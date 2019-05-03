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面對老公出軌 女人妳該從中學到的3件事！

2019-05-03 12:53聯合新聞網 MamiBuy

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每個女人都不願碰到老公出軌的情況，但當傷害已經造成，與其怨天尤人、整日以淚洗面，其實我們更希望妳能從這次傷痛中學到這三件事……


老公外遇，女人妳該學到的事……

得知老公出軌，不同妻子有不同的處理方法，這邊無意探討其間的是非，或怎樣處理才是最好。但有這麼多（別人的）老公外遇案例當作前車之鑑，我們可以從中學到這三件事：


1. 婚姻不是妳的全部，男人也不是

兩性親子專欄作家陳安怡曾寫道：「婚姻，就是兩個人想要一起生活，分擔共同的責任跟互相作伴，這跟『愛不愛』八竿子無關。」有了婚姻，並不代表一輩子能幸福美滿。因此記著，別讓婚姻與老公佔滿妳生活的全部，不只是男人，就連女人都可能背叛婚姻，只要想通了這點，就不怕了。


2. 掌握經濟自主權

有多少女人默默容忍不幸福的婚姻，可能是因為孩子因素、因為不甘心、因為還有愛，但更多的是擔憂沒有經濟能力的自己，如何面對以後的生活問題。女人啊，若妳想讓自己成為一個有能力選擇的人，請確保自己擁有經濟自主權。


3. 愛別人之前，請先「愛自己」

當一個人能夠先愛自己，她就能勇敢、驕傲甚至充滿自信，這樣對方才會好好珍惜妳，妳也才能去愛別人。甚至，當給自己的愛足夠，妳會了解，沒有那個人，妳照樣能過得很好。

（推薦閱讀：該離婚嗎？無性婚姻壓垮生活，3階段讓彼此更靠近


老公出軌有5大跡象可循

1. 加不完的班

另一半有加不完的班嗎？最好旁敲側擊、確認男人是否真的在拼事業喔！


2. 手機不離身、關靜音

男人外遇初期會把手機帶在身上，隨時注意小三有沒有來電、傳訊，等到跟小三互動比較穩定後，反而開始擔憂妳會不會查勤。為了避免妳起疑，他不會再把手機放身上，改放在可以隨時看得到的地方，但當妳出現在手機附近的時候，他會顯得非常緊張，找機會把手機拿回來。

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3. 避免跟妳肢體接觸

外遇的男人都有一種心虛跟厭倦感，除了在外面發洩掉精力以外，他也怕多跟妳接觸會不小心露出馬腳，所以找遍了藉口，像是工作壓力太大、明天還要開會，避免跟妳有過多的肢體碰觸。


4. 開始注意服裝儀容

大部分的男人都是等關係穩定或結婚以後，才會展現他們極為邋遢的一面。如果他們又恢復交往那時的神采奕奕，小心！他有想要吸引的新對象。


5. 不主動關心、裝傻、沒耐心

男人一但變心，最明顯的就是冷漠。另外，也可以發現他似乎變得很容易生氣，越來越無法包容妳，就連小事都要發火走人，代表你們兩人的感情已開始變質了。

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走不出外遇傷痛，請尋求外界協助

遭遇老公出軌的婚姻危機，總是讓人精神疲憊、心理痛苦，如果在心中有很深的陰影及傷痛，建議還是要找心理諮詢師或是你最好的朋友，透過在諮詢室裡接受心理治療，平復創傷，也有助於今後的生活哦！


【延伸閱讀】

回訪率超高！6家超夯中部親子農場，你去過了沒？

三手菸會影響孩子閱讀能力！如何避開它的危害？


本文擷取自 「面對老公出軌，女人妳該從中學到的3件事！」，由 MamiBuy編輯部　授權轉載

婚姻出軌外遇

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