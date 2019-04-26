親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

立院三讀了！颱風天出外勤 雇主須提供防護設備或安全措施

蔡英文挨轟「政治淫婦」 柯文哲：她現在吃到苦頭了

有洋蔥…奇蹟終究還是抵不過病魔 「最美的愛情」落幕了

2019-04-26 16:51聯合新聞網 綜合報導

原PO表示「奇蹟終究還是抵不過病魔」，即便爸爸病情一度好轉，最終還是離開了。圖擷...
原PO表示「奇蹟終究還是抵不過病魔」，即便爸爸病情一度好轉，最終還是離開了。圖擷自／戀愛公社
分享

一位女網友15日時曾分享，家中父母結婚十幾年以來，總是吵架吵不停，媽媽還時常碎念「最討厭你爸」，可是卻在丈夫病情急轉直下後不離不棄，把握兩人相處的時光，天天在白板上寫下「我愛你」，而爸爸也為了媽媽努力撐下去，讓網友感嘆是「最美的愛情」。但原PO表示「奇蹟終究還是抵不過病魔」，即便爸爸病情一度好轉，最終還是離開了。

網友在臉書《戀愛公社》更新爸爸的病情後續，沒想到卻是帶來讓大家心碎的結局。原PO表示，在分享完爸媽的愛情故事後收到很多迴響，不只許多網友私訊她「加油」，爸爸的病情也逐漸好轉，身體機能不需輔助儀器、藥量也減少一半，連醫生都覺得是個奇蹟。但24日早上她接到加護病房的通知，由於爸爸的狀態惡化，醫生吩咐她們「要準備了」，讓還在上班的原PO相當難熬、心不在焉。

雖然醫生表示原PO爸爸還能再撐幾天，可是那天原PO心裡不踏實，在媽媽與葬儀社討論後事時，早退到醫院陪伴爸爸。原PO描述，當她看到只能靠著各種儀器維持生命的爸爸，淚崩要他不要擔心、自己會照顧好媽媽，而爸爸的血壓也開始往下掉，她只好慌張的告訴爸爸「至少撐到媽媽來！你老婆就在路上了，你等等她好嗎？」，原PO說「他真的做到了…撐到了我媽來到他身邊」，最後原PO爸爸在她與媽媽的陪伴下離開了。

原PO媽媽天天在白板上寫下「我愛你」，而她的爸爸也為了媽媽努力撐下去，讓網友感嘆...
原PO媽媽天天在白板上寫下「我愛你」，而她的爸爸也為了媽媽努力撐下去，讓網友感嘆是「最美的愛情」。圖擷自／戀愛公社
分享
當時原PO媽媽趕到醫院時，一開始也氣得問丈夫「為什麼一句話不說就要拋棄我們」，卻也馬上改口「沒關係，如果你選擇要走，那就跟菩薩好好走好好修行」。雖然原PO與她的媽媽都相當不捨，但她還是很感謝爸爸願意為了她與媽媽努力一次，並支撐到媽媽趕來醫院，她表示「奇蹟終究還是抵不過病魔…這也是最後一篇關於我爸媽的愛情故事」。

網友表示「我哭了，因為我想到，有天我也會面對這件事…」、「爸爸有你們陪伴走最後一程，一定是開心安心幸福圓滿的隨佛祖去修行了」、「我小時候也總是希望我爸爸能活超過99歲，現在的我只相信他一直在我的心裡和我看不見的地方，繼續陪伴著我」、「難過的不是你爸爸走了這個事情，而是你那句，『謝謝你陪我走完這一程』」。

