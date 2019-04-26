有洋蔥…奇蹟終究還是抵不過病魔 「最美的愛情」落幕了

2019-04-26 16:51 聯合新聞網 綜合報導



原PO表示「奇蹟終究還是抵不過病魔」，即便爸爸病情一度好轉，最終還是離開了。圖擷自／戀愛公社 分享 facebook

一位女網友15日時曾分享，家中父母結婚十幾年以來，總是吵架吵不停，媽媽還時常碎念「最討厭你爸」，可是卻在丈夫病情急轉直下後不離不棄，把握兩人相處的時光，天天在白板上寫下「我愛你」，而爸爸也為了媽媽努力撐下去，讓網友感嘆是「最美的愛情」。但原PO表示「奇蹟終究還是抵不過病魔」，即便爸爸病情一度好轉，最終還是離開了。

網友在臉書《戀愛公社》更新爸爸的病情後續，沒想到卻是帶來讓大家心碎的結局。原PO表示，在分享完爸媽的愛情故事後收到很多迴響，不只許多網友私訊她「加油」，爸爸的病情也逐漸好轉，身體機能不需輔助儀器、藥量也減少一半，連醫生都覺得是個奇蹟。但24日早上她接到加護病房的通知，由於爸爸的狀態惡化，醫生吩咐她們「要準備了」，讓還在上班的原PO相當難熬、心不在焉。

雖然醫生表示原PO爸爸還能再撐幾天，可是那天原PO心裡不踏實，在媽媽與葬儀社討論後事時，早退到醫院陪伴爸爸。原PO描述，當她看到只能靠著各種儀器維持生命的爸爸，淚崩要他不要擔心、自己會照顧好媽媽，而爸爸的血壓也開始往下掉，她只好慌張的告訴爸爸「至少撐到媽媽來！你老婆就在路上了，你等等她好嗎？」，原PO說「他真的做到了…撐到了我媽來到他身邊」，最後原PO爸爸在她與媽媽的陪伴下離開了。

原PO媽媽天天在白板上寫下「我愛你」，而她的爸爸也為了媽媽努力撐下去，讓網友感嘆是「最美的愛情」。圖擷自／戀愛公社 分享 facebook 當時原PO媽媽趕到醫院時，一開始也氣得問丈夫「為什麼一句話不說就要拋棄我們」，卻也馬上改口「沒關係，如果你選擇要走，那就跟菩薩好好走好好修行」。雖然原PO與她的媽媽都相當不捨，但她還是很感謝爸爸願意為了她與媽媽努力一次，並支撐到媽媽趕來醫院，她表示「奇蹟終究還是抵不過病魔…這也是最後一篇關於我爸媽的愛情故事」。

網友表示「我哭了，因為我想到，有天我也會面對這件事…」、「爸爸有你們陪伴走最後一程，一定是開心安心幸福圓滿的隨佛祖去修行了」、「我小時候也總是希望我爸爸能活超過99歲，現在的我只相信他一直在我的心裡和我看不見的地方，繼續陪伴著我」、「難過的不是你爸爸走了這個事情，而是你那句，『謝謝你陪我走完這一程』」。

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