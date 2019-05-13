機車兒童座椅安全嗎？帶孩子乘坐機車務必遵守4原則

2019-05-13 08:48 聯合新聞網 MamiBuy



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你知道嗎，市面上所有的機車兒童座椅都是不合法的喔！不管是前座式、或機車加靠背扶手都一樣，那麼要帶小小孩騎機車出門怎麼辦？下列騎乘安全守則與注意事項務必知曉。





5歲以下兒童，搭乘機車座椅都不安全

據統計，「機車事故」長年居兒童交通事故肇因的首位，家長用機車載5歲以下幼童真的要特別小心，因為小小孩手不夠長抱不住前面的大人，腳也踩不到踏板，緊急剎車時容易被甩出去。除此之外，目前國內兒童安全帽頭圍最小50公分，約5歲幼童頭圍尺寸，因此5歲以下的孩子在市面上買不到符合頭圍的安全帽。若想帶這個年紀的小孩出門，建議搭乘大眾運輸或計程車最安全。





常見機車兒童座椅3大類型

市面上常見的機車座椅大概有這三項，但先提醒家長，台灣法規規定機車前座是禁止載人的，即使是使用兒童座椅也不合法；而後座加裝手扶椅又涉及車輛改造法，需經過申請才能上路，因此目前這三種機車座椅尚未合法使用喔！

1. 基本款機車座椅

基本款機車椅可調整高度，使用時直接放在機車前座即可。

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（圖片來源google）

2. 推車式機車座椅

一車兩用，能當成推車與機車座椅。但無法適用所有機車車種，如腳踏板空間太小，可能無法正常展開。

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（圖片來源google）

3. 後座加裝手扶椅

坊間也出現後座兒童安全靠背，會比任何一款前座式機車座椅還要安全，但合法上路仍有但書。

（推薦閱讀：別讓孩子站踏板！但機車座椅真的安全嗎？）





小孩搭機車，請遵守安全騎乘守則

3. 頭戴安全帽

幫孩子準備一頂符合他頭型且合格的兒童專用安全帽。

2. 避免危險的承載方式

避免讓兒童站立於前座或腳踏板上，甚至「三貼」、「四貼」等超載行為。

3. 年紀太小不要載

若孩童坐後座時無法環抱家長，且力氣小、腳懸空，緊急時容易被甩出去；建議搭大眾運輸工具。

4. 放慢行車速度

騎機車載兒童時，應選擇車流量較小的巷弄，並放慢車速至30km/h以確保安全。





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本文擷取自 「機車兒童座椅安全嗎？帶孩子乘坐機車，務必遵守4原則」，由 MamiBuy編輯部 授權轉載