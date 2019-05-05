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英網站調查：想認真發展關係 首日約會先「試愛」

2019-05-05 10:14香港01 記者許懿安／報導

英國網站調查發現，有些人首日約會與對象上床後，會發現自己愛上對方。圖／ingim...
英國網站調查發現，有些人首日約會與對象上床後，會發現自己愛上對方。圖／ingimage
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第一次約會節目多是看電影、吃飯「試水溫」，然而之後是否有「下文」，以及進展太快是否扼殺大好姻緣，相信是不少人藏在心中的疑問。英國婚外情約會網站邀得2,000人接受調查，得出來的結論是：想要發展認真的關係，首天約會應該發生性關係。

2000名受訪者中，逾三分一男性受訪者發現，首日約會與對象上床後，會發現自己愛上對方。56%女受訪者都有這樣的情況。一夜纏綿後，36%女性受訪者及34%男性受訪者會與對象繼續發展關係。

調查結果反映出來有一點值得注意，就是女性對於第一次約會便想「試愛」的對象會較警惕。六分之一（17%）的受訪女子表示，如首日約會便與對象發生關係，會看輕對方。男性受訪者中，有11%有相同看法。

第一次約會的曖昧氣氛，會令部分人躍躍欲試，然而64%女性以及62%男性受訪者因為認為這樣做是太快而退縮。此外真正付諸實行的當中，後悔的女子較男子多，分別是40%及27%。

licitEncounters.com發言人利奧尼（Jessica Leoni）表示，調查結果釋出一個明顯的訊息，就是如果您想在第一次約會與人更進一步便直接去做吧。

她說，大家都已是成年人，而只有故作正經的人才會在此事上看輕別人。利奧尼指出，網上約會將實際約會模式加快，而這導致人們更快在第一次約會有性行為發生：「我們在評判別人在性方面的行為時，已在拋棄那些過時的態度。」

延伸閱讀：

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【世界接吻日】接吻學家解構兩唇交會以外的事：可比性愛更親密

文章授權轉載自《香港01》

交友軟體英國兩性關係

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