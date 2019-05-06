女帶2友...相親被要求付整桌飯錢 男怒：被當盤子

2019-05-06 14:59 聯合新聞網 綜合報導



一名網友表示，友人相親前一天才被告知，需要付相親雙方、介紹人及女方2位同行友人的飯錢約4000元，讓他覺得自己「被當盤子」。示意圖／ingimage 分享 facebook

相親的花費應該怎麼分攤才合理呢？一名網友表示，他有一位朋友近期由好心同事安排相親，結果，該名友人在前一天才被告知，女方選定的餐廳單人消費要800至1000元，而且除了男女雙方和介紹人之外，女方還帶了2名友人同行，並希望男方可以支付所有人的餐錢，讓該名友人相當傻眼。

一名網友在臉書《爆廢公社》上po文表示，他有一位朋友單身許久，前陣子，公司的女同事好心幫忙安排相親，該名朋友欣然答應。沒想到，相親的前一天女同事才告知，女方選的餐廳平均每人消費800至1000元，此外，除了相親的雙方與介紹人之外，女方還帶了2名女性朋友出席，希望男方到時候可以「整桌買單」，總金額預估約4000元。

原po友人得知此事之後既傻眼又憤怒，忍不住傳訊息向朋友抱怨「被當盤子了」、「誰相親會要男方付整桌的錢啊」，同時很苦惱應該要準時赴約還是要放棄此次相親。

對此，許多網友認為相親要其中一方付全額很不合理，「女同事跟她朋友可能想要一份免費的晚餐，相親算了吧」、「別吧，我覺得自己吃就自己付，讓男方付錢我覺得很丟臉」、「你就是被當盤子了」。也有網友覺得，可以幫忙付介紹人和相親對象的飯錢，「覺得人太多，就對方加介紹人可以請，多了那2個來白吃飯的就AA」、「我覺得只需幫介紹人與女主角買單就好了，沒人會覺得你小氣的」。