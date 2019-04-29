35歲未婚住家裡是媽寶？ 男列三缺點嗆：爛台北女生

2019-04-29 16:47 聯合新聞網 綜合報導



男子對「台北女生」有很大的偏見，見女網友35歲未婚住家中，竟怒嗆她是「媽寶、台北爛女生」。示意圖／ingimage 分享 facebook

許多人都會以主觀印象來判斷一個人，像是住台北就是「天龍人」、超過30歲沒結婚的女生就是「敗犬」或「剩女」。一名35歲的未婚女網友目前還住在家中，近日他遇到一名來自台中的追求者，但該名男子對「台北女生」充滿偏見，而且追求不成還惱羞成怒，怒嗆女網友是「媽寶」、「台北爛女生」，讓女網友超級傻眼！

女網友在《爆廢公社》發文詢問，「大家對台北女生印象是什麼？」，她表示自己目前35歲未婚，住在台北的家中，近日遇到一名來自台中的男子欲追求她，她本想給男子一個機會，便邀男子出來見面，但男子卻睡了一整天不肯出門，原PO也掃興地回家，沒想到這樣的舉動卻引起男子不滿。

男子透過通訊軟體狠嗆原PO，認為她35歲還住在家裡就是一個「著實的媽寶」，追求不成反而惱羞成怒，批評原PO是「爛台北女生」、「公主病作祟」，讓原PO超級傻眼。原PO表示，該名男子對「台北女生」有很大的偏見，他認為台北女生「約會要先規劃、吃飯要男生出錢、一定要男生接送」，根本就是詐騙集團。

荒唐的發展也令原PO超火大，不禁懷疑「35歲未婚住在家裡叫媽寶嗎？」，她也提到，自己跟這名男子只認識一個月，從來沒有答應過要跟他結婚，但男子卻自動腦補還惱羞成怒，讓她忍不住怒罵，「你沒本事的話，拜託不要追！」

網友看到貼文後，紛紛留言抨擊這名男子，「感覺是甘蔗男」、「男生罵成這樣很沒風度」、「就算全世界男人死光，也不會要他」，也有網友反擊，「我40歲未婚也跟父母住，跟父母住有罪嗎？」、「沒嫁沒娶，住家裡有啥不對？至少也能照顧父母吧？」。