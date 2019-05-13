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好禮樂翻母親節

22歲男大生食衣住行都被母操控 網友驚：有戀子情節？

2019-05-13 16:11聯合新聞網 綜合報導

女網友弟弟與媽媽相處日常，引起網友熱議。圖／ingimage
女網友弟弟與媽媽相處日常，引起網友熱議。圖／ingimage
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母親節剛過，為人子女的你我，或多或少都遇過與父母之間相處問題，尤其是「爸媽管太嚴」，一直是多數孩子的心聲，對於未成年子女，管教孩子是責任也是義務，但隨著孩子成年，拉在父母手中繩索是否得鬆一鬆呢?

一名女網友日前在Dcard》上揭露了自己家中弟弟與母親相處的日常，她表示「我媽應該是全世界女生都不想遇到的那種婆婆」，並列出11點說明，弟弟今年22歲，目前沒有交過女朋友，她覺得媽媽管教弟弟方式，會讓弟弟單身一輩子。

她指出，「日常生活中媽媽常會幫弟弟安排行程，安排好才會告知他；只能搭交通工具，不能學機車；下課後沒回家，媽媽會奪命連環Call」，在家裡時，「不能鎖門；晚上睡覺要交出手機，上廁所太久會被狂敲門」，最後表示，她覺得最恐怖的一點是「媽媽覺得自己完全沒有問題」。

女網友說，家裡成員中，爸爸與弟弟個性溫和、不愛與人爭執，雖然媽媽管教小孩態度強勢，但平常待人熱心親切，弟弟上大學時，有試過跟媽媽溝通要去打工，遭到媽媽打槍，理由是「學生的本分是念書不是賺錢，怕他有錢就會去交女友或是亂花，我媽覺得30歲再交女友就好，因為我有個賺很大的表叔49歲娶了小他20歲的老婆」，親戚的選擇被女網友媽媽當成典範，她感到無奈。

女網友把家庭生活分享出來後，在Dcard上引發關注，許多人在下面留言，「這種強制性的生活模式，會讓弟弟失去邏輯思考，父母可以提供你意見，不代表你必須要言聽計從」、「媽媽有戀子情節加恐怖情人」、「弟弟也有問題」、「遙控器媽媽」、「建議去看醫生」，另有網友覺得「姐姐像在旁邊看笑話」，女網友也回覆「我完全沒有看笑話，只是我勸我媽我弟很多次，但裝睡的人叫不醒，久了還會被當挑撥離間」。

Dcard兩性關係直升機父母
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