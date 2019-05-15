超萌小小店長上班啦！熱門4大職業類型體驗活動
為了讓小孩走進真實職場，體驗各行各樣的工作內容，開始出現了超多類型的小小店長體驗營，像是麥當勞、7-11、康是美、警察局等，讓孩子們在寓教於樂中學習知識。本文整理出最熱門的四大職業類別體驗活動，快來幫孩子預約一場！
一、超商、大賣場類
◆ 7-11小小店長
活動網址： https://goo.gl/aVykph
費用：免費
體驗內容：歡迎光臨綀習、保存日期確認、整理貨架、結帳、製作冰淇淋
（圖片來源：駐站媽咪-薇琪）
◆ 全家小小店長
活動網址： https://goo.gl/S7ZFz7
費用：免費
體驗內容：歡迎光臨綀習、保存日期確認、整理貨架、結帳（特殊節日會推出隱藏版）
（圖片來源：駐站部落客-柚子媽咪）
◆ 家樂福小小店長
活動網址：不定期舉辦，隨時注意家樂福粉絲頁公告
費用：免費
體驗內容：迎賓訓練、服飾區體驗、製作價格條碼標籤、認識保存期限、製作霜淇淋
（圖片來源：駐站媽咪-nikeko）
◆ 楓康超市小小店長
活動網址： https://goo.gl/z6dsFH
費用：免費
體驗內容：製作甜甜圈、認識保存期限、推銷水果試吃、廣播介紹產品、結帳
（圖片來源：駐站部落客-荳迪媽）
二、連鎖速食店
◆ 麥當勞
活動網址： https://goo.gl/r3352L
費用：450元
體驗內容：小小經理、小小服務員、小小接待員、小小咖啡師
（圖片來源：駐站媽咪-薇琪）
◆ 摩斯
活動網址：不定期舉辦，隨時注意摩斯粉絲頁公告
費用：155元
體驗內容：製作漢堡、結帳
（圖片來源：駐站部落客-柚子媽咪）
◆ 達美樂
活動網址： https://goo.gl/kmkz51
費用：399元
體驗內容：小小接單員、小小外送員、小小製作員
（圖片來源：駐站媽咪-薇琪）
◆ Mister Donut小小烘焙師
活動網址：不定期舉辦，隨時注意Mister Donut粉絲頁公告
費用：350元
體驗內容：製作波堤甜甜圈
（圖片來源：駐站媽咪-P妞）
三、醫師、藥師類
◆ 小小獸醫體驗
活動網址： https://goo.gl/4JYHnE
費用：200元
體驗內容：養寵物須知、清理貓砂、寵物醫療
（圖片來源：駐站部落客-LuLu媽）
◆ 小小牙醫體驗
活動網址：隨時注意佳醫誠樂牙醫粉絲頁公告
費用：電洽
體驗內容：正確刷牙方式、認識看牙小工具、幫夥伴輪流檢查牙齒、最後由牙醫師幫小朋友檢查牙齒
（圖片來源：駐站部落客-加一）
◆ 康是美小小藥師體驗
活動網址： https://goo.gl/PTGa91
費用：免費
體驗內容：照護傷口/量血壓腰圍、認識康是美賣場、商品歸類、結帳
四、公務員類
◆ 小小郵差體驗營
活動網址： https://goo.gl/dqbYWB
費用：一般觀眾10元；軍警、學生及20人以上之團體5元
體驗內容：體驗郵差送信、分信
（圖片來源：駐站部落客-LuLu媽）
◆ 小小警察體驗營
費用：免費
體驗內容：導覽警察局設施、體驗警察工作、乘坐警車、宣導交通安全
（圖片來源：駐站部落客-LuLu媽）
◆ 小小消防員體驗營
活動網址：各縣市消防局官網或粉絲頁公布
費用：免費
體驗內容：消防與地震應變知識、雲梯車搭乘、拉水線、練習射水動作
（圖片來源：駐站部落客-Elisa的澳門育兒生活）
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本文擷取自「超萌小小店長上班啦！熱門4大職業類型體驗活動」 ，由 MamiBuy編輯部授權轉載
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