超萌小小店長上班啦！熱門4大職業類型體驗活動

2019-05-15 09:55 聯合新聞網 MamiBuy



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為了讓小孩走進真實職場，體驗各行各樣的工作內容，開始出現了超多類型的小小店長體驗營，像是麥當勞、7-11、康是美、警察局等，讓孩子們在寓教於樂中學習知識。本文整理出最熱門的四大職業類別體驗活動，快來幫孩子預約一場！





一、超商、大賣場類

◆ 7-11小小店長

活動網址： https://goo.gl/aVykph

費用：免費

體驗內容：歡迎光臨綀習、保存日期確認、整理貨架、結帳、製作冰淇淋

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（圖片來源：駐站媽咪-薇琪）





◆ 全家小小店長

活動網址： https://goo.gl/S7ZFz7

費用：免費

體驗內容：歡迎光臨綀習、保存日期確認、整理貨架、結帳（特殊節日會推出隱藏版）

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（圖片來源：駐站部落客-柚子媽咪）





◆ 家樂福小小店長

活動網址：不定期舉辦，隨時注意家樂福粉絲頁公告

費用：免費

體驗內容：迎賓訓練、服飾區體驗、製作價格條碼標籤、認識保存期限、製作霜淇淋

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（圖片來源：駐站媽咪-nikeko）





◆ 楓康超市小小店長

活動網址： https://goo.gl/z6dsFH

費用：免費

體驗內容：製作甜甜圈、認識保存期限、推銷水果試吃、廣播介紹產品、結帳

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（圖片來源：駐站部落客-荳迪媽）





二、連鎖速食店

◆ 麥當勞

活動網址： https://goo.gl/r3352L

費用：450元

體驗內容：小小經理、小小服務員、小小接待員、小小咖啡師

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（圖片來源：駐站媽咪-薇琪）





◆ 摩斯

活動網址：不定期舉辦，隨時注意摩斯粉絲頁公告

費用：155元

體驗內容：製作漢堡、結帳

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（圖片來源：駐站部落客-柚子媽咪）





◆ 達美樂

活動網址： https://goo.gl/kmkz51

費用：399元

體驗內容：小小接單員、小小外送員、小小製作員

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（圖片來源：駐站媽咪-薇琪）





◆ Mister Donut小小烘焙師

活動網址：不定期舉辦，隨時注意Mister Donut粉絲頁公告

費用：350元

體驗內容：製作波堤甜甜圈

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（圖片來源：駐站媽咪-P妞）





三、醫師、藥師類

◆ 小小獸醫體驗

活動網址： https://goo.gl/4JYHnE

費用：200元

體驗內容：養寵物須知、清理貓砂、寵物醫療

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（圖片來源：駐站部落客-LuLu媽）





◆ 小小牙醫體驗

活動網址：隨時注意佳醫誠樂牙醫粉絲頁公告

費用：電洽

體驗內容：正確刷牙方式、認識看牙小工具、幫夥伴輪流檢查牙齒、最後由牙醫師幫小朋友檢查牙齒

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（圖片來源：駐站部落客-加一）





◆ 康是美小小藥師體驗

活動網址： https://goo.gl/PTGa91

費用：免費

體驗內容：照護傷口/量血壓腰圍、認識康是美賣場、商品歸類、結帳

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四、公務員類

◆ 小小郵差體驗營

活動網址： https://goo.gl/dqbYWB

費用：一般觀眾10元；軍警、學生及20人以上之團體5元

體驗內容：體驗郵差送信、分信

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（圖片來源：駐站部落客-LuLu媽）





◆ 小小警察體驗營

活動網址：https://goo.gl/B4f5J7

費用：免費

體驗內容：導覽警察局設施、體驗警察工作、乘坐警車、宣導交通安全

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（圖片來源：駐站部落客-LuLu媽）





◆ 小小消防員體驗營

活動網址：各縣市消防局官網或粉絲頁公布

費用：免費

體驗內容：消防與地震應變知識、雲梯車搭乘、拉水線、練習射水動作

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（圖片來源：駐站部落客-Elisa的澳門育兒生活）





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本文擷取自「超萌小小店長上班啦！熱門4大職業類型體驗活動」 ，由 MamiBuy編輯部授權轉載