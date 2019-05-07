養貓細菌多？結婚對象要他二選一 「選貓啊你算什麼」網推爆

2019-05-07 11:40 聯合新聞網 綜合報導



如果交往對象是一位貓奴，提出任何要求前可能得先多加思考一下。男性網友在「靠北女友」社團發文，表示要結婚了但是女朋友不喜歡貓，並且以「養貓細菌多以後孩子不健康」的理由要他將貓送養，兩個只能選一個的情況，他果斷做出結選擇。

選人還是選貓這題在貓奴心中早有正解。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

面對女朋友提出的貓跟我只能選一個，男網友當場「秒選貓啊，你算什麼東西啊」，至於原因很明顯，「她是我女兒」，還放話「能理解嗎，前女友？」。除了立即退出準備結婚的狀態，也把女友放生為前女友。

網友對養貓細菌多的說法相當感冒，直說「妳才細菌，妳全家都細菌」，稱讚原PO「靠北的真好，你夠man」、「她才該被送養」，一些網友還自我推薦了起來「可以考慮娶我，我喜歡貓」、「以下開放貓奴報名下一任女友」。有人提出「養寵物本來就有人能接受，有人不行」覺得這一題沒有對錯，「只是你們在決定要結婚後才討論這個問題，是不是有些太晚」。

愛貓網友強調「愛牠就是不離不棄」。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

這則發文也被轉貼到貓社團「貓咪也瘋狂俱樂部」引起討論，網友除了正經回應「貓不是細菌多，是病毒，害我天天想吸貓真的是很邪惡」，並且再次稱讚原PO「觀念正確」、「愛牠就是不離不棄」。對於寵物與小孩相處的問題則說明「有寵物對小孩的成長才健康，可以增強抵抗力」。由於支持原PO支持貓的回應呈一面倒的趨勢，這篇發文也被推「好和平」、「完全沒有反對者，可以選總統了」。