延伸閱讀：

媽媽常說「最討厭你爸」卻在丈夫生病後天天以淚洗面

愛情結婚
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

生三個孩子同時讀博士！彭郁云：最大收穫是知道自己很被愛

2019-04-26 17:00

女兒問能否牽我進禮堂？ 老爸「四字神回」笑翻眾人

2019-04-26 15:01

別當批評孩子玩伴的父母！心理師分析4點原因

2019-04-26 12:59

夫妻月薪6萬硬扛5萬房貸 笑租屋族「不買房不認真」

2019-04-26 10:27

【師長心情】何佩梅／風中的白芒花

2019-04-26 06:00

【父女之間】婷婷／我的教練老爸

2019-04-26 06:00

【我愛一個人煮-61】太陽臉／古早味芝麻燒餅

2019-04-26 06:00

之初創投創辦人林之晨：工作再忙，也要陪伴孩子一起成長

2019-04-25 12:06

【我見我思】行演／拆除婚姻炸彈，唯有溝通

2019-04-25 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／把媽媽嫁出去的三個方法

2019-04-25 06:00

【生活見聞】陳得勝／請把門打開

2019-04-25 06:00

【生活點滴】撒比娜／洗衣，治癒我的水土不服

2019-04-24 06:00

【生活點滴】蘇亞／離別的忍耐

2019-04-24 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／越過一大片石屎森林

2019-04-24 06:00

韓調查：未婚男女分手 逾4成當面告知

2019-04-23 17:53

婚還要結嗎？女不出餅錢、不附嫁妝 男友開條件讓她爆氣冷戰

2019-04-23 15:28

交友APP剛認識就身家連環問 女要求月花3萬養她

2019-04-23 12:09

【家人關係】咩咩／當亞斯遇上亞斯

2019-04-23 06:00

【離婚心事】真希／命運與抉擇

2019-04-23 06:00

【為母心情】吳明珠／雙帥的媽

2019-04-23 06:00

節儉女為男友存下70萬 他卻捲款帶著小三出國結婚

2019-04-22 21:54

從曬毛巾看人性？ 她怒批老公「這樣曬的人很自私」

2019-04-22 19:54

丈夫月入60K仍伸手要奶粉錢 妻心冷：他只想找一個分母

2019-04-22 15:59

收不收？給前女友的婚戒「再利用」 他拿來向現任女友求婚

2019-04-22 14:50

寫給父母：陪伴是堂終生必修課！

2019-04-22 12:47

我們與惡的距離：一名精神病患家屬的告白

2019-04-22 10:32

【子女心情】美旦姐／感恩的心

2019-04-22 06:00

【心情點滴】智柔雅／因為他是「番仔」

2019-04-22 06:00

【美味記憶】林思妙／戀戀麻油香

2019-04-22 06:00

讓寶寶一覺好眠的「防蚊神器」？ 網友狂推：我家也有用！

2019-04-21 12:00

《雲端的丈夫》：他懂職場媽媽嗎？他知道職場媽媽連睡眠都是戰場嗎？

2019-04-21 10:06

【心情點滴】薛淑伊／鍋蓋領導

2019-04-21 06:00

【帶孫心情】劉月雲／我家有個夜哭郎

2019-04-21 06:00

【父母心情】心如／等待釋懷那日的到來

2019-04-21 06:00

人妻喜孜孜試婚紗 老公淡定：都是蚊帳跟漁網

2019-04-20 11:53

【童言童語】蔡宛芳／吃壽司會…

2019-04-20 06:00

【閱讀生活】朴是炫 ／親愛的，你的開關還好嗎？

2019-04-20 06:00

真的不需認老！80歲夫妻拍婚紗照 網驚也太美

2019-04-19 21:27

不懂避嫌？老公剝蝦給妻 朋友女友竟遞碗「我也要」

2019-04-19 13:34
看更多

熱門文章

網PO視力檢測圖 看到這4個數字代表眼睛很健康

2019-04-26 12:19

阿嬤每天餵童看手機 4歲男童近視650度

2019-04-25 19:19

蘇揆證實明年年假至少7天 女性紛哀嚎「媳婦好累」

2019-04-26 10:32

明年春節連假 可望至少7天

2019-04-25 23:49

夫妻月薪6萬硬扛5萬房貸 笑租屋族「不買房不認真」

2019-04-26 10:27

獨／春節連假至少7天…政院拍板後 明年可實施

2019-04-26 00:02

桃市情侶檔確診感染麻疹 接觸者達589人

2019-04-25 20:10

25公斤哈士奇寄放寵物旅社 再見已是一個密封包裹

2019-04-26 13:53

越愛看FB、IG，越愛花錢 研究證實：愛看社群網站的人超難儲蓄

2019-04-26 00:08

土城人也有UNIQLO啦！金城路店周五開幕 商品最低145元起

2019-04-25 19:21

女兒問能否牽我進禮堂？ 老爸「四字神回」笑翻眾人

2019-04-26 15:01

爆量芋泥、麻糬燒、雪花冰一次滿足 IG冰品控口袋店！

2019-04-25 18:39

震後挺觀光 林佳龍宣布花蓮春遊加碼800萬元

2019-04-26 11:38

高雄旗津海岸5隻小虎鯨擱淺 凌晨吊掛

2019-04-26 00:56

包賣船票不包服務？ 旅行社遭控訴「遊輪變逃難」

2019-04-25 21:12

每日星座運勢／獅子鴻運當頭事順利 異性緣超級好

2019-04-26 00:00

吳德榮：今明氣溫降 午後對流要當心

2019-04-26 07:32

一夜白髮是真的嗎？ 醫師：不可能真實發生

2019-04-25 19:22

年金改革省下的錢去哪？全教總要求公布挹注退撫金明細

2019-04-26 11:35

《復仇者聯盟4》布麗拉森穿CELINE 爆驚奇胸器

2019-04-26 11:33

到宜蘭「斑比山丘」與梅花鹿近距離接觸 這幾件事要注意

2019-04-25 20:10

換牙有阻生齒發生 醫：把握6至12歲前黃金矯正時機

2019-04-25 20:45

【父女之間】婷婷／我的教練老爸

2019-04-26 06:00

【師長心情】何佩梅／風中的白芒花

2019-04-26 06:00

天秤需要神救援、金牛抽絲剝繭！12星座面對報稅時的反應

2019-04-26 09:23

健保會委員提案：醫美事故衍生的醫療費不應健保支付　

2019-04-26 11:51

路思義教堂、台中州廳入列 國定古蹟增至105處

2019-04-25 22:21

手速刷起來！新北第一間「壽司郎」26日開放訂位 3款限定壽司必搶

2019-04-25 21:41

台鐵6月19日改點 停假日班表、砍5班蚊子列車

2019-04-26 10:18

女星孕期性行為害兒出生滿臉豆花？ 醫師：怎麼可能啦

2019-04-26 13:20

小孟塔羅：我有哪種不為人知的憂鬱因子？

2019-04-26 09:23

銅藻又來！ 北海岸驚現垃圾流

2019-04-26 00:24

【我愛一個人煮-61】太陽臉／古早味芝麻燒餅

2019-04-26 06:00

國泰航空即日起祭出85折 買東京機票送京成電鐵乘車券

2019-04-25 18:07

「看都不看我一眼」可怕在哪：讓男性受傷的，是放不下的男子氣概

2019-04-26 10:43

彭啟明：下周有入梅跡象 是否發展典型梅雨鋒面尚難測

2019-04-26 07:49

百年茶飲「王老吉」台灣連關3店 業者:請期待全新風貌

2019-04-26 09:58

「大福彩」掰掰！3.7億頭獎4/27揭曉

2019-04-26 16:11

台北竟然有黑面琵鷺！ 北市「賞鳥秘境」逾40種鳥類可以看

2019-04-25 18:03

與癌共處 每天5至10分鐘練習正念把握當下

2019-04-25 20:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top