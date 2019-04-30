洪蘭 ─ 教出好孩子，陪伴是關鍵

2019-04-30 09:41 聯合新聞網 文／未來Family提供



日前去參加一個以前教過學生的告別式，看到學生的父親捶胸頓足的大哭，後悔他沒有多花一點時間在孩子身上，把自己的人生經驗教給他，讓他懵懵懂懂的出了社會，被人騙了又不敢回家跟家人講，最後燒炭自殺，一死了之。我看到在場許多父親頻頻點頭，知道他們也有同感，心中真是感慨萬千。現在的學生下了課要去補習，週末又要上才藝班，父母也要加班賺錢去付那些昂貴的課外費用，家庭已經不像我小時候那樣，父親幾乎每天都回家吃飯，晚上有時間跟孩子相處。

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全家一起吃晚飯最大的好處是父母會看見孩子，知道他們的生活起居，若是孩子臉上有青紫，便知他在學校被霸凌，就可以傳授自己以前的經驗，幫助他解決問題；看到孩子高興，便知他今天在學校考的好，可以勉勵他百尺竿頭，更進一步。比爾．蓋茲的父親講得好：「孩子行為的好壞不在於管教的鬆或嚴，而是你有沒有參與他的生活(being there)。」我的一些待人處世的觀念就是來自父親在吃晚飯時跟我們講的話。

父親平日很忙，早上來不及看報便得出門上班，因此下班後、開飯前，是父親看報的休閒時光，他會把當天報紙上的新聞講給我們聽，比如發生了討債殺人事件，他就會說：「金錢是人類最大的煩惱，少了，活不下去，多了，怕人眼紅；君子可以愛財，但取之有道。」父親也曾提醒我們，人生在世，一不作媒、二不作保，「保」這個字是「呆人」，凡事要操之在己，才不會煩惱，沒有主控權之事不要做；不能作媒是因為天下沒有不吵架的夫妻，一吵架就會怪媒人的介紹，不要去做會被人罵的事；幫人忙要量自己的力，不可愈幫愈忙。父親的教誨果然為我省去了很多人情世故的煩惱。

人品才是決定一個人成敗的因素

父母教養孩子，功課方面不要太操心，孩子出社會時，所要用到的知識還未發明，只要有學習的能力，到時再學就是，而且分數離開了學校就失去它的魅力；但做人的道理一定要從小在生活中教給孩子，人品才是最後決定一個人成敗的真正因素。

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令人擔憂的是，現在的家庭幾乎沒有全家在一起的時光，連上館子吃飯都各自在滑自己的手機。在這種情況之下，大人怎麼把他人生的寶貴經驗傳給孩子呢？其實在聚餐時，滑手機是很不禮貌的行為，就像去拜訪朋友，他不把客廳的電視機關掉，一個眼睛看電視，一個耳朵聽你說話，這時你要站起來走人，因為他不尊重你。

在演化上，只有把基因傳下去的人才是成功的人，當孩子犯錯時，一定要讓他敢跟你講，你要告訴孩子，錢可以解決的事都好辦，留得青山在，不怕沒柴燒；錢再賺就有，人死了轉不回來。為錢自殺是最不應該的事，因為死者已矣，生者常悽悽，讓父母白髮送黑髮人，不應該。

圖/未來Family提供。 分享 facebook

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