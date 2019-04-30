親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

土豪哥判決「大逆轉」 臺高院判決悖離司法正義？

打開門見婆婆擺神祕「拖鞋陣法」 媳婦歪解接招

2019-04-30 12:50聯合新聞網 綜合報導

民間傳說把拖鞋壓在對方拖鞋上，可以將對方的氣勢鎮住比較好管教。一名嫁作人婦的網友旅行回家後，看到婆婆刻意將先生的拖鞋壓在自己拖鞋上感到有些哭笑不得，認為婆婆是種奇妙的生物。面對這樣的招數，她也欣然接招幽默回應。

一篇抱怨婆婆的發文在原PO帶頭歪樓下，回應整個走鐘。圖擷自 爆怨公社
一篇抱怨婆婆的發文在原PO帶頭歪樓下，回應整個走鐘。圖擷自 爆怨公社
分享

網友將壓拖鞋的照片上傳「爆怨公社」，表示這是婆婆在她旅行期間「作法祈福」的成果。看了照片網友們鑑定這是「傳說中的壓落底ㄟ」，表示婆婆的心意讓人「秒懂」。有的人覺得這種作法「超級白癡」、「不舒服」、「是迷信吧」，原PO則表示剛看到時「傻眼」。

隨後原PO自娛娛人的把事情作了另一番解讀「暗示叫他兒子壓我嗎？」並以「（腿已張）」形容自己的反應，瞬間扭轉氣氛，之後的回應也紛紛歪樓。網友們提議「上床立馬壓她兒子，看誰比較厲害」，並且放話「跟婆婆說這沒用啦！因為晚上睡覺你都壓在老公上面啦！」，原PO的回覆也沒在客氣「可惡、我女兒才快5個月，想緩個一年再生」，既然婆婆的暗示這麼強烈也只好「明天壓的他(老公)嫑嫑的」。

對於這招壓制法有人反應「如果真的有用，就不會有那麼多家庭問題惹」，但有人顯然受到啟發，表示「明天要去偷主管的鞋子」。原PO雖然認為這招「沒用」，但也擔心「我怕我以後當丈母娘也會這麼幼稚」。

Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

洪蘭 ─ 教出好孩子，陪伴是關鍵

2019-04-30 09:41

【生活點滴】古家榕／牽阿嬤的手

2019-04-30 06:00

【媳婦心情】莫默／像我這樣的一個媳婦

2019-04-30 06:00

【生活的風景】小蘇／四月流蘇花開

2019-04-30 06:00

35歲未婚住家裡是媽寶？ 男列三缺點嗆：爛台北女生

2019-04-29 16:47

孩子的心我懂 但另一半的心搞不懂？

2019-04-29 16:24

【我見我思】林思妙／我也是「官夫人」

2019-04-29 06:00

【美味記憶】小玲／白蘿蔔，百滋味

2019-04-29 06:00

【心情點滴】柯幸玫／修習一門重要的功課

2019-04-29 06:00

【生活點滴】黃珠玉／專業

2019-04-28 06:00

【童言童語】庭院深深／還在考慮要選誰

2019-04-28 06:00

【生活的風景】小孟／菜市場美學

2019-04-28 06:00

【親子互動】洪雪芬／很不錯的媽媽

2019-04-27 06:00

【師長心情】秀子／2038年的夢想

2019-04-27 06:00

【女性心聲】翁淑慧／走

2019-04-27 06:00

無法理解的興趣？她揭男友「隱藏癖好」讓大票女網友超有同感！

2019-04-26 20:00

生三個孩子同時讀博士！彭郁云：最大收穫是知道自己很被愛

2019-04-26 17:00

有洋蔥…奇蹟終究還是抵不過病魔 「最美的愛情」落幕了

2019-04-26 16:51

女兒問能否牽我進禮堂？ 老爸「四字神回」笑翻眾人

2019-04-26 15:01

別當批評孩子玩伴的父母！心理師分析4點原因

2019-04-26 12:59

夫妻月薪6萬硬扛5萬房貸 笑租屋族「不買房不認真」

2019-04-26 10:27

【師長心情】何佩梅／風中的白芒花

2019-04-26 06:00

【父女之間】婷婷／我的教練老爸

2019-04-26 06:00

【我愛一個人煮-61】太陽臉／古早味芝麻燒餅

2019-04-26 06:00

之初創投創辦人林之晨：工作再忙，也要陪伴孩子一起成長

2019-04-25 12:06

【我見我思】行演／拆除婚姻炸彈，唯有溝通

2019-04-25 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／把媽媽嫁出去的三個方法

2019-04-25 06:00

【生活見聞】陳得勝／請把門打開

2019-04-25 06:00

【生活點滴】撒比娜／洗衣，治癒我的水土不服

2019-04-24 06:00

【生活點滴】蘇亞／離別的忍耐

2019-04-24 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／越過一大片石屎森林

2019-04-24 06:00

韓調查：未婚男女分手 逾4成當面告知

2019-04-23 17:53

婚還要結嗎？女不出餅錢、不附嫁妝 男友開條件讓她爆氣冷戰

2019-04-23 15:28

交友APP剛認識就身家連環問 女要求月花3萬養她

2019-04-23 12:09

【家人關係】咩咩／當亞斯遇上亞斯

2019-04-23 06:00

【離婚心事】真希／命運與抉擇

2019-04-23 06:00

【為母心情】吳明珠／雙帥的媽

2019-04-23 06:00

節儉女為男友存下70萬 他卻捲款帶著小三出國結婚

2019-04-22 21:54

從曬毛巾看人性？ 她怒批老公「這樣曬的人很自私」

2019-04-22 19:54
看更多

熱門文章

35歲未婚住家裡是媽寶？ 男列三缺點嗆：爛台北女生

2019-04-29 16:47

200元鈔比100元好用？ 他實測2個月發現「8大優點」

2019-04-29 17:46

影／普悠瑪賣站票被罵翻！台鐵：服務「非搭不可」的旅客

2019-04-29 15:13

睡覺時，床頭有這6種東西 我們與「長壽」的距離越來越遠了！

2019-04-30 00:25

草莓、巧克力聖代買一送一！超狂「漢堡王優惠券」套餐下殺99元

2019-04-29 20:38

水庫也不夠用？住戶收到烏龍帳單 水費竟逾500萬

2019-04-30 10:13

普悠瑪、太魯閣 開放站票遭罵翻

2019-04-30 00:09

每日星座運勢／雙魚冤家宜解不宜結 適合徹夜長談

2019-04-30 00:00

騎電動自行車 沒戴安全帽要開罰

2019-04-30 00:09

宜蘭新景點斑比山丘正夯 特色餐飲「飲廊入室」掀話題

2019-04-29 19:10

尷尬！欲提離職卻被老闆溫馨慶生 他崩潰：到底怎麼辦？

2019-04-29 21:27

塗防曬到底要不要卸妝？ 最完整卸妝4大常識全公開！

2019-04-29 14:40

搶拍「懸日」卡位戰 北市忠孝西天橋卡滿人

2019-04-29 16:59

台南華麗「散步甜點」舒芙蕾日式厚鬆餅！IG滿滿打卡這麼威

2019-04-29 16:15

上班盯電腦、下班盯手機 36歲工程師確診早發性老花眼

2019-04-29 18:12

吳德榮：今山區午後雷雨 明鋒面來天氣轉涼

2019-04-30 07:47

【媳婦心情】莫默／像我這樣的一個媳婦

2019-04-30 06:00

叼著碗的狗兒趕路去哪裡？跟蹤後竟發現超暖畫面

2019-04-30 12:15

影／健保釋出癌症免疫療法名額 醫界：比五月天的票難搶

2019-04-29 17:50

禁用塑膠吸管內用7月1日實施 外帶盼一年內跟進

2019-04-29 19:32

台灣客赴夏威夷消費力驚人 躍升全球第2

2019-04-29 18:45

勞工萬歲！愛買20項商品2天快閃破盤5折起 沙朗牛排買一送一

2019-04-30 01:26

三支雨傘標友露安主成分不足 食藥署下架回收9.3萬瓶

2019-04-30 11:16

彭啟明：今天更悶熱 傍晚鋒面前緣接近漸轉雨

2019-04-30 07:29

洪蘭 ─ 教出好孩子，陪伴是關鍵

2019-04-30 09:41

【生活點滴】古家榕／牽阿嬤的手

2019-04-30 06:00

北市懸日美景 忠孝西路天橋擠滿人潮

2019-04-29 16:33

影／「懸日」變「懸念」 民眾還得再等

2019-04-29 19:38

打開門見婆婆擺神祕「拖鞋陣法」 媳婦歪解接招

2019-04-30 12:50

教師法初審端出折衷方案 教師和家長團體卻都不滿意

2019-04-29 22:51

北市「懸日」將登場 交大呼籲勿危停賞景

2019-04-29 16:37

空服員機上違規用行動電源 台灣虎航將懲處

2019-04-30 12:01

家中驚見「會走路的壽司」？ 澳洲男po網揭真相

2019-04-29 14:30

萬隻螢火蟲飛舞好像外太空！日本5處「夢幻賞螢名所」6月登場

2019-04-25 17:35

影╱別放棄！顱外磁刺激術 讓中風癱瘓的他們動起來了

2019-04-29 17:26

台北人早餐最常愛這三種 衛生局：強制業者食材登錄

2019-04-29 14:22

今年滯留性鋒面較早到 豪雨定量預報將比照颱風警報

2019-04-30 11:42

【生活的風景】小蘇／四月流蘇花開

2019-04-30 06:00

小琉球推動不塑低碳輕旅行 半年減少3萬個廢寶特瓶

2019-04-30 10:24

求職？求人？ 現在年輕應徵者常放雇主鴿子

2019-04-29 15:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top