打開門見婆婆擺神祕「拖鞋陣法」 媳婦歪解接招

2019-04-30 12:50 聯合新聞網 綜合報導



民間傳說把拖鞋壓在對方拖鞋上，可以將對方的氣勢鎮住比較好管教。一名嫁作人婦的網友旅行回家後，看到婆婆刻意將先生的拖鞋壓在自己拖鞋上感到有些哭笑不得，認為婆婆是種奇妙的生物。面對這樣的招數，她也欣然接招幽默回應。

一篇抱怨婆婆的發文在原PO帶頭歪樓下，回應整個走鐘。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

網友將壓拖鞋的照片上傳「爆怨公社」，表示這是婆婆在她旅行期間「作法祈福」的成果。看了照片網友們鑑定這是「傳說中的壓落底ㄟ」，表示婆婆的心意讓人「秒懂」。有的人覺得這種作法「超級白癡」、「不舒服」、「是迷信吧」，原PO則表示剛看到時「傻眼」。

隨後原PO自娛娛人的把事情作了另一番解讀「暗示叫他兒子壓我嗎？」並以「（腿已張）」形容自己的反應，瞬間扭轉氣氛，之後的回應也紛紛歪樓。網友們提議「上床立馬壓她兒子，看誰比較厲害」，並且放話「跟婆婆說這沒用啦！因為晚上睡覺你都壓在老公上面啦！」，原PO的回覆也沒在客氣「可惡、我女兒才快5個月，想緩個一年再生」，既然婆婆的暗示這麼強烈也只好「明天壓的他(老公)嫑嫑的」。

對於這招壓制法有人反應「如果真的有用，就不會有那麼多家庭問題惹」，但有人顯然受到啟發，表示「明天要去偷主管的鞋子」。原PO雖然認為這招「沒用」，但也擔心「我怕我以後當丈母娘也會這麼幼稚」。