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是他不能順利做愛，還是妳沒辦法？找對方法 尋回自己的幸福

2019-05-10 13:18聯合新聞網 文／曾寶瑩(性心理博士)

「不論富貴榮華、貧病疾苦，我都會守護妳，至死不渝。」這句婚禮上的浪漫誓詞背後所展開的，卻是半點不浪漫的人性大考驗。準備婚禮的過程中，爭吵、抱怨不斷，舉凡宴客地點、婚紗照要選幾組、有哪些禮數、紅包怎麼收……每一次的爭執，都令人疲憊不堪，忍不住偷偷問起自己「該繼續堅持嗎？」

論及婚嫁的男女，卻因性生活不協調而解除婚約，其實有辦法可以解決問題。圖片來源／i...
論及婚嫁的男女，卻因性生活不協調而解除婚約，其實有辦法可以解決問題。圖片來源／ingimage
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忍一忍就過了？

麗美和未婚夫，就是一對在婚姻列車啟航前，就揮手道別的無緣夫妻。33歲的麗美在學校工作，環境單純、家裡比較保守，一直到未婚夫出現前，麗美都是不能在外面過夜的。

「和他遇到的時候我已經29歲了。朋友介紹的，算是一見鍾情吧。他是工程師，科技阿宅，長相斯文，講話也很溫柔。我們交往兩年，因為他是獨子我是獨女，家裡希望我們早點結婚生孩子，所以我們就開始安排婚事。但也是從那時候開始，才發現我們之間是有問題的。」

「有問題？是他不能順利做愛？還是妳沒辦法？」我問。

「嗯，兩個都有問題吧！其實交往沒多久，他就一直很想做愛了。我和他擁抱接吻，也很有感覺，我第一次感受到慾望。可是只要他想進來，我就會超級緊張，整個人一直退、一直退。他說第一次一定會痛，忍一忍就過了。但我真的沒辦法。」

爭執的開端

「訂婚宴前幾天，我想想也就要結婚了，忍忍吧，讓老公滿足。畢竟他也忍了一年多，公平點這次換我忍。我先喝了兩杯紅酒，跟老公說，我會盡力配合。一開始很嗨很舒服，但當他推進來那一刻，我痛到把他踹下床，根本沒辦法忍受。老公說他才進去一點點，說我太誇張了，不然他改用手試試，我強忍著恐怖的感覺讓他試，他一插我又痛到快昏倒，但他卻跟我說根本沒進去，那裡好像一堵牆，叫我不要故意跟他作對。後來我們就這樣一直吵一直吵，吵到訂婚宴完了還在吵。」

「訂婚後，他說這樣不行，他性慾那麼強，如果我有問題他一輩子都毀了，就叫我去婦產科檢查。從那以後，我就一直在看不同的婦產科，婦產科醫師都說我的處女膜看起來沒問題，我應該就是太緊張了沒辦法放鬆，開了肌肉放鬆劑給我，但還是沒有效。後來我覺得自己應該是心裡有毛病吧，改去找諮商，談了好幾次也沒有用，甚至更糟。」

「為了安撫老公，我就學著用手、用嘴幫老公，讓他好過一點，但他還是覺得很不滿足，覺得我不夠認真、敷衍他。唉，我上網找了很多方法，用潤滑液、喝酒甚至吃安眠藥，還是都不行，只要碰到我下面我就會痛到整個人縮起來。」

「就這樣過了差不多一年，最後是我婆婆來找我說，如果我真的不行這個婚姻就算了，她跟她兒子討論過，以她兒子對性的重視，結婚後一定也會外遇的。而且兒子是獨生子，也得趕快生孫子，還是解除婚約吧，聘金也不用還了。從那天起我就沒再見過我老公了。」

妳的問題不只是妳的問題

麗美解除婚約後，沮喪了大半年，覺得自己就要孤老一生，再也不可能結婚了，畢竟誰要跟一個不能做愛的女人結婚呢？她甚至想過是不是出家算了，但後來她一個同學跟她說：「拜託，妳這個問題是可以處理的阿！妳跑錯地方了。而且妳之前的未婚夫也太爛了吧，都訂婚了，不是說好要好好保護妳嗎？居然這樣就落跑了。有問題要一起克服阿，難道你們結婚後他萬一生病，妳也可以丟下他？夫妻就是要在最困難的時候互相幫助阿，沒跟他結婚也好。」在我面前出現時的麗美，已經明白有問題的不是只有她，未婚夫也沒做好進入婚姻的準備。

或許是下定了決心吧，麗美剛開始做陰道放鬆適應的行為訓練時，雖然比其他的女人更加困難，但她卻能很快克服，幾次之後，模擬真人尺寸的訓練棒也能順利進出。我跟麗美說：「恭喜妳耶，克服了所有的恐懼。接下來就要迎接新戀情囉，把心頭上的疙瘩拿掉，我想妳一定會找到屬於自己的幸福的。」

沒想到麗美落下淚來，問我可不可以開張證明她已經可以正常做愛，她說：「我要寄給未婚夫，我要讓他知道，這個他應該陪著我度過的困難，我已經自己走過來了。未來我要去追求我的幸福，也希望他找到了他的。但他對不起在訂婚宴上，對我父母說，不論發生什麼事一定會好好照顧我的誓言，我希望他不要隨便承諾下一個女人，答應了就要好好做到。」

麗美把我開立的證明收進包包，離開之前回頭笑得燦爛：「不管結不結婚了，我要去找個喜歡的人談戀愛，享受自己的人生！」在失與得之間，她似乎已經走上了讓自己快樂的道路。

文章授權轉載自《失落戀花園》

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