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45

阿嬤託夢報號碼「全中」 憨孫亂買瞬間噴飛頭獎

2019-05-16 11:22

工作十年沒存款 他被主管狂念一小時：至少該存個60萬

2019-05-16 10:43

熱到周末！氣象局：下周高溫溜滑梯 北部掉10度

2019-05-16 09:17

記得帶傘！今各地防午後雷陣雨、強降雨

2019-05-16 04:54

每日星座運勢／天蠍好事連連精神爽 戀情急速加溫

2019-05-16 00:00

棕熊媽媽被關餐廳當「觀賞動物」 野放後和小熊相擁照曝光

2019-05-16 13:09

對流雲系發展旺盛！10縣市發布大雨特報

2019-05-16 15:35

吳德榮：暖空氣籠罩南部高溫上看36度 下周一轉涼有雨

2019-05-16 07:30

2019「皮卡丘大量發生中」時間公佈 今年有Pokémon GO Fest！

2019-05-15 23:07

父抱小孩走近柵欄 母獅一伸爪扯掉4歲女童頭皮

2019-05-16 10:22

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／他不是個好爸爸

2019-05-16 06:00

早起沒有精神？看看你為何睡不好

2019-05-16 08:06

【女性心聲】Cherry Yu／牽掛

2019-05-16 06:00

老祖宗偏方大破解！用白醋洗臉可以去斑和美白？

2019-05-15 22:47

【為母心情】尤妮絲／有分離焦慮的是媽媽

2019-05-16 06:00

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53

肯德基「限時限店」新品 一口就能吃到四種起司！

2019-05-16 13:28

IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04

攝取全穀麵包 研究：影響腸健康

2019-05-16 12:17

台彩端午加碼5億！大樂透加開百組百萬 威力彩加碼2億元

2019-05-16 14:14

800萬頭獎得主是你嗎？台彩籲快來兌領

2019-05-16 16:07

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

昆凌黑白配美炸、潔西卡仙氣降臨 亞洲美女坎城競豔

2019-05-16 11:52

慶端午！大樂透加開「100組100萬」重磅再現

2019-05-16 11:09

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

雲端發票專屬獎 將增40萬組500元

2019-05-16 00:08

冷門地遊客翻倍 新竹台南台東成旅遊新寵

2019-05-16 15:42

影／藍色秘境來了 蘇澳鎮推立槳海遊

2019-05-16 12:42

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31

「誠品生活日本橋」空間設計曝光！30米長文學長廊 逾50個台灣品牌赴日

2019-05-16 16:02

免疫療法抗癌 不讓T細胞煞車

2019-05-15 23:50

免疫療法夯 癌症基金會：部分肺腺癌標靶更有效

2019-05-16 10:59

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

影／不需再「割喉」自費甲狀腺切除術無疤且疼痛少  

2019-05-16 12:08

嘉義正妹與1,200萬刮刮樂頭獎擦身而過 抱回200萬元

2019-05-16 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top