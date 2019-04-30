懷女胎遭公婆瘋狂羞辱 她霸氣提離婚嗆：生女兒我驕傲

2019-04-30 21:29 聯合新聞網 綜合報導



公婆發現女網友懷的是女兒後，便不斷出言侮辱傷害她，讓她一氣之下提出離婚，用行動保護母女的未來。示意圖／ingimage 分享 facebook

儘管現代社會觀念已逐漸開放，但仍有不少人抱持傳統的思想，認為「生男生才能傳宗接代」。一名女網友表示，自己懷胎六個月時，公婆一聽到肚子裡的小孩是女生，便是一陣汙辱、毀謗，用言語不斷傷害她，讓她氣得果斷提出離婚，霸氣表示「我生女兒，我驕傲」！

女網友在《爆怨公社》表示自己也是「重男輕女」的受害者，公婆對「生兒子」有很大的執著，當她懷孕六個月時，公婆一聽到肚子裡的是女兒，便立刻轉變態度，瘋狂用言語攻擊原PO，不斷污辱她、毀謗她。在辛苦的懷孕期間，不僅得不到家人的呵護，還反而遭受攻擊，讓她一氣之下直接要求離婚，趁早對這無理的家庭說再見。

原PO氣憤的表示，「孩子生下來跟我姓，監護權也歸我，男方沒有任何資格跟權利！」憑自己的力量，努力守護自己與女兒的未來。她也在貼文中寫道，「這是什麼時代了？重男輕女、傳宗接代，這種爛理由不要再拿出來傷害人了！生女兒沒有什麼不好，女兒貼心、可愛、撒嬌！」，以自己的經驗呼籲其他人，別再用這樣的思維傷害媽媽們。

網友看見貼文後紛紛大讚，「生女兒好！」、「這時代要生女兒，在家家裡疼，在外也相對吃香」，也有人認為，「生男生女是看男方精子，跟女方沒啥關係？沒知識真可怕」、「都什麼時代了還重男輕女」，部分網友則感嘆，「我也曾是受害者，被說我的肚子沒有生兒子的福氣」、「健康最重要，我產檢隔壁是不孕門診，看看那邊人家難過的樣子，就會懂得珍惜上天給自己的禮物」。